Christina Graf aus Heinsberg schreibt Fußball-Geschichte

Vor 50 Jahren hob der DFB das Frauenfußall-Verbot auf. Und wenn man an Frauenfußball im Kreis Olpe denkt, dann fällt einem unweigerlich ein Name ein: Christina Graf.

Die gebürtige Heinsbergerin, die jetzt in Lennestadt lebt, hat eine großartige Karriere vorzuweisen, die sie bis in die Frauenfußball-Bundesliga führte. Auch danach blieb Christina Graf dem Fußball verbunden. Als Journalistin.

Dabei schrieb die heute 34-Jährige echte Sportgeschichte: Am 3. Februar 2013 kommentierte sie für Sky als erste Frau ein Zweitligaspiel live im Fernsehen. Es war die Partie zwischen Jahn Regensburg und Hertha BSC Berlin.

Ihre ersten Schritte im Fußball machte Christina Graf im heimischen Heinsberg. „Mein Vater war begeisterter Fußballer. Wir haben zuhause überall Fußball gespielt. Egal wo, ob auf der Terrasse oder der Wiese. Ich bin als kleines Mädchen immer zu seinem Training mitgegangen. Wir haben vorher schon eine halbe Stunde trainiert“, erzählt sie. Dann kamen die ersten Mannschaftseinsätze in der F-Jugend. Bis zur C-Jugend hat Christina Graf mit einer Sondererlaubnis bei den Jungs gespielt: „Danach bin ich nach Siegen gegangen“.

Ihre aktive Karriere ging steil nach oben. Bis hinauf in die Bundesliga, wo sie für den SC Bad Neuenahr und den FFC Heike Rheine spielte.

Doch dann der Schock. Mit nur 23 Jahren musste die Heinsbergerin ihre aktive Karriere beenden. „Ich bin mit 22 Jahren bei einem Spiel in Freiburg umgeknickt und habe mich am Sprunggelenk verletzt. Bänderriss mit allem, was dazu gehört,“ erzählt sie, „auch vom Knochen war etwas abgesplittert. Leider hat man das erst sehr spät erkannt. Kompletter Knorpelschaden. Ein Jahr lang habe ich versucht, weiter zu spielen. Es ging nicht.“

Mit 14 Jahren Praktikum bei der WP

Doch das Ende ihrer aktiven Laufbahn bedeutete mitnichten das Ende ihrer Leidenschaft für Fußball. Sie setzte ihre Karriere auf anderer Ebene fort: Als Sportjournalistin.

Das war eigentlich auch nicht so geplant. In einem Praktikum bei der Westfalenpost in Lennestadt schnupperte sie mit 14 Jahren erstmals in den Journalismus. Es folgten freie Mitarbeit, unter anderem bei RTL und NTV. „Ich hatte immer schon den Wunsch, in den Journalismus einzusteigen. Ich wollte aber eigentlich nicht in den Sportjournalismus, Denn als ich in Rheine und Bad Neuenahr in der Bundesliga spielte, hatte ich da eigentlich in der Woche vom Sport genug. Außerdem findet der Sportjournalismus vorwiegend am Wochenende statt. So war das parallel zu meiner Fußball-Karriere ausgeschlossen. Sport brauchte ich da eigentlich nicht mehr“, so Christina Graf.

Ihr eigentliches Ziel: „Ich wollte Kriegsreporterin werden“, erzählt Christina Graf, „ich habe Politikwissenschaften studiert. Und habe mich parallel unheimlich viel mit dem Nahen Osten, den USA und Berichten von Antonia Rados, zum Beispiel über Iran und Afghanistan beschäftigt, als ich bei NTV war. Das hat mich sehr beeindruckt.“

1200 Mit-Bewerber

Es kam alles anders. Christina Graf: „Als ich mich dann so früh schwer verletzt hatte, habe ich mich umorientiert, denn ich wollte den Kontakt zum Sport nicht vollständig verlieren.“

Schließlich schlug ihre große Stunde. Sky lobte einen Wettbewerb mit dem Titel „Wir suchen deine Stimme“ aus. Die Siegerin durfte ein Zweitliga-Fußballspiel live übertragen. Sie habe lange überlegt, ob sie sich melden sollte oder nicht. Christina Graf: „Ehemalige Kollegen sagten, ‚mach das mal‘. Am letzten Tag habe ich mich beworben und wurde tatsächlich eingeladen.“

Anfangs waren 1200 Bewerber im Rennen. Am Ende waren elf Kandidaten bei der Endauswahl in München dabei. Christina Graf hatte es tatsächlich geschafft. Sie durfte im Januar 2013 das Zweitligaspiel Jahn Regensburg gegen Hertha BSC Berlin übertragen. „Das ist wohl das Spiel, an das ich mich immer erinnern werde. Hertha gewann 5:1. Ich bin schon ziemlich nervös nach Regensburg gefahren. Da war doch schon ganz schön viel Druck und es war gar nicht so leicht“, erzählt Christina Graf.

