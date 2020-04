Andreas Eickelmann: „Kann nur jedem raten: Nehmt das ernst!“

Zusammenhalt ist beim FC Lennestadt mehr als ein Wort. Das zeigt der Verzicht auf Aufwandsentschädigungen, zu dem sich alle Beteiligte in der Corona-Krise bereit erklärt haben - quer durch den ganzen Verein. Wir sprachen mit dem 1. Vorsitzenden Andreas Eickelmann.

Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen?

Wir haben es über die Spielführer mal in die Diskussion reingestellt. Klaus Steinbach, unser Schatzmeister, Andreas Friedrichs, unser Sportlicher Leiter, und ich. Wir haben immer viele Zuschauer, dementsprechend ist der Verkauf bei unseren Heimspielen, besonders, wenn beide Seniorenmannschaften gleichzeitig Heimrecht haben. Das entfällt zurzeit. Im Bereich Sponsoring ist ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Das war für mich der Grund auch mal unsere Ausgabenseite zu betrachten.

Und was hat die Diskussion zu den Ausgaben ergeben?

Wir haben diese Gedanken zunächst in die Whatsapp-Gruppe der Spieler gestellt. Und es war überhaupt kein Thema bei den Spielern. Jeder stimmte zu, antworte in der Gruppe sofort mit ,Daumen hoch‘. Dann hat Jugendleiter Frank Ahlemeyer die Jugend-Übungsleiter angesprochen. Auch sofort Daumen hoch. Mit unseren Senioren-Trainern Jürgen Winkel, Moritz Thöne und Thomas Stemmer habe ich telefoniert, auch für die war es kein Thema. Klasse! Man musste keinen überreden.

Trotz allem fehlen die Einnahmen, denn manche Kosten laufen doch sicher weiter, oder?

Es wird ein kleines Minus rauskommen. Aber der FC Lennestadt ist finanziell gesund, das hätten wir auf der Jahreshauptversammlung auch so verkündet. Das Genick bricht uns das also nicht.

So gesehen hätte es nicht besser laufen können…

Wenn ich lese, dass andere Westfalenligisten Spielern die Arbeitsverträge kündigen müssen, haben wir, glaube ich, nicht alles falsch gemacht. Man stelle sich vor, die Saison geht weiter. Was dann?

Eine private Frage: Wie geht es Ihnen? Sie hatten sich das Corona-Virus eingefangen…

Ja, sechs Tage nach meinem Urlaub Anfang März bekam ich Symptome wie Fieber, Verlust von Geschmackssinn, Kopf- und Gliederschmerzen, das volle Programm. Ich bin dann drei Wochen in Quarantäne gewesen und habe sehr viel geschlafen. In meinem Büro in Olpe war nur noch ein Mitarbeiter statt vier. In Lennestadt einer und zwei im Homeoffice, statt fünf Mitarbeiter. Jetzt geht’s mir wieder gut, ich fahre wieder Mountainbike und gehe Wandern. Ich kann nur jedem raten: Nehmt das ernst! Haltet Abstand. Geheilte sollten Blut für Kranke spenden, dazu habe ich mich auch angeboten. Aber am besten bleibt gesund!

Mit Andreas Eickelmann sprach Lothar Linke