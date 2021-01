"Bummi" David zum Fußball-Lockdown: Es nervt nur noch

Finnentrop/Bamenohl. Einen souveränen Auftritt hatte Oliver Ruhnert, Manager des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin, am Samstag im ZDF-Sportstudio.

Und das nicht nur an der Torwand mit drei Treffern ins Loch, sondern schon zuvor im Gespräch mit Katrin Müller-Hohenstein. Dort legte er den Finger in eine Wunde, die auch in unserer Region schmerzt.

Es sind die Sorgen um den Amateur- und Nachwuchsfußball. Und die Frage: Gehen dem Sport die Kinder und Jugendlichen verloren? „Das ist ein Riesenproblem“, sagte Oliver Ruhnert unter anderem, „die Kinder kommen nicht raus. Ich komme aus dem Sauerland, aus Iserlohn, da ist es vielleicht noch etwas einfacher, da haben wir nicht so ein Ballungszentrum. Wenn ich das in Berlin sehe: Die Kinder wollen sich bewegen, die Jugendlichen wollen sich bewegen, aber du kannst nichts mehr machen“.

Ohne die Sendung gesehen haben, aber mit diesen Aussagen konfrontiert, kann Philipp „Bummi“ David, seit Jahren erfolgreich im Jugendfußball der SG Finnentrop/Bamenohl tätig, nur zustimmen. Gerade jetzt in dieser Jahreszeit ist es hart. „Im Winter haben wir immer viel mit den Kindern unternommen“, weiß Philipp David, „da waren nicht nur die Hallenturniere, bei denen wir den ganzen Tag zusammen waren. Wir sind danach auch essen gefahren oder sind wandern gegangen. Das war immer schön. Aber jetzt ist ja überhaupt nichts mehr“.

Komplettes Jahr fehlt

Zwar bestehe Kontakt durch WhatsApp, aber das sei kein Ersatz für das tägliche Treffen, und das gemeinsame Abhängen. Was die Sozialisation angeht, habe Oliver Ruhnert Recht mit der Feststellung: „Es geht vieles verloren im Sozialverhalten und in der Sozialisierung“. Nicht nur das. „Denen fehlt ja jetzt ein komplettes Jahr“, befürchtete Philipp David, „auch in der sportlichen Entwicklung. Angenommen, du hast ihnen in der F-Jugend schon einiges beigebracht, und jetzt ist fast ein Jahr Pause. Das fehlt den jungen Spielern doch, das kannst du nicht zurückdrehen“.

Was macht diese Pause mit den Kindern? Was erfährt Philipp David in den Telefonaten? „Die nervt das Ganze nur noch“, antwortet der Finnentrop/Bamenohler. Im ersten Lockdown haben sie noch gesagt: ja, okay. Da sei das etwas ganz Neues gewesen. Etwas, was noch keiner kannte. Aber jetzt brechen wieder alle Kontakte weg. David: „Du kannst dich nicht nachmittags treffen, auf dem Bolzplatz zum Beispiel, wo sie sich ausgetobt haben“.

Dass sich junge Kicker vom Fußball abwenden könnten, sieht Philipp David als reale Gefahr. „Kinder, die auf der Kippe standen, die ohnehin auf dem Scheideweg stehen, Fußball ja oder nein, da sehe ich schwarz, dass Sie wiederkommen“. Auch für die Eltern ist die Situation schwierig. „Wir hatten die Aktion, als wir die Weihnachtsgeschenke verteilt haben, da hatten wir mit den Eltern immer Kontakt, die sagten auch: Die werden verrückt, unsere Kinder! Die wissen gar nicht, wohin mit ihrer Energie, dadurch sind sie unausgeglichen und nicht ausgelastet“.

Funktionierendes Hygienekonzept

Philipp David hofft, „dass die Politiker mal sagen, wir können den Leuten nicht noch länger sowas zumuten. Sonst explodiert die ganze Sache mal“. Man müsse ja nicht sofort alles öffnen. Man muss nicht den Juli oder August 2020 kopieren, als es deutschlandweit 300 Infektionen pro Tag gab, und nicht fünfstellige Zahlen, wie zurzeit.

Er kann dem Lockdown, so wie er jetzt ist, nicht viel abgewinnen. Schon gar nicht, was den Amateurfußball angeht. „Der hat ja nichts gebracht“, resümiert Philipp David nach fast zwölf Wochen, „die Zahlen gehen nicht runter“. Die SG Finnentrop/Bamenohl habe immer ein gutes Hygienekonzept auf ihrem Platz gehabt, an dass sich auch die kleinsten Fußballer sehr gut gehalten haben, weiß Philipp David. „Dass man kein Hallentraining macht, kann ich noch verstehen“, fügt er hinzu, „aber draußen, an der frischen Luft? Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich die Politik nicht verstanden“.

Er hofft, „dass wir am 31. Januar zumindest sagen: Okay, wir versuchen, den Außen-Sport wieder zu ermöglichen“. Was er festgestellt hat: „Die Gesellschaft wird immer rauer, immer aggressiver. Du merkst das schon im Straßenverkehr oder im Supermarkt, die Leute sind gereizt, teilweise bis aufs Blut“.

Ein Böller für Schalke

Um ein Thema kommt man natürlich bei Philipp David nicht herum: Um den FC Schalke 04. Er ist eingefleischter Fan. Er hat sich am Samstag fast so gefreut wie über die Meisterschaft, wie er sagte. „Und ich habe so viele WhatsApp-Nachrichten bekommen wie noch nie“, lachte er, mein Handy wäre fast explodiert“. Einen Ein-Mann-Autokorso hat er zwar nicht unternommen, aber: „Ich habe noch eine Silvesterrakete gefunden, die habe ich abgeschossen. Um 17.30 Uhr.“