Corona: Marie Ries aus Olpe verlässt Alaska eher als geplant

Aus Alaska bin ich früher weg,“ erzählte sie, „ich habe wegen Corona dort eine sehr unsichere Wohnungssituation gehabt. Außerdem fühle ich mich auch im Gesundheitssystem hier besser aufgehoben.“

Als sie aus Anchorage abflog, gab es erst einen einzigen Corona-Fall in Alaska. Am Montag dieser Woche waren es 200 Fälle auf circa 700.000 Einwohner. In den USA generell gibt es ja momentan die meisten Fälle weltweit.

Seit August 2016 studiert Marie Ries Journalismus und Anglistik an der University of Alaska Anchorage. Jetzt musste die WP-Sportlerin des Jahres 2013 ihren Aufenthalt im flächenmäßig größten Bundesstaat der USA vorzeitig abbrechen.

Die anschließende zweiwöchige Quarantäne in Olpe nach ihrer Rückkehr sei für sie nicht verpflichtend gewesen. Aber: „Weil ich durch mehrere Flughäfen geschleust wurde, bin in eine freiwillige Quarantäne gegangen. Ich bin in wenig müde, aber ansonsten geht es mir gut“.

Angesichts der aktuellen Lage sei sie froh, dass sie ohne Probleme zu ihrer Familie zurückkehren konnte. Allerdings sei sie auch enttäuscht, dass ihre Zeit in Amerika vorzeitig endete. Marie Ries: „Eine richtige Verabschiedung von meinen Freunden, Teamkollegen und Trainern war nicht möglich.“

Absagen nonstop

Dass in Amerika irgendwas Bedrohliches in der Luft liegt, habe sie früh registriert. „Durch die Wettkämpfe, die ich in den USA gemacht habe, fliegen wir viel. Schon seit Anfang des Jahres hat man vermehrt Leute mit Mundschutz an den Flughäfen gesehen.“

Dazu kam, dass sie durch ihre chinesische Mitbewohnerin schon seit Beginn des Jahres von der Lage in China gehört habe. Anfang März bei der amerikanischen Collegemeisterschaft in Alabama, wurde kurz vor Beginn der Wettkämpfe die komplette Veranstaltung wegen des Virusausbruchs abgesagt worden. Marie Ries: „Eine Stunde später kam dann eine E-Mail meiner Uni mit der Mitteilung, dass alle Kurse auf online umgestellt würden. Außerdem wurde ich aufgefordert, innerhalb weniger Tage aus meiner Wohnung auf dem Campus auszuziehen. Da wusste ich dann, dass etwas sehr schief läuft“. Nach der Streichung der College-Meisterschaften in Alabama ging es in Sachen Absagen nonstop weiter.

Entspannung zwischen Studium und Sport: Marie Ries füttert ein Rentier auf einem Bauernhof in Alaska. Foto: Privat

Die Quarantäne-Zeit hat sie gut überstanden und auch jetzt gäbe es trotz Kontaktsperre genügend Möglichkeiten, die Zeit herumzukriegen. „Durch mein Studium kommt keine große Langeweile auf. Meine Vorlesungen und Seminare gehen ja weiter, nur online und wegen der Zeitverschiebung zum Teil auch nachts“, sagt Marie Ries. Natürlich würde sie gern auf einem Sportplatz trainieren, aber das geht zurzeit halt nicht und man kann sich ja auch mit Krafttraining oder Spinning zu Hause etwas fit halten. Marie Ries appelliert, die Vorgaben der Regierungen und Behörden einzuhalten: „Selbstverständlich finde ich, dass jeder sein Bestes tun sollte, um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen.“

Wie ihre sportliche Zukunft in Deutschland aussehen werde, sei schwer zu sagen. Marie Ries: „Zumindest große Teile der Freiluftsaison werden wohl entfallen und die Trainingssituation ist auch schwierig im Moment. Grundsätzlich würde ich natürlich gerne noch Wettkämpfe bestreiten, da ich eine gute Hallensaison hatte. Wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, hängt davon ab, wo ich für mein Masterstudium hinziehen werde.“

So bleibt, ist eine tolle und erlebnisreiche Zeit in den USA. „Schwer zu sagen, was die Highlights waren“, sagt Marie Ries, „generell war es toll, durch die Wettkämpfe so viel in andere Bundesstaaten zu reisen. Da in Alaska selber keine Collegewettkämpfe stattfinden, waren wir fast jedes Wochenende in anderen Staaten unterwegs. Dadurch konnte ich nicht nur Alaska selber, sondern auch die ,Lower 48’, die kontinentalen Staaten, erleben.“

Athleten aus aller Welt

Marie Ries gerät ins Schwärmen: „Unsere Gruppe hat Athleten aus fast allen Teilen der Welt, unter anderem aus Kenia, Neuseeland, Barbados, Jamaika, Tschechien, Kanada, Spanien und den USA. Allein die Staffel, mit der wir uns für die Collegemeisterschaften in der Halle qualifiziert haben, bestand aus Athleten von drei Kontinenten“

So vielen Athleten aus so vielen verschiedenen Kulturen kennengelernt haben zu dürfen, sei eine Erfahrung, für die sie immer dankbar sein werde. Es sei auch sehr bereichernd gewesen, eine komplett andere sportliche Mentalität kennenzulernen. „Die Methoden der Trainer dort unterscheiden sich sehr von dem, was ich aus Deutschland kannte. Zu Beginn hieß das für mich: Harte Aufholarbeit, aber mit der Zeit habe ich eine Menge Spaß an den umfangreichen Trainingsprogrammen gefunden. Das Team und die Trainer dort waren dabei eine große Unterstützung“.

Darüber hinaus habe sie neben dem Sport ein tolles Land kennengelernt. Das gelte für die USA im Allgemeinen und Alaska im Besonderen, „obwohl Alaska offiziell Teil der Staaten ist, ist es schon in gewisser Weise ein Land für sich. Man ist stolz auf die wunderschöne Natur und es vergeht eigentlich kein Wochenende, an dem diese nicht irgendwie genutzt wird. Wandern, Schlittschuhlaufen, Skifahren, Fischen oder auch Eisfischen - die Möglichkeiten sind kaum begrenzt“.

Da es so wenig Einwohner gibt, habe man das Gefühl, dass irgendwie jeder jeden kennt, obwohl der Staat riesig ist.

Wie die Einwohner zusammenhalten, habe sie bei dem größeren Erdbeben in Anchorage 2018 selbst erlebt. Es hatte eine Stärke von 7,1. Marie Ries: „Geschädigten wurde innerhalb kürzester Zeit geholfen und in ein paar Tagen waren die meisten Schäden wieder behoben und alles ging seinen gewohnten Gang.“