Islam Akrab steht im Futsal vor dem Durchbruch

Islam Akrab (rechts) – hier im Trikot der SGE Bedburg-Hau – versucht sein Glück nun in Ägypten.

Am Niederrhein Ehemaliger Spieler der SGE Bedburg-Hau und SV Hö.-Nie. konzentriert sich inzwischen auf den Hallensport. Mit Ägypten will er zur WM.

Im Sommer 2019 galt der Ägypter Islam Akrab (mit vollständigem Namen: Islam Ayman Mohamed Ahmed Akrab) als einer der begehrtesten Spieler im Fußballkreis Kleve-Geldern. Zuvor hatte er beim damaligen Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau mit fünf Toren und zehn Vorlagen in 27 Partien auf sich aufmerksam gemacht. Der Offensivakteur, der auf der linken Außenbahn und als spielgestaltender „Zehner“ agieren kann, wurde von Inka Grings zum Probetraining beim damaligen Regionalliga-Absteiger SV Straelen eingeladen. Auch der Oberligist Union Nettetal zeigte Interesse.

Sport an der Hochschule Rhein-Waal

Islam Akrab aber entschied sich für den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. In Kalkar fand sich der 22-Jährige jedoch nie wirklich zurecht. Nach zehn Einsätzen (ein Tor und eine Vorlage) verließ er den Klub im Winter 2019 und fokussierte sich fortan auf den Futsal-Sport an der Hochschule Rhein-Waal sowie beim Wuppertaler SV.

Zum Hintergrund: Futsal ist die offizielle Variante des Hallenfußballs des Weltfußballverbandes FIFA. „Fußballtechnisch hat Islam in den Fußballligen hier dann doch nicht überzeugt. Mittlerweile aber sieht es wieder richtig gut für den Jungen aus“, sagt Andrej Kornelsen, der die Klever Hochschul-Teams trainiert. „Viele Spieler aus dem Ausland stellen es sich in den deutschen Amateurligen zu leicht vor. Sie kommen etwa aus der Ersten Liga Georgiens und meinen daher, locker in der Landesliga mitkicken zu können. Das kann aber sehr schnell schiefgehen“, sagt Kornelsen.

Im Kader der ägytischen Nationalmannschaft

Auch Islam Akrab schien für den Landesliga-Fußball zu verspielt und zu phlegmatisch zu sein. Doch Kornelsen, der den Youngster auch für die Futsal-Niederrheinauswahl beim Länderturnier nominiert hatte, gab ihm einen Rat. Er solle sich für ein Probetraining bei der ägyptischen Futsal-Nationalmannschaft bewerben. „Mehr als eine Absage konnte er nicht bekommen“, sagt Kornelsen. So schickte Akrab Videomaterial seiner Einsätze für die Hochschule Rhein-Wal nach Ägypten – und erhielt postwendend Anfang August eine Einladung zum Probetraining. Mittlerweile gehört Islam Akrab fest zum ägyptischen Futsal-Nationalteam. „Diese Entwicklung freut mich wahnsinnig für den Jungen. Jetzt hat er auch ganz klar ein Ziel vor Augen: die WM 2021 in Litauen“, sagt Kornelsen.

Angebote aus der Heimat

Doch nicht nur das. Offenbar liegen Akrab, der vor der Corona-Krise zurück in seine Heimat aufbrach, nun auch Angebote von Fußball-Klubs der Ersten und Zweiten Liga Ägyptens vor. „Da müssen wir jetzt mal abwarten, aber es scheint gut auszusehen“, sagt Kornelsen, der selbst auf ein schwieriges Jahr zurückblickt. „Wir konnten als Hallensportart praktisch nicht trainieren. Die Entwicklung, die wir angestoßen haben, stockte logischerweise ein wenig“, sagt Kornelsen, der auch als Co-Trainer der Futsal-Landesauswahl des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) aktiv ist. Seine Mission bleibt unverändert: Futsal am Niederrhein bekannter machen. Grund zur Hoffnung gebe es, so Kornelsen. Immerhin ist der Start der Futsal-Bundesliga zur Saison 2021/22 vorgesehen.