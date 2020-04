Bröcher plant erstes Herbst-Trainingslager

Die Vorbereitungen auf die Sommersaison werden vom Coronavirus komplett über den Haufen geworfen. Das gilt natürlich für alle Sportarten, und doch hat jeder Verein, jeder Trainer und jede/r Sportler*in seine eigene Sichtweise.

Das ist bei der SG Wenden nicht anders. Und bevor Egon Bröcher, SG-Trainer und zugleich Landestrainer für den Mittel- und Langstreckenbereich, den ungewissen Blick nach vorne richtet, schaut er in den Rückspiegel auf die eine Wintersaison, die immerhin zwei Silber- und eine Bronzemedaille bei Deutschen Meisterschaften bescherte.

„Zum Glück sind die Deutschen Cross-Meisterschaften nicht ausgefallen“, atmet Egon Bröcher auf. So polierten die beiden Silbermedaillen im Matsch von Sindelfingen die Bilanz schon etwas auf. Mit Frederik Wehner überraschte ein junger U20-Läufer bei der Cross-DM, der mit einer starken Leistung maßgeblich zu Silber beitrug. Bröcher: „Jetzt sind leider die NRW-Meisterschaften über zehn Kilometer auf der Straße abgesagt worden, ebenso die deutschen Titelkämpfe im Halbmarathon.“ Meisterschaften, bei denen die Bröcher-Athleten immer wieder für Schlagzeilen sorgten.

Duathlon-EM abgesagt

Für Christian Biele, den 36-jährigen Haudegen auf den langen Strecken, verlief der Winter weniger erfreulich: „Die Cross-DM war für mich persönlich sehr enttäuschend, aber ich habe der Mannschaft den Erfolg von Herzen gegönnt.“

Für ihn muss der Sport derzeit in den Hintergrund treten. „Familie und Haus fordern mich, und der Beruf als Polizist bringt derzeit viele Unwägbarkeiten mit sich.“

Simon Huckestein hat sein Versprechen bei der Cross-DM wahr gemacht: „Ich will eine Medaille für die Mannschaft.“ So ganz nebenbei hatte er sich auf seinen ersten Start bei den Duathlon-Europameisterschaften vorbereitet. Jetzt die Absage. Huckestein: „Das ist schon eine große Enttäuschung. Ich habe meinen Frust erst einmal mit harten Trainingseinheiten auf dem Rad abgebaut.“

Wenn auch die Halle in diesem Winter nicht unbedingt im Fokus der roten Streitmacht aus Wenden stand, so konnten doch zwei Athletinnen für Glanz sorgen.

War es bei den Seniorinnen der W40 Christl Dörschel, die bei der Hallen-DM in Erfurt mit Bronze dekoriert wurde, so ging mit Johanna Pulte bei den jungen Mittelstrecklerinnen ein ungeschliffener Edelstein auf. Sie wurde in der U18 über 1500 Meter überraschend NRW-Meisterin. Auch der siebte Platz von Ruben Niemann (M35) über 800 Meter ist erwähnenswert. Das Silber von Johanna Pulte bei der Cross-DM ist auch der Weitsicht von Egon Bröcher zu verdanken, der seiner jungen Athletin von einem Start bei der Hallen-DM der U20 nach Neubrandenburg abgeraten hat: „Sie hatte zuvor schon schwere Rennen in den Beinen, ich wollte sie nicht verheizen.“

Richtige Planung unmöglich

Jetzt aber wird der Aufbruch zu neuen Taten vom Coronavirus komplett ausgebremst – in einer Weise, wie sie der weltweite Sport noch nicht erlebt hat. Selbst die Olympischen Spiele sind dem medizinischen Rotstift zum Opfer gefallen.

„Eine richtige Planung ist auch für die nationalen Meisterschaften nicht möglich“, so Egon Bröcher und er fährt fort: .Das Trainingslager in den Osterferien in der JH Sahlenburg ist ausgefallen. Wir werden erstmals ein Herbst-Trainingslager absolvieren. Und zwar bei unseren tollen Gastgebern im Schullandheim in Cuxhaven-Sahlenburg“.

Dass die ambitionierten Sportler/-innen nicht betätigungslos sind, versteht sich von selbst. „Jeder Einzelne Sportler muss wissen, wie er sich in dieser Krise zu verhalten hat“, so Bröcher, für den das Wohl seiner Truppe absolute Priorität hat. „Meine Athleten bekommen Trainingspläne, ich erwarte Rückmeldungen. Der Kontakt ist natürlich immer da.“ Die meisten Nachwuchsathleten haben Sportgeräte zuhause oder sich kurzfristig welche zugelegt, sei es Laufband, Stepper oder Heimtrainer.

Und dann gewinnt der Cheftrainer der Situation auch einen positiven Aspekt ab. „Ich habe einige Läuferinnen und Läufer, die aus verschiedenen Gründen im vergangenen Winter, teilweise schon im Herbst, außer Gefecht gesetzt waren. Sie können, bei allem vorhandenen Ehrgeiz, sich jetzt in aller Ruhe weiter auskurieren.“ Aber etwas ist auch gewiss: Egon Bröcher weiß seine „Schutzbefohlenen“ zu bremsen, wenn es denn notwendig ist.