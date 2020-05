Abschied beim FSV Gerlingen II mit Aufstieg in Kreisliga A

Gerlingen. Als Jörg Niederschlag die zweite Mannschaft des FSV Gerlingen übernahm, spielten sie in der Kreisliga C. Nun geht der Gerlinger - als A-Ligist.

Das lange Warten hat ein Ende. Die Fußball-Vereine wissen, wie und wo es in der kommenden Saison weiter geht. Als Meister der Kreisliga B steigt der FSV Gerlingen II in die Kreisliga A auf. Wir sprachen mit Trainer Jörg Niederschlag, der die Mannschaft nun als zweifacher Aufstiegstrainer verlassen kann.



Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, Herr Niederschlag. Haben Sie mit der Lösung gerechnet oder finden Sie sie doch ein wenig überraschend?

Jörg Niederschlag: Gut finde ich, dass die Saison nicht gänzlich annulliert wird. Wir haben mehr als die Hälfte der Saison hinter uns und daher schon ein Bild von der Tendenz. Außerdem haben die Mannschaften in dieser Zeit hart für ihre Ziele gearbeitet. Daher ist die Lösung, ohne Verlierer, sicher ausgewogen für alle.



Bevor es zum Sportlichen geht, die wichtigste Frage: Wie geht es Ihnen gesundheitlich und wie sind Sie bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Gesundheitlich ist alles in Ordnung. Wir halten uns an die Vorgaben und kommen auch sehr gut damit klar.



Halten Sie die Maßnahmen – und jetzt auch die Lockerungen - der Regierungen für gerechtfertigt?

Ich glaube, die Kontaktsperre hat dazu beigetragen, dass sich das Virus nicht unkontrolliert ausgebreitet hat und daher zu einem Chaos geführt hätte. Wichtiger ist aber meines Erachtens, dass die Bevölkerung sensibilisiert ist und nun auch hoffentlich mit der Lockerung verantwortlich umgehen kann.



Jetzt steht also auch die Wertung der Fußball-Saison 2019/20 so gut wie fest. Der FSV Gerlingen profitiert gleich doppelt von der Wertung der Saison 2019/20. Die erste Mannschaft bleibt Westfalenligist und Sie steigen auf. Wie groß ist die Freude beim Verein insgesamt?

Die Freude ist sicherlich sehr groß. Ein weiteres Jahr in der Westfalenliga ist eine tolle sportliche Herausforderung. Gerade aber auch über den Aufstieg der zweiten Mannschaft in die A-Liga. Als Unterbau für die erste Mannschaft ist sicher ein großer Abstand der Spielklassen nicht förderlich.



Können Sie Kritik an der FLVW-Lösung, zum Beispiel vom SV Ottfingen, verstehen?

Ja, das kann ich. Aber es wurde nun schon seit längeren nach einer Lösung seitens der FLVW gesucht. Das man nicht jedem gerecht werden würde, war allen klar.



Wie haben Sie die letzten Wochen kurz vor und während der der ersten Phase des Saisonabbruchs wegen Corona erlebt?

Das Thema ob und wie es weiter geht, wurde natürlich immer wieder diskutiert. Ich habe aber nicht mehr daran geglaubt, die Saison zu Ende zu spielen.



Wie haben Sie die Mannschaft für den Fall fit gehalten, das es doch weiter gegangen wäre?

Wir haben die Jungs gebeten, sich selber so gut wie möglich fit zu halten. Ein effektives Training, wie es sonst stattfindet, ist aber alleine nicht machbar. Es fehlen die fußballtypischen Bewegungen und Übungen.



Haben Sie vor der Saison mit dem großen Triumph gerechnet?

Wir haben uns in der vorherigen Saison langsam an die Klasse gewöhnt und mit einem Mittelfeldplatz abgeschlossen. Es steckte Potenzial in der Mannschaft, das war sicher. Zur neuen Saison, mit den Verstärkungen, konnte ich mir schon vorstellen, weiter oben mitzuspielen.



Sie sind gleich zweimal mit dem FSV Gerlingen II aufgestiegen. 2018 in die Kreisliga B und nun in die Kreisliga A. Was war das Erfolgsrezept Ihrer Mannschaft und welchen Anteil hat der Trainer Jörg Niederschlag?

Wir haben einen sehr großen Kader mit vielen guten Kickern. Die Jungs kennen sich teilweise schon seit der frühen Jungend, Das war sicher ein Vorteil. Sie haben sehr diszipliniert gearbeitet und sich ständig weiterentwickelt.



Am Saisonende ist als Trainer nun Schluss für Sie. Warum?

Das hat ausschließlich berufliche Gründe. Das war die richtige Entscheidung, auch wenn Sie mir sehr schwergefallen ist und ich lange darüber nachgedacht habe.



Wie war die Zusammenarbeit mit den Offiziellen des Vereins und den Trainern der ersten Mannschaft erlebt?

Die Zusammenarbeit mit den offiziellen war gut. Mit den Trainern der 1. Mannschaft hatte ich einen sehr guten Kontakt. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Auch die Verbindung zwischen der 1. und 2. Mannschaft war super.



Welchen Tipp haben Sie für Ihren Nachfolger Robin Brucker?

Einen Tipp braucht Robin nicht. Er wird seinen Job professionell und mit viel Engagement machen.



Welches war insgesamt das schönste Erlebnis in Ihrer Karriere?

Das kann ich nicht sagen. Der Aufstieg aus der C-Liga war schon top. Das hat uns alle sehr gefreut und wurde auch ordentlich gefeiert. Aber auch ich hatte als Spieler in der Vergangenheit den ein- oder anderen Aufstieg, der sehr beeindruckend war.



Zum Schluss zurück zum Aktuellen. Wird der Aufstieg noch zünftig gefeiert?

Ja, ganz sicher!