Albaum /Heinsberg und Fernandez: Kontakt schon vor 20 Jahren

Albaum/Heinsberg. Der Start von José Fernandez (47) als Trainer bei der SG Albaum /Heinsberg 2021/22 ist nicht der erste Kontakt zwischen beiden Seiten.

"Sie wollten mich früher auch mal als Spieler haben", verriet er und meinte damit die Sportfreunde Albaum, ehe sie eine SG mit dem VfL Heinsberg eingegangen waren. Doch da war Fernandez Mitte 20 und hatte seine große Zeit beim Landesligisten SV Ottfingen. Es sagte dem A-Ligisten Albaum ab. "Ich will so hoch wie möglich spielen", so seine Begründung seinerzeit.

Und an ein Pokalspiel mit dem hoch favorisierten SV Ottfingen in Albaum kann er sich ebenfalls erinnern, an diese steile Treppe am Spielfeldrand. Und daran, dass sich die Ottfinger dort sehr schwer getan und knapp diese Pokalrunde überstanden haben.

Jetzt kommen sie dann doch zusammen. Nachdem klar war, dass Bernd Beckmann zum SSV Elspe wechseln würde, brauchte die SG Albaum/Heinsberg einen neuen Coach. Man suchte und fand. "Ich habe sie dann zum Gespräch hier nach Olpe eingeladen", berichtete José Fernandez, "was sehr angenehm war, war die Wertschätzung, die ich durch sie erfahren habe".

Noch mal 18 Jahre jünger sein...

Klar, Kreisliga B ist gegenüber Bezirksliga etwas anderes, zwei Stufen tieferklassig. "Aber ich erinnere mich an die zwei Saisons, die ich in Kleusheim/Elben erleben durfte, und die sehr schön waren. Auch die Philosophie dort hat mir gefallen, dass da keiner Geld bekommt, und dass da eine Gemeinschaft ist". Bei der SG Albaum/Heinsberg spielt eine junge, engagierte Mannschaft, die Trainingsbeteiligung ist gut, der Teamgeist auch. "Ich arbeite gerne mit jungen Leuten zusammen".

Die Zeit bei Türk Geisweid endete für José Fernandez bitter. Nach nur sieben Spieltagen wurde er entlassen. Und so wollte er seine Trainerlaufbahn nicht beenden. "Ja natürlich", antwortet Fernandez, "abgesehen davon, dass ich mir dort überhaupt nichts vorzuwerfen habe".

Zur Begrüßung übergaben die Albaum/Heinsberger José Fernandez das Trikot mit der Nummer 10. Er lacht: "Da habe ich gedacht: jetzt noch mal 18 Jahre jünger sein, und dann noch mal mit der Rückenummer 10 mitkicken". 47 Jahre ist Fernandez heute. Nun, dann kann man doch noch mitspielen - der lebende Beweis ist ein paar Kilometer weiter Zoran Jonjic. Der spielt mit 53 Jahren noch in der Kreisliga B für Brachthausen/Wirme. Aber den Vergleich lässt José Fernandez nicht gelten. "Fit bin ich noch, aber meine Knie sind sowas von Schrott, ich habe Knorpelschäden. Es geht einfach nicht mehr". Jetzt hat er noch sechs Monate Pause, "okay, dann hoffe ich, dass es nach Corona wieder weitergeht".