2:6! Außer Großkreutz-Autogrammen für FSV wenig zu holen

Gerlingen. Der Letzte der Westfalenliga empfängt den Ersten, der einen Fußball-Weltmeister im Team hat. So wehrt sich Gerlingen gegen Großkreutz und Co.

Vor einer Rekordkulisse von 400 Zuschauer am Bieberg kassierte der FSV Gerlingen in der Fußball-Westfalenliga eine 2:6 (1:2)-Heimniederlage gegen den TuS Bövinghausen. Nach dem Schlusspfiff waren die Autogramme von Kevin Großkreuz bei den jugendlichen Fans begehrt. Der ehemalige Weltmeister gab sich volksnah.

Recht unauffällig zog er auf dem Platz die Fäden und bestimmte das Spieltempo. Ausschlaggebend für den Dreier des TuS Bövinghausen war die individuelle Qualität, sowie einstudierte Spielzüge.

Ärgerlicher Rückstand zur Pause

Von Beginn versuchte der Spitzenreiter aus Dortmund, das Geschehen in die Hand zu nehmen. Mit einem Flachschuss brachte Philipp Rößler (9.) den TuS mit 1:0 in Führung. Das Team des Gerlinger Trainers Dominik Dapprich zeigte Moral und glich durch den eingewechselten Yuuki Fukui (21.) aus. Als sich schon beide Mannschaften auf ein Remis zur Pause eingestellt hatten, nutzten die Gäste einen Fehler von Alex Klosa (45.) zur 2:1-Führung durch Elmin Heric .

Direkt nach dem Wechsel erhöhte der Tabellenführer sogar auf 3:1 durch Heric (47.). Damit war die Begegnung praktisch zu Gunsten der Dortmunder Vorstädter entschieden. Die Hausherren ließen sich jedoch nicht entmutigen und verkürzten durch Erlon Sallauk (63.) auf 2:3.

Maurice Haar (65.) stellte mit dem 2:4 den alten Abstand wieder her. Nach einer genauen Flanke von Aleksandar Gjorgjievski erhöhte Heric (83.) mit seinem dritten Tor auf 2:5 und Denis Ramadan (86.) machte mit dem 2:6 endgültig den Sack zu.

Der Sieg der Gäste aus Bövinghausen war am Ende hochverdient, weil sie in den 90 Minuten präsenter in den Zweikämpfen waren, weil sie bissiger agiert und dem FSV wenig Räume gegeben hatten. „Das Ergebnis war für mich um zwei Tore zu hoch“, resümierte der Gerlinger Trainer Dominik Dapprich. „Wir haben aber gegen die beste Mannschaft mit der besten Qualität gespielt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe