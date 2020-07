Jule Gipmann kratzt an der magischen 50-Meter-Marke

Goch. Diskuswerferin Jule Gipmann und Trainer Alex Borgers sind ein eingespieltes Duo. Die 18-Jährige hat große Ziele.

Jule Gipmann und Alex Borgers sind ein eingespieltes Duo. Seit drei Jahren arbeitet die 18-jährige Diskuswerferin mit dem 81-jährigen Trainer-Urgestein von Viktoria Goch zusammen. „Wir verstehen uns blind“, sagt Gipmann. Wenig verwunderlich also, dass knappe Anmerkungen von Borgers reichen, wenn die Nachwuchs-Leichtathletin im Wurfkreis trainiert: „Nicht so schnell nach oben“, „kräftiger rausgehen“, „Halte deinen Körper gerade“, ruft er ihr zu.

In dieser Freiluft-Saison schien ein Traum von Jule Gipmann zum Greifen nah. Die Gocherin peilte die Teilnahme bei der U-20-WM im kenianischen Nairobi an. Ende Juni hätte sich die 18-Jährige bei der Junioren-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für die WM qualifizieren sollen. Aufgrund der Corona-Krise wurde die Weltmeisterschaft aber abgesagt, gleiches galt für den Qualifikations-Wettbewerb. Ob und wann der Wettkampf in Nairobi nachgeholt wird, ist noch ungewiss. „Klare Informationen gibt es dazu eigentlich noch immer nicht. Der Traum von der WM bleibt aber natürlich bestehen“, sagt Gipmann.

Allzu zuversichtlich aber sei sie nicht. Der Grund: Sollte die Junioren-WM erst 2021 stattfinden, würde die Gocherin nicht mehr zur Altersklasse U 20 gehören. Einige Zeit lang war das Hubert-Houben-Stadion in Goch zwar gesperrt, was aber kein Grund für Jule Gipmann war, nicht aktiv zu sein. Auf einem Feld vor ihrer Haustür in Hassum hielt sie sich mit Diskuswerfen fit. „Das ist der große Vorteil, wenn man auf dem Dorf wohnt. Da hat man Platz genug“, sagt sie. Mittlerweile aber sei sie ins Stadion an der Marienwasserstraße zurückgekehrt. Beinahe täglich übt sie seitdem. Mit Trainer Alex Borgers feilt sie an ihrem Wurf und der Kraft, mit Übungsleiter Dirk Kop trainiert sie Ausdauer, Sprint und Sprung.

Wurftechnik verbessern

Zuletzt habe sie mit Borgers vor allem an ihrer Wurftechnik gearbeitet. „Da gibt es immer noch Luft nach oben. Eine Technik ist wohl nie wirklich perfekt genug“, so Borgers. Immer wieder mache er auch Filmaufnahmen von Gipmann, um die Schwächen ihrer Technik zu analysieren. „Es macht großen Spaß, mit Jule zusammenzuarbeiten. Sie ist sehr wissbegierig und lernt schnell“, sagt Borgers.

In diesem Sommer machte Gipmann am Städtischen Gymnasium in Goch ihr Abitur – mit der Durchschnittsnote 1,6. Im August beginnt sie ihr duales Studium als Steuerberaterin. Dann pendelt sie zwischen Kleve, Goch und Mönchengladbach. „Wir werden sehen, wie viel ich künftig überhaupt noch trainieren kann. Aber das bekommen wir schon irgendwie hin. Alex ist als Rentner recht spontan verfügbar und zeitlich flexibel, das macht es einfacher“, sagt Gipmann.

Nicht nur, dass Gipmann die WM-Teilnahme längst noch nicht abgeschrieben hat, auch die Deutsche Meisterschaft der Jugendlichen hat sie fest im Blick. Diese hätte nun im Juli stattgefunden – wurde allerdings verschoben. Gipmann geht davon aus, dass der Wettkampf im September nachgeholt wird. „Ich will meinen Vize-Titel unbedingt verteidigen“, sagt sie. Schon in den Jahren 2018 und 2019 wurde sie Zweite.

Konkurrentinnen trainieren bis zum acht Mal in der Woche

Wichtig dafür sei es vor allem, endlich die magische 50-Meter-Marke zu überwerfen. Am vergangenen Wochenende kratzte sie an diesem Ziel. Lediglich elf Zentimeter fehlten ihr beim „backontrack“-Meeting in Dortmund, dem ersten seit der Corona-Pause. Mit ihren 49,89 Metern wurde sie Erste in der Altersklasse U 20 und Zweite im Gesamtklassement. „Im Training wirft Jule regelmäßig über 50 Meter weit“, sagt Borgers.

Immer wieder sei sie in der Vergangenheit von namhaften Vereinen aus dem Ruhrgebiet angesprochen worden. Auch ein Platz im Sportinternat sei ihr angeboten worden. Jule Gipmann aber winkte ab. „Ich hätte jetzt auch, im Jahr des Abiturs, ins Internat gehen können. Das ist aber nicht, wo ich hinwollte“, sagt sie. Jule Gipmann muss lachen, wenn sie bedenkt, wie häufig ihre Konkurrentinnen trainieren. „Wenn ich mir vor Augen führe, dass viele Mädchen, auf die ich bei der DM treffe, bis zu acht Mal in der Woche trainieren, kann ich sagen: Dafür läuft es bei mir ganz gut.“