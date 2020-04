Corona: Moritz Färber gehört zum Team von Professor Streeck

In der vergangenen Woche gehörte der Mittelfeldspieler des Fußball-B-Kreisligisten SV Rahrbachtal zum Team von Professor Hendrik Streeck, das sich in einer Studie für die NRW-Landesregierung mit der Corona-Situation im Kreis Heinsberg befasst, wo das Corona-Virus in Deutschland zuerst auftrat und besonders viele Opfer forderte.

Wie geht es Ihnen gesundheitlich und wie halten Sie sich in Corona-Zeiten fit?

Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Dadurch, dass ich derzeit auf öffentliche Verkehrsmittel verzichte, mache ich alles mit dem Rad. Dabei kommt mir zu Gute, dass das Uniklinikum in Bonn auf dem Venusberg liegt und ich so jeden Morgen ein wenig gefordert bin. Dazu laufe ich zwei- bis dreimal die Woche am Rhein entlang.

Wie kamen Sie zum Forschungsteam vom Professor Hendrik Streeck, das sich mit der Corona-Situation im Kreis Heinsberg befasste?

Sehr kurzfristig. Das Projekt wurde ja von der NRW-Landesregierung in Auftrag gegeben und hatte so nur eine kurze Vorbereitungszeit, so dass alles binnen weniger Tage organisiert wurde. Ein Freund von mir ist Doktorand bei Herrn Prof. Streeck und war unter anderem mit der Rekrutierung von Studierenden für das Team beauftragt. Dafür hat er immer mal wieder Aufrufe in den sozialen Medien gestartet. Als es sich zeitlich einrichten ließ, bin ich einem dieser Aufrufe dann gefolgt und konnte am nächsten Tag direkt mit der Arbeit beginnen. Ich finde es spannend, Teil eines Projekts zu sein, das womöglich wichtige Antworten auf das Virus liefern kann und nicht zuletzt deshalb für die Landesregierung von großer Bedeutung ist.

Wie sah Ihre Arbeit aus, waren Sie auch in Heinsberg vor Ort?

Ich war zusammen mit 20 anderen Studierenden in Bonn für die Eingabe der Daten, die im Kreis Heinsberg erhoben wurden, verantwortlich. Im Kreis Heinsberg selber war ich nicht. Dort waren circa 40 Kommilitonen, die die Probanden befragt haben, Abstriche durchgeführt und Blut abgenommen haben. Das war ein hoher logistischer Aufwand, weil alle Proben und Fragebögen aus Heinsberg ins Institut nach Bonn geschaffen werden mussten.

Wie lange waren Sie mit der Studie beschäftigt?

Vom Beginn bis zur ersten Veröffentlichung der Zwischenergebnisse der Studie sind circa zehn Tage vergangen. Ich war bisher an fünf Tagen jeweils sechs bis zehn Stunden pro Tag für die Studie tätig. Insgesamt herrschte ein hoher Zeitdruck. Dazu hat mich beeindruckt, wie in einer so kurzen Zeit so ein Projekt auf die Beine gestellt werden konnte. Das erfordert einen großen Einsatz und Zeitaufwand sowie eine gute Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse der Studie. Gab es Überraschungen für Sie?

Eine wichtige Erkenntnis ist für mich, dass man erwartet, durch konsequente Hygienemaßnahmen die Viruskonzentration zu reduzieren und damit den Schweregrad einer COVID-19-Erkrankung zu beeinflussen. Darüber hinaus konnte man durch die Antikörpertestung die Zahl der Infizierten bestimmen und daraus die Letalität berechnen, also das Verhältnis der durch die Erkrankung bedingten Todesfälle zur Anzahl der Infizierten. Diese zeigte sich in Gangelt mit 0,37 fünffach niedriger als die derzeit offizielle Angabe für Deutschland. Allerdings sind die Ergebnisse natürlich für die Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg repräsentativ, lassen aber Schätzungen für das Bundesgebiet zu.

Wie gut oder schlecht ist Deutschland insgesamt für die Corona-Krise gerüstet?

Darüber kann ich mir kein Urteil erlauben. Was uns allerdings zu Gute kommt ist natürlich die hohe Anzahl an Intensivbetten im internationalen Vergleich. Allerdings steht uns vermutlich ja noch der Härtetest bevor.

Wann haben Sie erstmals realisiert, dass mit dem Corona-Virus eine Gefahr droht?

Als die ersten Meldungen aus Wuhan kamen, habe ich die damit verbundene Gefahr für uns alle noch nicht bewusst wahrgenommen. Nachdem ich die ersten schockierenden Bilder aus Italien gesehen habe, fand auch bei mir ein Umdenken statt.

Wie haben Sie die Entwicklungen mit dem Virus erlebt?

Insgesamt sehr dynamisch. Wenn man zum Beispiel die Anzahl der Personen, die Mundschutzmasken tragen, mit der vor vier Wochen vergleicht, ist es doch ein erheblicher Unterschied. Auch ich musste mit Mundschutz und anderthalb Metern Abstand arbeiten. Am Anfang war das ungewohnt, mittlerweile aber gehört es für mich schon zum Alltag.

Wie groß ist die Furcht vor einer Ansteckung? Sind Sie schon getestet worden?

Ich habe keine große Angst davor, dass ich mich anstecke. Darauf wird es früher oder später wahrscheinlich sowieso hinauslaufen, wenn eine Herdenimmunität erreicht werden soll. Größere Sorgen bereitet mir da schon, dass ich als Infizierter wissenslos Risikopatienten anstecken könnte. Umso wichtiger ist es daher, dass wir die Maßnahmen ernst nehmen, so dass die Risikogruppen geschützt werden. Persönlich bin ich bisher noch nicht getestet worden. Aber ich war nach einem Kontakt mit einer Verdachtsperson in freiwilliger Quarantäne. Umso wichtiger ist es daher, dass wir die Kontakte auf ein Mindestmaß reduzieren.

Inwiefern hat sich Ihr Alltag durch die aktuellen Beschränkungen geändert?

Die Auswirkungen sind für mich, wie für viele andere auch, deutlich spürbar. Der Kontakt zur Familie und Freunden erfolgt übers Handy. Das ersetzt aber nicht den persönlichen Kontakt. Auch das Fußballspielen, meine Freunde treffen oder einfach in eine Kneipe zu gehen fehlt mir.

Kürzlich gab es einen Bombenfund am Uni-Klinikum. Waren Sie davon betroffen?

Ja, ich musste an dem Tag auch zuhause bleiben. Die Entschärfung verlief aber zum Glück reibungslos. Natürlich war aber gerade die Evakuierung von Intensivpatienten aufwendig und kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.