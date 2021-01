Hermann Hendriksen ist ein Psychologe am Tennisball

Kleve 67-Jähriger ist dienstältester Tennislehrer in Kleve und könnte nach einem halben Jahrhundert ein ganzes Buch mit Geschichten füllen.

Hermann Hendriksen ist ein dankbarer Gesprächspartner. Fragen benötigt er nicht. Hermann Hendriksen gibt auch so Antworten. Nach einem halben Jahrhundert im Tennissport hätte er längst genug Stoff für ein Buch. „Tatsächlich würde ich gerne noch unter die Autoren gehen und über mein Leben im Tennissport schreiben. Stichpunkte habe ich schon jede Menge“, sagt er. Heute ist der 67-Jährige der dienstälteste Tennislehrer in der Kreisstadt. „In meinem Beruf bist du Psychologe, Beichtvater und Frauenversteher zugleich. Schweigepflicht ist Gesetz“, sagt Hendriksen.

Vorgezeichnet war die Tennis-Laufbahn allerdings nicht. Immerhin stammt Hendriksen aus einer regelrechten Klever Tischtennis-Dynastie. Gespielt wurde bei jeder Gelegenheit an der heimischen Platte, die schärfste Konkurrentin war Schwester Wiebke, die später national und international Erfolge im Tischtennis-Circuit feierte. Der Vater aber nahm den Junior eines Tages zum Tennisplatz am Bresserberg mit. Bei der damals noch elitären Tennisvereinigung Rot-Weiß verdiente Hendriksen als Balljunge zehn Pfennig pro Satz. „Das war gerade genug, um das Geld anschließend bei Puppa, dem Lokal am Platz, in zwei Bluna zu investieren“, sagt er.

Zehn Semester im Ruhrgebiet

Immer häufiger aber bewies der Youngster damals, selbst ein Talent am Tennisracket zu sein – und gewann erste Turniere. „Recht früh war daher für mich klar, dass aus meiner Tennis-Leidenschaft auch etwas Berufliches entstehen könnte“, sagt Hendriksen. Sein Vater aber hatte andere Pläne, ein Studium müsse es für den Nachwuchs sein. So schrieb sich Hermann Hendriksen für den Studiengang Sonderpädagogik an der Hochschule in Dortmund ein. Zehn Semester lebte er im Ruhrgebiet. Außer seiner Liebe für die dortige Borussia ist vom Dasein als Student aber nicht viel geblieben. „Ich bin nie mit einem guten Gefühl zu den Kursen gefahren. Es passte einfach nicht für mich“, sagt er.

Aufwendige Ausbildung

Mit dem Tod des Vaters fand so auch das Studium ein Ende. Stattdessen wurde das Ziel neu definiert: Hermann Hendriksen wollte Tennislehrer werden. 1981 ging es für den Klever zum Lehrgang des Verbandes Deutscher Tennislehrer (VDT) in München. „Die Ausbildung war damals noch sehr viel aufwendiger als heute. Vier Jahre lang fuhr ich vier Mal im Jahr für eine Woche in den Süden – eine tolle Zeit. Nach 300 Stunden Praktika bei bereits ausgebildeten Lehrern und der staatlichen Prüfung war ich endlich Tennislehrer“, sagt Hendriksen. Zusammen mit einem engen Freund, der deutlich zu früh verstorbenen Klever Tennissport-Legende Heribert Akkermann, legte er das Diplom in Süddeutschland ab. Die Erinnerung an ihn trägt Hermann Hendriksen übrigens bis heute in der Tennistasche umher. Der Schläger von Akkermann ist mittlerweile der Zweitschläger von Hendriksen.

Verrückte Zeiten

In der Zeit der McEnroes, Wilanders, Beckers und Lendls konnten sich die Lehrer des weißen Sports kaum vor Aufträgen retten. „Damals wollte ich mir und meiner Familie nach dem Studium beweisen, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Teilweise stand ich schon um sechs Uhr morgens auf dem Platz. Verrückte Zeiten waren das“, sagt Hendriksen. Bis in den späten Abend brachte er den Menschen im Kleverland das Tennisspielen bei. Wenig verwunderlich, dass die Schüler ihm folgten.

Spieler beim TC RW Emmerich

Immerhin hat Hermann Hendriksen selbst eine beeindruckende Vita als Tennisspieler hingelegt. Seine glorreichste Zeit erlebte der heute 67-Jährige beim TC Rotweiss Emmerich. Als 20-Jähriger wechselte er auf die andere Rheinseite – und blieb ein ganzes Jahrzehnt. „Wir hatten damals eine unglaublich homogene Mannschaft mit Leuten aus der Region wie Rolf Theissen und mir, die verstärkt wurde mit Jungs aus den Niederlanden. Bei den Spielen war die Anlage voller Zuschauer“, so Hendriksen. Zu einem grundsoliden Oberliga-Spieler avancierte er in der Zeit.

