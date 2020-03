Corona: Kreissportbund Olpe sagt seine Versammlung ab

Kreis Olpe. Weitere Vereine und Verbände aus dem Sport des Kreises Olpe haben angesichts des Corona-Krise ihre Mitgliederversammlungen abgesagt.

Dazu gehört auch der Kreissportbund Olpe. Der hatte für Mittwoch, den 25. März ins Kolpinghaus nach Olpe eingeladen. KSB-Geschäftsführer Henning Peuters am Montag: „Die Mitgliedsvereine und Ehrengäste wurden von uns bereits am Wochenende informiert.“ Der Sportplatz „Buscheid“ in Drolshagen ist gesperrt.

TuS Rhode

Am 21. März hätte der TuS Rhode seine Jahreshauptversammlung gehabt. „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus sagt der TuS Rhode die geplante Jahreshauptversammlung am Samstag, 21. März ab. Die Versammlung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben,“ teilte Stephan Schmidt, Ressortleiter Finanzen/Geschäftsführung, mit.

Turnverein Grevenbrück

Aus gegebenen Anlass sagt der Turnverein Grevenbrück die für den übernächsten Samstag den 28. März geplante Generalversammlung ab. Ebenfalls fallen bis zu Ende der Osterferien alle Trainingsstunden und Sportkurse in den beiden Sporthallen in Grevenbrück aus, wie Uli Rauchheld mitteilte.

Tennisclub Altenhundem

Der Vorstand des Tennisclubs Altenhundem 1951 wird die für den 25. März geplante Mitgliederversammlung auf unbekannte Zeit nach hinten verschieben. Das teilte Vera Kurzeja, 1. Vorsitzende des Vereins, mit. Allen Mitgliedern und Tennisfreunden wünscht der Vorstand des TC Altenhundem vor allem Gesundheit. Über den neuen Termin der Mitgliederversammlung 2020 wird rechtzeitig informiert.

Förderverein FC Finnentrop

„Auch die für den 31. März angesetzte Jahreshauptversammlung des Jugendfördervereins des FC Finnentrop indet nicht statt,“ teilte Oliver Scheermann, Geschäftsführer des Fördervereins, mit.

Tennisclub Rüblinghausen

Nicht stattfinden wird auch die Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Rüblinghausen am Mittwoch, den 18. März.

YRC Attendorn

Auch der Vortrag beim Fahrtensegelkreis Biggesee am 22. März um 16 Uhr im Yacht- und Ruderclub Attendorn müsse „leider wegen Corona abgesagt“ werden. Das teilte Klaus Naschwitz mit.

Tennisclub Maumke

Die Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Maumke findet ebenfalls nicht statt, wie Georg Duwenhögger informierte. Sie war für Mittwoch, 25. März terminiert worden.

SC Drolshagen

Der SC Drolshagen stellt bis auf Weiteres den Spiel- und Trainingsbetrieb ein. Auch eine Nutzung der Sportanlage ist untersagt. Änderungen über diese Entscheidung sind auf www.scdrolshagen.de zu verfolgen. Der Vorstand bittet um Verständnis.

TuS Belmicke

Die für Freitag, den 27. März geplante Jahreshauptversammlung des TuS Belmicke fällt aus.