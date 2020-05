Alexandra Scheld aus Olpe: „Trainerin? Später vielleicht“

Sie arbeitet als Diplom-Wirtschaftsjuristin beim Caritasverband Olpe. Wir sprachen mit Alexandra Scheld.

Wie sieht Ihr Aufgabengebiet beim Caritasverband Olpe aus, Frau Scheld?

Alexandra Scheld: Ich bin als Verwaltungsleitung bei Caritas-AufWind tätig, also im Bereich der Kinder-, Jugend- und Gefährdetenhilfe. Dabei bin ich zum einen für die Steuerung der Verwaltungsabläufe und ein Team mit aktuell sieben Mitarbeitenden zuständig, zum anderen kümmere ich mich hauptsächlich um Themenbereiche wie Marketing, Fundraising oder Qualitätsmanagement.

Wie muss man sich Ihren beruflichen Alltag vorstellen?

Grundsätzlich arbeite ich natürlich häufig am PC, aber man muss sich darunter keinen langweiligen Bürojob vorstellen. Meine Aufgaben und Themenbereiche sind sehr vielfältig, die Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden oder Partnern ist ein wichtiger Teil meines Berufs und es stehen auch häufig interne Konferenzen oder projektbezogene Meetings an.

Sie haben einen anspruchsvollen beruflichen Hintergrund. Wie haben Sie es geschafft, Sport und Studium unter den Hut zu bringen?

Ich habe an der Uni Siegen mein Studium Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht absolviert und „nebenbei“ in der 1. Tischtennis-Bundesliga gespielt. Natürlich war es ein großer Aufwand, der dazu betrieben werden musste, wobei ich das ja auch schon aus meiner Schulzeit vor allem schon von der Oberstufenphase bis zum Abitur kannte. Zur damaligen Zeit habe ich vier bis fünf Mal in der Woche trainiert und am Wochenende standen Heim- oder Auswärtsspiele in ganz Deutschland an, in der Jugendzeit auch Teilnahmen an internationalen Turnieren überall in Europa oder auch in China. Um sowohl in der Schule und im Studium als auch parallel im Leistungssport erfolgreich zusein, muss man schon als junger Mensch extrem fokussiert und diszipliniert sein. Zum Glück habe ich alles ziemlich gut zusammen hinbekommen.

Wie hat sich Ihr beruflicher Alltag durch die Pandemie verändert?

Gerade in den ersten Wochen ab Mitte März mussten wir quasi täglich auf Erlasse von Bund, Land oder auch unseren Kostenträgern reagieren, da war an die eigentlich anstehenden Tätigkeiten kaum zu denken. Die Pandemie hat aber auch dazu geführt, dass wir seitdem kurzfristig zahlreiche digitale Neuerungen eingeführt haben und die Arbeit im Home-Office mittlerweile zum „normalen“ Alltag gehört.

Seit März hat sich das Sportleben total verändert. Wie war es bei Ihrer Sportart?

Wir standen kurz vor einem Doppel-Spieltag, also zwei Spiele an einem Wochenende, und Auswärtsfahrten in den Süden nach Weil am Rhein und Offenburg, die dann abgesagt wurden. Knapp drei Wochen später wurde uns dann seitens des DTTB mitgeteilt, dass die gesamte Saison abgebrochen wird, ein weiteres Heimspiel hätte für uns noch im April angestanden.

Ich denke, Sie haben als Leistungssportlerin im Tischtennis einen enormen Trainingsaufwand betrieben. Wie sieht er aktuell aus?

Nach meinem Studium bin ich ganz bewusst aus der 1. Bundesliga in die 2. Bundesliga zum TuS Uentrop gewechselt, um den Trainingsaufwand reduzieren zu können. Neben einem Vollzeitjob noch erfolgreich 1. Bundesliga zu spielen, ist ja kaum möglich. Daher habe ich in den letzten Jahren während der laufenden Saison meistens zwei bis maximal drei Mal in der Halle trainiert, dazu kamen dann noch Trainingseinheiten im Fitnessstudio zur Verletzungsprophylaxe. Aktuell ist dies natürlich alles nicht möglich, so dass ich mich zuhause vor allem mit den Workouts von Pamela Reif oder joggen fit halte.