„Auf mein Spiel konnte ich mich verlassen. Ich habe eigentlich nie gegen schlechtere Akteure verloren, dafür aber immer mal wieder gegen vermeintlich bessere gewonnen“, sagt Hendriksen. Auch nach seiner Zeit in Emmerich sorgte er als Tennisspieler noch für Schlagzeilen. Bei der TV Rot-Weiß Kleve baute er in den 90er-Jahren eine Jungsenioren-Mannschaft auf, die es bis in die Regionalliga schaffte.

Karriereende 2008

Seit nunmehr zwölf Jahren steht Hendriksen nicht mehr als Wettkampfspieler auf dem Platz. „Ich habe 2008 bei den Herren 50 des Rinderner TC – auch da spielten wir in der Niederrheinliga – den richtigen Zeitpunkt für ein Karriereende gefunden, das leider auch gesundheitlich bedingt war“, sagt der Klever. Ob seiner Erfahrung sei er sich sicher, dass man zum Gewinner geboren werde. „Das ist in meinen Augen Fakt. Wer den Instinkt nicht hat, wird sich im Match immer schwertun.“

Seit 39 Jahren ist Hendriksen mit Leib und Seele Tennislehrer – zuvorderst beim Rinderner TC und bei der TV Rot-Weiß Kleve. „Die Leute sollen mit einem guten Gefühl zum Training kommen und zufrieden wieder gehen“, sagt er. Wer Zeuge einer Trainingseinheit des 67-Jährigen geworden ist, der weiß: Hermann Hendriksen ist weitaus mehr als nur ein Übungsleiter. Mit seiner körperlichen und verbalen Präsenz füllt er den gesamten Court aus, mit seinen lockeren Sprüchen erheitert er eine ganze Platzanlage. „Ich sage dann schon mal gerne, wenn ein Ball eng war: Der Schatten des Balls war im Aus. Dann müssen die Leute nachdenken – und fangen an zu lachen“, sagt Hendriksen.

Immer ein lockerer Spruch auf den Lippen

Mit seinem teils sarkastischen Unterton habe er bislang wohl zu jedem seiner Schüler einen Draht gefunden, so erklärt er. „Ich habe viele Leute, die schon seit Jahrzehnten bei mir trainieren. Da will ich mich nicht nur an Technik und Taktik orientieren. Ich will mich mit der Persönlichkeit des Menschen auseinandersetzen, verstehen, was ihn umtreibt. Wenn ich jemanden spielen sehe, zeigt er mir deutlich mehr als nur seine Technik. Am Spiel erkennst du den Menschen“, sagt Hendriksen.

Es könne nur derjenige erfolgreich werden, der mit einem klaren Kopf aufschlägt. Und all jene, die bei verschlagenen Punkten ihren Schläger werfen, würden beweisen, eben diese Klarheit nicht zu besitzen. „Die Kultur des Schlägerwerfens habe ich nie verstanden. Dieser eine Punkt ist ein so lächerlicher Ausschnitt des Lebens. Das Schlägerwerfen kann sich nicht auszahlen. Man sollte sich vor Augen führen: Tennis ist nicht mehr und nicht weniger als ein Spiel“, sagt er.

Kinder und Jugendliche sind schwer zu begeistern

Auf die Frage, weshalb der Klever Tennissport in den vergangenen Jahrzehnten einen bemerkenswerten Niedergang erlebt habe, reagiert Hendriksen mit einem Seufzer. „Es ist schwer geworden, Kinder und Jugendliche zu begeistern, da es ein Freizeitüberangebot gibt. Das führt zu Übersättigung. Wohl auch deshalb ist mein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, Jugendliche, die nicht mit viel Talent gesegnet sind, so weit zu bringen, dass sie in einem intakten sozialen Umfeld Spaß am Tennis bekommen“, sagt er. Heranwachsende würden mitunter auch schwierige Entwicklungsphasen durchleben. Es sei dann besonders wichtig, als Trainer einen engen Draht zu ihnen zu haben.

Mehr Pausen

Ans Aufhören denkt Hermann Hendriksen noch längst nicht. „Ich werde mir in Zukunft mehr Pausen gönnen. Andererseits fühle ich mich heute wieder so energiegeladen wie lange nicht. Mein Beruf ist wieder zum Hobby geworden. Ich freue mich jetzt auch wahnsinnig darauf, nach Corona endlich meine vielen sozialen Kontakte auf dem Tennisplatz wiederzusehen. Da fehlt etwas. Für mich steht der Mensch beim Sport im Vordergrund. Das bleibt mein Credo“, sagt Hendriksen.