Zwei Szenarien für Zuschauer-Rückkehr bei den Roosters

Iserlohn. Sieben Wochen vor dem Start der DEL-Saison informieren die Roosters über Ticketing und die Zulassung von Zuschauern.

Sieben Wochen vor dem Start der DEL-Saison 2021/22 und vier Wochen vor dem ersten Testspiel am Seilersee informieren die Iserlohn Roosters über das Ticketing und die Zulassung von Zuschauern. Übergeordnetes Ziel ist es, alle Dauerkarteninhaber in der kommenden Spielzeit begrüßen zu können. Was die generelle Auslastung der Halle anbelangt, wird auf zwei denkbare Szenarien verwiesen.

Bei der Inzidenzstufe 0 in der Corona-Schutzverordnung wäre eine volle Halle möglich, Zutritt haben aber nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Aller Voraussicht nach würde auf dem Weg zum und weg vom Platz die Maskenpflicht gelten. In der Inzidenzstufe 1 sehen die Vorgaben ab dem 27. August (Termin des Heim-Testspiels gegen Wolfsburg) eine maximale Auslastung von 50 Prozent der Plätze sowie ein entsprechendes Hygienekonzept vor.

Weil bei der notwendigen Belegung der gebuchten Plätze die Einhaltung der Abstände nicht garantiert werden kann, ist damit zu rechnen, dass in diesem Fall dauerhaft eine Maske in der Halle zu tragen ist, ebenfalls wird die 3G-Regel greifen. So kann jedem Dauerkarteninhaber der gebuchte Platz angeboten werden. Offen ist noch, wie auf der Stehplatztribüne verfahren wird.

Die Roosters stellen sich aber darauf ein, kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu müssen, betonen dabei aber: Kein Cent bereits geleisteter Zahlungen für ein Dauerkartenabonnement geht verloren. Um ein Mindestmaß an Planungssicherheit zu haben, wird das Kontingent bei 1500 Plätzen gedeckelt. Sollte es über das entsprechende Kontingent für Dauerkarten (Steh-, Sitz- und VIP-Plätze) hinaus noch verfügbare Tickets geben, so gehen diese in den freien Verkauf.

Es wird erforderlich sein, die Situation vor jedem Heimspiel neu zu bewerten. Darüber hinaus hat sich der Klub entschieden, die Preise für Tageskarten in allen Kategorien um einen Euro (Stehplatz) bzw. zwei Euro (Sitzplatz) zu erhöhen. Die Preise für die Dauerkarten bleiben davon unberührt.

Moderate Preiserhöhung der Tagestickets

Zum öffentlichen Training am Samstag, 14. August, wird es 1000 Tageskarten geben. Diese werden zunächst in einem exklusiven Vorverkauf für Mitglieder verfügbar sein. Der Vorverkaufsstart ist für den 2. August vorgesehen.

Die Testspiele gegen Wolfsburg (27. August) und Köln (29. August) sollen als Testlauf für das Ticketing genutzt werden. Priorität haben die Dauerkartenbesitzer, aber auch für diese Spiele werden eventuell verfügbare zusätzliche Kontingente in den freien Verkauf gehen.

Bisher gibt es keine Informationen, ob und in welchem Maße bei den Auswärtsspielen und -turnieren Gästefans zugelassen werden. Hier stehen die Roosters mit den betreffenden Vereinen im Austausch.

