Aufsteiger SV Biemenhorst grüßt überraschend von der Spitze

Der SV Biemenhorst muss wohl länger auf den verletzten Joshua Müller (rechts), hier in der vergangenen Saison beim Bezirksliga-Spiel in Friedrichsfeld aktiv, verzichten.

Bocholt. In der Fußball-Landesliga sorgt Aufsteiger SV Biemenhorst für Furore. Das Team ist Erster, muss nun aber lange auf den Spielmacher verzichten.

Es ist bislang die Geschichte der laufenden Spielzeit. Nach vier Spieltagen führt Aufsteiger SV Biemenhorst die Tabelle der Landesliga mit zehn Zählern an. Für den Klub aus dem Bocholter Stadtteil ist das wie ein Märchen. „Wir gehen aber sehr realistisch und demütig mit der aktuellen Situation um. Wir wissen, wo wir herkommen und wer wir sind. Aber wir haben auch die Erkenntnis gewonnen, dass wir in dieser Liga mithalten können und nicht gänzlich verkehrt sind“, bewertet Trainer Javier Garcia Dinis die ersten Auftritte.

SV Biemenhorst erstmals in der Fußball-Landesliga dabei

Der 45-Jährige führte den Verein erstmalig in seiner Geschichte in die Landesliga. „Das ist natürlich etwas Historisches, aber es ist auch nur eine Momentaufnahme. Wir freuen uns mehr über den Abstand nach unten als über Rang eins.“

Einer, der zuletzt großen Anteil an der Erfolgsstory des Vereins hatte, ist Offensivspieler Joshua Müller. Doch auf den Angreifer muss der SVB in den kommenden Monaten verzichten. Der 25-Jährige hat sich einen Riss des Innenmeniskus zugezogen. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass uns der Ausfall sehr weh tut. Joshua war in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht nur Spielgestalter, Torjäger und Vorlagengeber, sondern auch wichtiger Führungsspieler“, sagt Garcia Dinis.

Neuer Torwart beim SV Biemenhorst strahlt Ruhe aus

Neben den verdienten Akteuren wie Müller haben sich in dieser Saison aber auch schon drei Neuzugänge ins Rampenlicht gespielt. Mit Rene Konst haben die Biemenhorster zum Beispiel eine neue Nummer eins im Kasten. „Er hat sich sehr gut eingefügt und tut uns mit seinem souveränen Torwartspiel sehr gut. Zudem ist er auch charakterlich ein toller Mensch und passt perfekt in die Mannschaft“, sagt der frühere Trainer des VfL Rhede über den Keeper, der in Millingen wohnt.

Ebenfalls neu bei den Bocholtern ist Luca Schanzmann, der vom Bezirksliga-Absteiger SV Brünen nach Biemenhorst gewechselt ist. „Er kommt richtig gut an, hilft uns fußballerisch enorm weiter und hat in den ersten Spielen bewiesen, dass er auch in der Klasse mithalten kann.“

Junger Spanier sorgt beim SV Biemenhorst für Furore

Für Schlagzeilen sorgte beim Überraschungsteam zuletzt der 17-jährige Iker Prudencio. Der junge Spanier absolvierte bereits vier Spiele, in denen er zwei Tore selbst erzielte und ein weiteres auflegte. „Sowas ist nicht alltäglich. Aber wir wussten schon im Vorfeld von seinem Talent, sonst hätten wir ihn nicht vorzeitig zum Senior erklärt. Natürlich muss er sich in Sachen Tempo und Gangart noch ein wenig an die Liga gewöhnen, aber er bringt spielerisch viel mit“, lobt der Trainer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Region