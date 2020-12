Dart: Warum Ralf Rademacher aus Benolpe besonders mit Gabriel Clemens mitfiebert

Rahrbach/Benolpe. Gabriel Clemens gelang der Darts-WM die Sensation: Der 37-Jährige schaltete den Weltmeister Peter Wright aus. Und er ist einer der Kunden von Ralf Rademacher aus Benolpe.

War das ein Krimi am vergangenen Sonntag. Gabriel Clemens (37) gelang bei der Darts-Weltmeisterschaft im „Ally Pally“ in London die ganz große Sensation, als er den amtierenden Weltmeister und Peter Wright in sieben Sätzen ausschaltete und als erster deutscher Spieler überhaupt ins Achtelfinale einer Dart-WM einziehen konnte. Im Achtelfinale trifft "The German Giant" nun am Dienstag (etwa 20.45 Uhr) auf den Polen Krzysztof Ratajski, der den Australier Simon Whitlock mit 4:0 besiegt hatte.

Einer, der am Sonntag mit Gabriel Clemens mitfieberte, war Ralf Rademacher. Der 53-Jährige aus Benolpe ist Geschäftsführer von McDart, dem größten Online-Handel für Darts-Artikel mit Sitz in Rahrbach. Einer seiner Kunden ist auch Gabriel Clemens.

"Natürlich habe ich das Spiel nach einem langen Arbeitstag zuhause auf der Couch verbracht. Das hat mir verdammt viele Nerven gekostet. So habe ich sonst nur bei Phil Taylor mitgefiebert“, erzählt Ralf Rademacher. Der 53-Jährige ist selbst nicht vor Ort in der britischen Hauptstadt. Und das hat einen tollen Grund: „Zu dieser Zeit boomt unser Geschäft, daher wird jede Hand benötigt, wir haben dazu auch noch fünf neue Mitarbeiter eingestellt“, berichtet Ralf Rademacher.

Ralf Rademacher hatte auf den großen Triumph von Gabriel Clemens gehofft. Aber so richtig vorbereitet war er nicht. „Puh geschafft, und wir haben zu wenig Darts von Gabriel Clemens“, lautete seine Antwort auf die Frage, wie seine erste Reaktion nach dem erfolgreichen Matchpoint von Gabriel Clemens gegen Weltmeister Peter Wright war.

Nun gegen Ratajski im Achtelfinale

Am Dienstagabend geht es nun im Achtelfinale gegen den Polen Krzysztof Ratajski. „Ratajski ist ebenfalls in einer sehr guten Form. Gegen Ratajski hat sich Gaga immer schwergetan. Ich schätze die Chancen auf 50:50“, sagt Ralf Rademacher. Bei der Frage nach dem WM-Favoriten hat Ralf Rademacher eh andere Kandidaten ganz oben auf der Liste: „Mihael van Gerven und Gerwyn Price sind die Favoriten. Ich hatte Peter dieses Jahr auch nicht vorne gesehen. Für Gaga wäre schon ein Halbfinale traumhaft.“

Ralf Rademacher hofft, dass Clemens‘ starker Auftritt bei der WM positive Auswirkungen auf den Darts-Sport in Deutschland haben wird: „Das verstärkt den Boom nochmals. Ich schätze, dass gerade in diesem schwierigen Jahr mehr als 500.000 Menschen dieses neue Hobby neu für sich entdeckt haben. Mit 50 bis 70 Euro hat man schon eine ordentliche Ausstattung für den Start.“

Entspannt, nett und humorvoll

Vom Ausgang des Achtelfinalspiels ganz abgesehen: Ralf Rademacher freut sich riesig über das tolle Abschneiden von Gabriel Clemens bei der WM in London. Ralf Rademacher kennt ihn gut: „Gaga war auch schon bei uns in der Firma. Er ist einer unserer besten Kunden mit seinem Dartshop im Saarland, wir kennen uns schon seit sicher zehn Jahren von der deutschen Löwen Tour. