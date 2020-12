Ellmann: "Wir gehören ins obere Drittel der Landesliga"

Kalkar Der erfahrene Stürmer der SV Hönnepel-Niedermörmter hat sechs Mal in acht Partien getroffen, steckt mit dem Team aber im Abstiegskampf.

Marvin Ellmann hat einen starken Start beim Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter hingelegt. Als Königstransfer des vergangenen Sommers traf der 33-jährige Stürmer bislang in acht Partien sechs Mal. Dennoch steckt die Mannschaft von Trainer Sven Schützek tief im Abstiegskampf. Nach etwas mehr als der Hälfte der Hinrunde ist die SV Hö.-Nie. mit sieben Punkten Viertletzter. Nur das bessere Torverhältnis trennt sie aktuell von einem Abstiegsplatz.

Herr Ellmann, wie blicken Sie als Co-Kapitän auf den bisherigen Saisonverlauf Ihres Teams zurück?

Marvin Ellmann: Man kann nicht behaupten, dass die Saison bislang erfolgreich gelaufen ist. Mit dem Tabellenplatz sind wir unzufrieden. Ich selbst bin bisher auf sechs Tore gekommen. Damit kann ich leben. Doch mit etwas mehr Spielglück wären sicher noch weitere Treffer möglich gewesen.

Haben Sie damit gerechnet, mit der SV Hönnepel-Niedermörmter in den Abstiegskampf zu geraten?

Ellmann: Nein. Ich bin mir sicher, dass wir ins obere Drittel der Landesliga gehören. Allerdings haben wir im Sommer einen großen Umbruch mit vielen neuen Gesichtern vollzogen. Es ist klar, dass insbesondere die jungen Spieler Eingewöhnungszeit brauchen. Und dennoch hätte es nicht so weiter gehen dürfen wie vor der Saisonunterbrechung. Da haben wir deutlich höhere Ansprüche an uns.

Wie wohl fühlen Sie sich bei der SV Hö.-Nie.?

Ellmann: Ich fühle mich wirklich pudelwohl im Verein. Ich spüre das Vertrauen des Trainers. Das ist für meine Leistungen schon die ganze Karriere über sehr wichtig gewesen. Außerdem gibt es um die Mannschaft herum viele Leute, die alles für uns tun. Ihnen sind wir es schuldig, besser zu spielen.

Woran muss die Mannschaft denn arbeiten?

Ellmann: Wir machen einfach viel zu leichte Fehler und versuchen immer, spielerische Lösungen zu finden. Dabei muss man den Ball einfach auch mal heraushauen, wenn das nötig ist. Ansonsten sollten wir weiter daran arbeiten, ansehnlichen Fußball zu spielen. Das können wir. Und ich bin mir sicher, dass der Trainer an den richtigen Stellschrauben drehen wird, sodass wir unser Potenzial künftig auch abrufen. Dann sprechen wir bestimmt nicht mehr lange vom Abstiegskampf. Allerdings darf man die Landesliga auch auf keinen Fall unterschätzen. Hier kann nämlich jeder jeden schlagen.

Wie halten Sie sich in diesen Wochen fit?

Ellmann: Wir haben einige Wochen immer Aufgaben vom Trainer bekommen. Per WhatsApp haben wir ihm dann zurückgemeldet, was wir gemacht haben. Im Dezember ist jetzt erst einmal Pause. Ich werde aber natürlich weiterhin Läufe absolvieren, um fit zu bleiben. Es wäre fatal, wenn wir bei null anfangen müssten, sobald die Saison wieder losgeht. Das können wir uns nicht erlauben. Daher sollten alle Jungs auch in dieser Zeit ihre Hausaufgaben machen.

Glauben Sie, dass die Saison überhaupt noch wie geplant zu Ende gespielt werden kann?

Ellmann: Das wird sich noch zeigen. Ich hoffe auf jeden Fall darauf. Aber Stand jetzt werden wir ja wohl erst wieder im Februar spielen. Und wer weiß, ob die Unterbrechung nicht sogar noch länger dauert. Dann kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem es schwierig wird, den Spielplan wie angedacht durchzuziehen. Aber noch kann man dazu eigentlich keine klare Äußerung treffen.

Der Spielbetrieb in der Regionalliga West geht unterdessen weiter. Die Landesregierung stuft die vierthöchste Spielklasse als Profi-Liga ein. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar?

Ellmann: Ich tue mich damit schwer. Es ist für mich nicht erklärbar, dass die Regionalliga spielen darf, die Oberliga oder die Landesliga aber nicht – Corona-Tests hin oder her. Bei den Viertligisten sind doch auch nicht nur Profis dabei, die vom Fußball leben. Profis sind doch eher Ausnahmen. Gleichzeitig gibt es aber auch in der Oberliga und Landesliga genügend Spieler, vor allem Azubis und Studenten, die auf den Nebenverdienst Fußball angewiesen sind. Sie aber werden im Stich gelassen.

Sollte der Staat im Amateurfußball auch mit finanziellen Unterstützungen aktiv werden?

Ellmann: Ja, Vater Staat sollte allen Vereinen unter die Arme greifen, die auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Es gibt viele Klubs, die da­rauf bauen, dass sonntags 50 Mann gucken kommen.

Können Sie sich vorstellen, langfristig bei der SV Hönnepel-Niedermörmter zu bleiben?

Ellmann: Ich habe einen Vertrag bis zum Saisonende. Und die SV Hö.-Nie. bleibt bei meiner Zukunftsplanung auch der erste Ansprechpartner. Es gab bereits erste Signale des Vereins, dass man weiter mit mir arbeiten will. Daher verschwende ich aktuell keinen Gedanken daran, wegzugehen. Es gibt zwar auch immer wieder lose Anfragen anderer Klubs, aber ich bin mit meinem Kopf voll auf Hö.-Nie. fokussiert. Wegen Corona sind mögliche Vertragsgespräche aktuell auf Eis gelegt. Sobald es wieder losgeht, werden wir uns aber bestimmt an einen Tisch setzen und über die Zukunft sprechen.