Burcu Özkanca aus Olpe: Große Erfolge, bittere Rückschläge

Ihre Laufbahn war nur von kurzer Dauer, drei Kreuzbandrisse waren Körper zu viel. Der Hochgeschwindigkeitsport hatte seinen Preis. Zwölf Jahre Fußball auf höchstem Niveau. Aber: „Wenn man die zwölf Jahre genauer unter die Lupe nimmt, war ich davon drei Jahre verletzt. Immer wieder habe ich es geschafft. Mit Reha und Aufbautraining“.

Hinter Burcu Özkanca liegt eine Bilderbuch-Karriere, die sie ohne die Hilfe ihrer Familie nicht geschafft hätte. So hat ihr Vater Mahmut sie überall hin begleitet. „Das Fußball-Internat im Sportzentrum Kaiserau war der nächste wichtige Schritt“, wie Stefan Häner, einer ihrer ersten Trainer beim VfR Rüblinghausen, sich erinnerte.

Wichtige Spielerin beim VfL Bochum

Beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga war sie mittlerweile eine wichtige Figur geworden. Gisela Richter, die Koordinatorin für Mädchen und Frauen-Fußball im Kreis Olpe, weiß noch genau: „Ursprünglich war sie nur für den Jugendbereich vorgesehen, aber schneller als erwartet kam Burcu in der 1. Damenmannschaft zum Zuge.“

Ihr Lebenslauf war perfekt. FLVW-Stützpunkt, Kreisauswahl , Westfalenauswahl, Westdeutsche Auswahl und schließlich Nationalmannschaft. Das war nur möglich, weil Burcu Özkanca eine äußerst ehrgeizige Spielerin war. Profitiert hat sie davon, dass sie beim VfR Rüblinghausen mit den Jungs zusammen spielte. Hier eignete sie sich Wettkampfhärte und eine körperbetonte Spielweise an, die im Mädchen und Frauenfußball nicht unbedingt an der Tagesordnung sind.

Medaillen und Auszeichnungen reichlich: Burcu Özkanca Foto: meinolf Wagner

2013 und 2014 waren ihre Glanzzeit. U17-Europameisterin. Die Bahn, der Biggesee-Express, brachte die Fußballerin von Finnentrop ins heimische Olpe. Wie passend: Peter Rau, Schiedsrichter des SV Rothemühle, fuhr den Zug. „Ich war halt vom Dienst her eingeteilt, für mich war es eine große Freude,“ so Peter Rau. Am Bahnhof in Olpe gab es aber auch noch ganz andere Gäste. Blau-Weiß war die Farbe der Autos. Die Fahrer waren aber nicht Schalke-Anhänger, sondern die Olper Polizei. „Ich kann nur vor Burcu den Hut ziehen“, freute sich Oberkommissar Georg Nieder und gratulierte mit seiner Kollegin.

Danach ging es zur Feier ins Olper Mehrgenerationen-Haus. Vorher und zwischendurch gab es Ehrenrunden mit der Familie und Freunden durch die Stadt Olpe. Cevdet Aydin, der Integrationsbeauftragte, hatte alles organisiert. Keine Frage: Burcu Öekanca hat für die Integration viel getan. „Es war für mich eine große Überraschung, dass meine früheren Trainer Peter Burghaus, Mirko Meinberg, sowie Stefan Häner am Olper Bahnhof dabei waren“, freute sich Burcu. Und ihr Vater Mahmut ergänzte: „Was ich beim Empfang in Olpe für Burcu erlebt habe, konnte ich nicht glauben. Ich dachte, ich träume“.

Grüße von Steffi Jones

„Ohne diese Trainer und ohne meine Familie hätte ich es nicht geschafft“, sagte Burcu Özkanca heute. „Bevor es in die heiße Vorbereitung zur Euro nach England ging, sind meine Eltern nach Kaiserau gefahren, um mich zu verabschieden. Das vergesse ich ihnen nicht“. Für sie begann eine harte, schweißtreibende Zeit. Im Internat des FLVW in Kaiserau gab es Athletik- und Fußball-Training mit den Jungs. Mittwochs und Freitags war Training bei ihrem Verein VfL Bochum.

Burcu Özkanca mit Nuri Sahin bei der Platzeinweihung in Rüblinghausen. Foto: meinolf Wagner

Die drei Wochen bei der Euro in England sind für sie unvergesslich. „Es war alles sehr entspannt bei zwei Übungseinheiten pro Tag und einem Shopping-Tag in Birmingham. Die damalige National-Trainerin Steffi Jones schickte aus der DFB-Zentrale immer liebe Worte und Wünsche über den Kanal.

Mit Anouschka Bernhard hatte die U17 eine Trainerin, die 1995 selbst den Europameister-Titel gewonnen hatte somit wusste, wie es sich anfühlt. „Unsere Chefin wollte den Titel“, so Burcu Özkanca, „und irgendwie waren wir gemeinsam unschlagbar“. Doch dieses Motto bekam in der Vorrunde bei der 0:4-Niederlage gegen den späteren Endspielgegner Spanien einen Kratzer. „Wir haben uns selbst nicht mehr wiedererkannt. Aber im Finale wurden die Karten neu gemischt“, bilanziert Burcu Özkanca.

Das nächste Ziel war die Weltmeisterschaft. Ein Jahr drauf in Costa Rica. Ein Trainingslager in Spanien oder Portugal sollten die weiteren Aufschlüsse geben darüber, wer mitfährt“. Doch brutal zerplatzte der Traum von Costa Rica. Riss des vorderen Kreuzbandes. Aber der Kontakt zu Bundestrainerin Anouska Bernhardt bestand in dieser schweren Zeit weiter. „Ich sollte schnell wieder auf die Beine kommen“, freute sich Burcu über die Wünsche der Bundestrainerin.

Monatelange Zwangspause

Es begann ein langer und harter Weg. Rund sieben Monate lang war die Zwangspause. Zwei bis drei pro Woche war Reha angesagt, den zeitlichen Aufwand hat Burcu auf Eigeninitiative erhöht. Tägliche Physiotherapie von mehreren Stunden standen auf dem Programm. „Ich habe die Freude und Motivation am Fußball nie verloren“, erzählte Burcu im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Leben geht nun ohne Fußball weiter.

Schon mit 24 Jahre blickte Burcu Özkanca über die sportliche Karriere hinaus. „Es gibt ein Leben nach dem Fußball. Ich hoffe, dass ich meine Ausbildung zur Automobilkauffrau in Lüdenscheid erfolgreich abschließen kann“. Anschließend steht die Familie im Mittelpunkt, „denn ich werde heiraten“.