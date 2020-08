Bezirksliga-Plan: Goch, Kleve II, Rindern, Uedem legen los

Am Niederrrhein. Nach der Oberliga und der Landesliga steht nun auch der Spielplan für die Fußball-Bezirksliga mit vier Teams aus dem Klever Gebiet.

Nach den Spielplänen für die Landesliga steht nun auch die Spieltage der Fußball-Bezirksligen fest. Die Saison beginnt auch hier am 6. September, endet aber im Gegensatz zur Landesliga – die endet am 30. Mai 2021 – erst am 20. Juni 2021. Die Teams aus dem Klever Gebiet mit Viktoria Goch, der Oberliga-Reserve des 1. FC Kleve sowie den Aufsteigern SV Rindern und Uedemer SV gehören der Gruppe 5 an. Uedem und Goch starten mit einem Heimspiel, Rindern ist gleich mal spielfrei.

Letzter Spieltag in diesem Jahr ist am 13. Dezember. Weiter geht es am 28. Februar und die Hinrunde endet erst am 7. März 2021. Der erste Rückrundenspieltag steigt dann am 14. März 2021.

In den insgesamt acht Gruppen gehen jeweils 15 Mannschaften an den Start. Die acht Gruppensieger steigen definitiv in die Landesliga auf. Die drei letzten Mannschaften müssen auf jeden Fall in die jeweiligen A-Ligen der 13 Fußballkreise am Niederrhein absteigen. Entscheidungsspiele oder Relegationsrunden wird es in der kommenden Saison nicht geben.

Hier der komplette Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 5, in Klammern Rückrundentermine, Sonntag, 6. September (14. März): SV Budberg – SV Walbeck (Fr.), 1. FC Kleve II – SF Broekhuysen, GSV Moers – SV Schwafheim, DJK Twisteden – Borussia Veen, Uedemer SV – FC Aldekerk, Viktoria Goch – TuS Xanten, VfL Repelen – TSV Weeze, spielfrei: SV Rindern.

Sonntag, 13. September (21. März): Borussia Veen – GSV Moers (Sa.), TuS Xanten – Uedemer SV, FC Aldekerk – DJK Twisteden, SV Schwafheim – SV Rindern, SV Walbeck – VfL Repelen, TSV Weeze – 1. FC Kleve II, SF Broekhuysen – Viktoria Goch, spielfrei: SV Budberg.

Sonntag, 20. September (28. März): 1. FC Kleve II – Viktoria Goch, SV Budberg – SV Schwafheim, SV Rindern – Borussia Veen, GSV Moers – FC Aldekerk, DJK Twisteden – TuS Xanten, Uedemer SV – SF Broekhuysen, TSV Weeze – SV Walbeck, spielfrei: VfL Repelen.

Sonntag, 27. September (11. April): 1. FC Kleve II – Uedemer SV, SV Budberg – FC Aldekerk, SV Rindern – TuS Xanten, GSV Moers – SF Broekhuysen, DJK Twisteden – Viktoria Goch, TSV Weeze – SV Schwafheim, VfL Repelen – Borussia Veen, spielfrei: SV Walbeck.

Viktoria Goch gegen Uedemer SV am 4. Oktober

Sonntag, 4. Oktober (Gründonnerstag, 1. April): TuS Xanten – GSV Moers, FC Aldekerk – SV Rindern, Borussia Veen – SV Budberg, SV Schwafheim – VfL Repelen, SV Walbeck – 1. FC Kleve II, Viktoria Goch – Uedemer SV, SF Broekhuysen – DJK Twisteden, spielfrei: TSV Weeze.

Sonntag, 11. Oktober (18. April): TuS Xanten – SV Budberg, FC Aldekerk – VfL Repelen, Borussia Veen – TSV Weeze, SV Schwafheim – SV Walbeck, Uedemer SV – DJK Twisteden, Viktoria Goch – GSV Moers, SF Broekhuysen – SV Rindern, spielfrei: 1. FC Kleve II

Sonntag, 18. Oktober (25. April): 1. FC Kleve II – DJK Twisteden, SV Budberg – SF Broekhuysen, SV Rindern – Viktoria Goch, GSV Moers – Uedemer SV, SV Walbeck – Borussia Veen, TSV Weeze – FC Aldekerk, VfL Repelen – TuS Xanten, spielfrei: SV Schwafheim.

Sonntag, 25. Oktober (2. Mai): TuS Xanten – TSV Weeze, FC Aldekerk – SV Walbeck, SV Schwafheim – 1. FC Kleve II, DJK Twisteden – GSV Moers, Uedemer SV – SV Rindern, Viktoria Goch – SV Budberg, SF Broekhuysen – VfL Repelen, spielfrei: Borussia Veen.

Sonntag, 8. November (9. Mai): SV Budberg – Uedemer SV (Fr.), 1. FC Kleve II – GSV Moers, SV Rindern – DJK Twisteden, SV Schwafheim – Borussia Veen, SV Walbeck – TuS Xanten, TSV Weeze – SF Broekhuysen, VfL Repelen – Viktoria Goch, spielfrei: FC Aldekerk.

Auch am Pfingstmontag ist ein kompletter Spieltag

Sonntag, 15. November (16. Mai): FC Aldekerk – SV Schwafheim, Borussia Veen – 1. FC Kleve II, GSV Moers – SV Rindern, DJK Twisteden – SV Budberg, Uedemer SV – VfL Repelen, Viktoria Goch – TSV Weeze, SF Broekhuysen – SV Walbeck, spielfrei: TuS Xanten.

Sonntag, 29. November (Pfingstmontag, 24. Mai): 1. FC Kleve II – SV Rindern, SV Budberg – GSV Moers, Borussia Veen – FC Aldekerk, SV Schwafheim – TuS Xanten, SV Walbeck – Viktoria Goch, TSV Weeze – Uedemer SV, VfL Repelen – DJK Twisteden, spielfrei: SF Broekhuysen.

Sonntag, 6. Dezember (30. Mai): SF Broekhuysen – SV Schwafheim (Sa.), TuS Xanten – Borussia Veen, FC Aldekerk – 1. FC Kleve II, SV Rindern – SV Budberg, DJK Twisteden – TSV Weeze, Uedemer SV – SV Walbeck, GSV Moers – VfL Repelen, spielfrei: Viktoria Goch.

Sonntag, 13. Dezember (6. Juni): SV Schwafheim – Viktoria Goch (Sa.), 1. FC Kleve II – SV Budberg, FC Aldekerk – TuS Xanten, Borussia Veen – SF Broekhuysen, SV Walbeck – DJK Twisteden, TSV Weeze – GSV Moers, VfL Repelen – SV Rindern, spielfrei: Uedemer SV.

Sonntag, 28. Februar (20. Juni): TuS Xanten – SF Broekhuysen, FC Aldekerk – Viktoria Goch, Borussia Veen – Uedemer SV, SV Schwafheim – DJK Twisteden, SV Walbeck – SV Rindern, TSV Weeze – SV Budberg, VfL Repelen – 1. FC Kleve II, spielfrei: GSV Moers.

Sonntag, 7. März (13. Juni): 1. FC Kleve II – TuS Xanten, SV Budberg – VfL Repelen, SV Rindern – TSV Weeze, GSV Moers – SV Walbeck, Uedemer SV – SV Schwafheim, Viktoria Goch – Borussia Veen, SF Broekhuysen – FC Aldekerk, spielfrei: DJK Twisteden.