Gern beim SC Freiburg

Doch sie meisterte alle Aufgaben mit Bravour. Es folgten weitere Einsätze, auch als Fieldreporterin in der Bundesliga und in der Europa-League. Besonders gerne sei sie in Freiburg gewesen. „Die Atmosphäre dort war super. Mit Christian Streich zu arbeiten, war immer spannend. Dort habe ich auch den heutigen DFB-Präsidenten Fritz Keller kennengelernt. Ein sehr netter Mensch“, sagt Christina Graf und hat darüber hinaus die Erfahrung gemacht: „Es gibt besondere, so unfassbar spannende Trainer und Menschen, von denen man sich vorher nicht vorstellt, dass sie so sind, wie sie sind. Da wird man oft überrascht. Man denkt zunächst, das ist ein harter Kerl und später denkt man, das könnte dein bester Kumpel werden.“

Nach sechs Jahren, im Sommer 2018 war dann aber Schluss bei Sky. Christina Graf: „Es war eine echt schöne Zeit bei Sky. Aber so toll der Job auch ist, so anstrengend ist er auch. Man ist viel allein unterwegs, verliert irgendwie sein normales Leben und sieht seine Freunde kaum. Irgendwann fragt man sich, ob das für die Dauer das Richtige ist und sucht Alternativen.“

Christina Graf fand diese Alternative bei der Lokalzeit Südwestfalen des WDR: „Ich möchte immer die Nähe zu meiner Heimat haben. Ich kann mich hier in Südwestfalen nach Herzenslust austoben. Das macht unglaublich viel Spaß.“

Wie verwurzelt sie mit ihrer Heimat ist, zeigt auch die Tatsache, dass sich Christina Graf am 10. Februar zur Beisitzerin in den Vorstand des Gemeindesportverbandes Kirchhundem wählen ließ. Christina Graf erzählt, warum: „Ich hatte die Möglichkeit, früh meinen Lieblingssport mit Freunden auszuüben. Das war der Anfang von dem, was ich später im Sport alles erleben durfte. Dafür bin ich sehr dankbar und ich bin froh, dass ich jetzt vielleicht auf diesem Weg wieder etwas zurückgeben kann. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und glaube, dass wir gemeinsam etwas für die Vereine bei uns bewegen können.“

Einsatz bei den Paralympics 2020

Dazu kommt ihr Engagement bei der SWR-Sportredaktion. Ihre ersten Kontakte zum SWR knüpfte Christina Graf in ihrer Zeit in Bad Neuenahr. Auch für die ARD insgesamt ist Christina Graf im Einsatz. Das absolute Highlight folgt im Sommer. Da ist sie bei den Olympischen und Paralympischen Spielen im Einsatz. Sie berichtet über Badminton und Tischtennis. „Olympia ist das das größte Sportevent der Welt, auf das ich mich sehr freue. Die Paralympics sind vielleicht sogar nochmal besonderer, weil ich dort Sportler/-innen erleben darf, die etwas ganz Besonderes leisten und trotz ihres Schicksals wahnsinnige Leistungen bringen und große Freude versprühen.“

Was den Frauenfußball anbetrifft, ist Christina Graf von der Entwicklung in den letzten Jahren beeindruckt: „In den letzten elf Jahren, seit ich nicht mehr spiele, ist alles viel schneller, athletischer und dynamischer geworden. Frauenfußball ist wesentlich attraktiver geworden. Es ist schön, dass auch die Sportschau mittlerweile mehr Frauenfußball zeigt, auch wenn es nur vier Minuten sind.“

Nachwuchs-Probleme

Diese positive Entwicklung sei im Ausland aber noch deutlicher gewesen, als in Deutschland. „Deshalb hinken wir trotz der guten Entwicklung ein Stück hinterher,“ hat Christina Graf festgestellt, „die Probleme im Nachwuchsbereich sind unübersehbar. Aber die haben andere Sportarten und Vereine in anderen Bereichen auch.“ Christina Graf bedauert, dass es im Kreis Olpe keine Frauen- und Mädchen-Kreisligen mehr gibt. Ihre Hoffnung: „Es wäre schön, wenn es mit dem Frauen- und Mädchenfußball wieder nach oben gehen würde.“