Stehen die Tischtennisvereine aus Ihrer Sicht vor dem Aus? Es gibt ja laufende Kosten?

Für den Bereich der Bundesligen sind die Zukunftssorgen sicherlich bei vielen Vereinen aktuell groß und betreffen vor allem Sponsorengelder, die nun wegfallen könnten. Diese sind ja für die Planung der Budgets der Vereine für die kommende Saison enorm wichtig. Aufgrund eines massiven Wegfalls an Sponsoren aufgrund der Corona-Krise hat zum Beispiel bereits der Damen-Bundesligist TuS Bad Driburg seine Mannschaft aus der Liga zurückgezogen. Das betrifft aber nicht nur den Tischtennis-Bereich, sondern auch Sportarten wie Volleyball oder Handball.

Gibt es Zuschüsse von Kreis oder Land für die Vereine?

Ich habe zumindest mitbekommen, dass in NRW auch unternehmerisch tätige Sportvereine einen Antrag auf Soforthilfe beim Land stellen können. Ansonsten war ich als Spielerin beim TuS Uentrop nicht in die finanziellen Planungen eingebunden, daher habe ich mit dem Thema nicht näher beschäftigt.

Zu ihrer sportlichen Zukunft: Nach dreizehn Jahren haben Sie beim Tischtennis-Zweitligisten TuS Uentrop aufgekündigt. Wie geht es nun weiter?

Das lasse ich momentan noch auf mich zukommen, die Wechselfrist geht in Deutschland noch bis Ende Mai. Falls sich ein Verein mit einer interessanten Anfrage meldet, werde ich mir das anhören und dann entscheiden, ob ich dort weiterspielen möchte. Vielleicht entscheide ich mich aber auch dazu, meine aktive Laufbahn zu beenden, um in der Freizeit mehr Zeit für andere Aktivitäten zu haben.

Wie bewerten Sie die Entscheidung der Handballbundesliga der Frauen, den THW Kiel als Meister der Männer zu küren und die Frauen von Borussia Dortmund nicht den Titel zu geben, sondern sie lediglich als Tabellenerster zu benennen?

Als BVB -Mitglied finde ich es natürlich sehr schade und hätte den Mädels ihren Titel auf jeden Fall gegönnt, zumal sie ja auch meines Wissens nach eine richtig tolle Saison gespielt haben. Bei einer solch schwierigen Situation, die Ligen plötzlich und ungeplant zu beenden, gibt es immer Gewinner und Verlierer und keinen Weg, alle Vereine glücklich zu machen. Im Tischtennis hat man sich beispielsweise über alle Ligen hinweg für die Abschlusstabelle vom Stand Mitte März entschieden und Meister benannt, dies sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich. Aber auch das hat zu teils sehr negativem Feedback der Betroffenen geführt. Egal, wofür man sich entscheidet: Meiner Meinung nach sollte man dabei als Bundesverband die Männer- und Frauenligen einheitlich behandeln und keine unterschiedlichen Regelungen wie in der Handball-Bundesliga treffen.

Können Sie sich vorstellen, als Trainer oder sportliche Leiterin zu arbeiten?

In einem Verein in der Region irgendwann einmal als Trainerin tätig zu werden, kann ich mir grundsätzlich in ein paar Jahren schon vorstellen. Momentan kommt für mich aber im Bereich Tischtennis nur der Einsatz als Spielerin in Frage oder alternativ mehr Zeit in andere Sportarten zu investieren wie Golfen oder Biken.

Konnten Sie bestimmte Abläufe aus dem Sport in berufliche Aufgabenbereiche übernehmen?

Ja, auf jeden Fall. Als Leistungssportlerin wird man in der Persönlichkeit anders geprägt als Gleichaltrige, die diese Erfahrungen nicht machen. Ich glaube schon, dass man sich dadurch zu einer sehr selbstständigen und engagierten Person entwickelt, die sowohl diszipliniert und zielgerichtet als auch mental stabil agiert. Diese Eigenschaften helfen mir im Berufsalltag sehr, zusammen mit dem Wissen, dass es wie im Sport nicht nur Erfolge gibt, sondern man auch mit Rückschlägen oder Fehlern umgehen muss.