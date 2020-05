Zusammenhalt auch abseits der Judomatte

Man kann sich entspanntere Zeiten vorstellen, um eine Abteilung zu führen und fit für die Zukunft zu machen. Christian Möller kann davon ein Lied singen. Er ist der Macher bei den Judoka des TuS Iserlohn, deren sportartspezifische Aktivitäten seit Wochen ruhen und die sobald auch nicht wieder in gewohnter Form aufgenommen werden können. Kontaktsport in der Halle ist schließlich noch nicht in die Lockerungsmaßnahmen einbezogen worden.

Stichwort Halle: Die kleine am Hemberg, die von der Abteilung genutzt wird, steht nicht zur Verfügung, weil sie für schulische Zwecke gebraucht wird. Und in den Sommerferien ist eine Sanierung geplant, so dass die Judoka ihr Domizil erst danach nutzen können.

„Im Moment kommt ziemlich viel zusammen“, sagt der 40-Jährige, der als Arzt am Klinikum in Dortmund arbeitet. Er ist Anästhesist und Intensivmediziner und in seinem Beruf derzeit massiv eingespannt. Seine Abteilung beschäftigt ihn dennoch, und er genoss es, am letzten Mittwoch die Aktiven erstmals wieder in größerer Zahl beisammen zu haben - in der Almelohalle zum Ballspielen. „Ich halte total viel von der Vereinsmeierei,“ sagt Möller und verweist auf viele über reines Judotraining hinaus gehende Gemeinschaftsaktionen, auf den Sport als wichtiges Gegengewicht zum Berufsleben. „Im Verein hat man im Grunde einen zweiten Freundeskreis, und für mich war das immer immens wichtig.“ Deshalb gibt es Übungsangebote für Kinder ebenso wie für die Senioren in der Abteilung, und Möller ist sehr zufrieden, dass unter den 90 Mitgliedern keine Karteileichen sind und alle am Vereinsleben teilnehmen.

Rückläufiger Trend in vielen Vereinen zu verzeichnen

Aber die aktuelle Mitgliederzahl stellt ihn überhaupt nicht zufrieden. Vor 15 Jahren waren es schließlich noch fast 200. „Das Problem haben andere Vereine auch, und man muss es wohl auf den Wandel in der Gesellschaft zurückführen“, meint der Abteilungschef. Funsportarten werden immer beliebter, und die Ganztagsschule hat sich auch im Falle des TuS als problematisch erwiesen.

Und jetzt kommt Corona. Abmeldungen hat es trotz der erzwungenen Inaktivität nicht gegeben, aber in anderen Sportarten gibt es schließlich auch Beschränkungen, was diese nicht automatisch attraktiver macht. Aber wie lange kann man ohne sportartspezifische Übungseinheiten klar kommen? „Judo verlernt man nicht“, sagt Christian Möller und verweist auf ein ziemlich effektives Übergangsprogramm, das jetzt wieder hochgefahren werden soll.

„Bei uns gehören auch Seilklettern und Radschlagen zum Programm, wir nutzen Reck und Barren und können schon ziemlich viel tun für Beweglichkeit, Kraft und vor allem Koordination.“ Er selbst kann aus beruflichen Gründen nicht mehr regelmäßig beim Training sein, aber er hat qualifizierte Mitstreiter an seiner Seite. An erster Stelle Ehefrau Marion (geb. Esche), selbst eine national erfolgreiche Sportlerin Anfang der 1990er Jahre. Sie widmet sich speziell den Kontakten zu den Schulen, um hier Nachwuchs für die Abteilung zu akquirieren. Den Übungsleiterschein hat sie eher widerwillig gemacht. „Ich dachte eigentlich, so etwas wegen meiner langen Aktivenzeit nicht nötig zu haben. Aber es war eine tolle Zeit, ich habe sehr viel gelernt.“ Dieses sowie die eigenen Erfahrungen gibt sie nun an die vielen Talente im Verein weiter.

Vage Hoffnung auf einen Start der Männermannschaft

Willi Blaak ist eine weitere Stütze in der Übungsarbeit, und auch die jüngere Generation ist eingebunden. Janosch Schroeder hat viel Verantwortung übernommen, und er erledigt die Aufgaben ganz in Möllers Sinn. Auch wenn der Abteilungsleiter von sich behauptet, zuweilen zu polarisieren, weil nicht alle seiner zahlreichen Ideen sofort Anklang finden: Seine Grundüberzeugungen zu einem intakten Vereinsleben sind stets mehrheitsfähig. Zusammenhalt, Freude an der Gemeinschaft, regelmäßiges Angebot von außersportlichen Veranstaltungen, Einbeziehung der Eltern: Das sind Schwerpunkte, die ihm wichtig sind. Aber natürlich geht es auch um die sportlichen Vergleiche, und die sind derzeit nicht in Sicht.

Im Juni sollte ein Nachwuchsturnier in Iserlohn stattfinden, das natürlich bereits abgesagt wurde. Aber zumindest zum traditionellen Weihnachtspokalturnier will der TuS auch in diesem Jahr einladen. Vage Hoffnungen gibt es noch, dass die Landesligamannschaft im September in den Wettbewerb einsteigen darf. Weil aber die zeitlich früher geplanten übergeordneten Ligen keinen Meisterschaftsbetrieb vorsehen, könnte es schwierig werden. Aber zumindest dürfte im Herbst am Hemberg wieder der Trainingsbetrieb laufen. Die Abteilung soll florieren, schließlich will Christian Möller sein Nahziel nicht aus den Augen verlieren. „Wir wollen wieder über 100 Mitglieder haben.“