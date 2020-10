Zwei Roosters im Aufgebot

Iserlohn. Perspektivteam startet beim Deutschland-Cup.

Das erste große Eishockey-Event in dieser Saison soll am 5. November in Krefeld angepfiffen werden, doch der Deutschland-Cup wird dann in einer Schmalspurversion serviert. Das traditionelle Vier-Nationen-Turnier ist nach den Absagen von Norwegen, Russland, der Slowakei und der Schweiz auf drei teilnehmende Mannschaften reduziert worden, zwei vom DEB sowie als Gast Lettland.

Neben der A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm, in deren Aufgebot auch der bei den San Jose Sharks in der NHL unter Vertrag stehende Ex-Iserlohner Lean Bergmann zu finden ist, geht das so genannte Top-Team Peking an den Start. Chefcoach Tobias Abstreiter hat auch zwei Roosters-Spieler in seinen Kader berufen: Verteidiger Erik Buschmann und Stürmer-Neuzugang Taro Jentzsch. Die beiden dürfen anders als ihre weiter pausierenden Teamkollegen Spielpraxis sammeln, was ansonsten nur für den mit einer Förderlizenz beim Oberligisten Herner EV aktiven Torwart Jonas Neffin gilt. Hier beginnt die Meisterschaft am 6. November.

Der Deutschland-Cup startet am 5. November um 19.45 Uhr in der Krefelder Yayla-Arena mit dem Duell der beiden deutschen Vertretungen. Am zweiten Tag spielt das Perspektivteam um 17 Uhr gegen Lettland, am dritten ist die A-Mannschaft um 16.45 Uhr gegen die Letten an der Reihe. Die beiden punktbesten Mannschaften bestreiten schließlich am 8. November um 14.30 Uhr das Finale. Zuschauer sind bei diesem Turnier nicht zugelassen, aber alle Spiele werden bei Magenta Sport übertragen. Am ersten und dritten Tag sendet zusätzlich auch Sport1.