Viktoria Goch dominiert beim geschwächten RSV Praest

Emmerich Drei Wochen vor dem Ligastart überzeugte Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch mit einem 4:1-Testsieg beim Landesligisten RSV Praest.

Emmerich. Die Landesliga-Fußballer des RSV Praest stecken derzeit ein wenig im Vorbereitungstief. Das personell stark geschwächte Team von Trainer Roland Kock hatte gegen Bezirksliga-Topfavorit Viktoria Goch im Testspiel am Samstagnachmittag nicht viel zu bestellen und verlor letztlich verdient mit 1:4 (1:2). Die Heimschlappe hätte am Ende auch noch deutlich höher ausfallen können.

Die Praester mussten arg ersatzgeschwächt antreten. Es fehlten mit Neuzugang Maximilian Janssen (BV Sturm Wissel) und Marius Storm zwei der drei Torschützen vom 4:1-Testsieg am Mittwochabend über Westfalia Anholt. Dazu hatten sich Kapitän Yuri Wolff und Offensivspieler Alpay Erdem in den Urlaub verabschiedet. Mike Wezendonk klagt derzeit über Leistenbeschwerden und wurde geschont.

Praester Tor durch Konopatzki

Nach dem Warmmachen passte auch noch Ron Janssen wegen Leistenbeschwerden. Die Gelb-Schwarzen waren gegen einen guten Gegner aus Goch zu schwachbrüstig, um Paroli bieten zu können. Nick Konopatzki nutzte zwar einen Fehler der Viktorianer vor dem eigenen Strafraum per Heber zur Führung für Praest aus (13.).

Doch mit zunehmender Spieldauer diktierte der Bezirksligist das Geschehen. Allen voran Spiellenker Levon Kürkciyan. Der Deutsch-Armenier legte die Tore von Marius Alt per Kopf (31.) und Jan-Luca Geurtz (45. und 52.) jeweils vor, markierte dann das 4:1 nach einem neuerlichen Fehler in der Praester Hintermannschaft selbst (80.). Gerade im Spielaufbau und im Defensivverhalten offenbarten die Emmericher arge Schwächen.

Trainer Daniel Beine von Viktoria Goch lobt Team

„Das war zweifelsohne ein verdienter Sieg der Gocher. Wir waren einfach nicht gut genug besetzt“, stellte RSV-Trainer Roland Kock fest. Viktoria-Kollege Daniel Beine lobte seine Mannen, die unter anderem ohne Kapitän Lukas Ernesti sowie Ahmet Miri in der Defensive auskommen mussten: „Die Leistung kann sich sehen lassen. Wir sind körperlich schon gut beieinander, auch taktisch wird es besser.“

Übrigens: Drei Wochen bleiben in der Vorbereitung noch. Für den RSV Praest startet die Punkterunde in der Landesliga am 21. August um 16 Uhr bei der SV Hönnepel-Niedermörmter. Die Gocher Viktoria wird am 22. August um 15 Uhr in der Bezirksliga zunächst gegen den SV Schwafheim antreten.

RSV Praest: Döring – Schulz, Wenk (60. Wolters), Zwiekhorst - Verbücheln (88. Vollmer), C. Stein, Rütjes, Schumann (46. Gözüdok), Meyer – Konopatzki (70. Doos), D. Stein.

Viktoria Goch: D. Weigl – Zaß, Vogel, Brilski, Schmermas – Gatermann (61. F. Weigl), Klingbeil – Demiri (61. Düffels), Kürkciyan, Alt (61. Geroschus) – Geurtz (61. Changezi).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Region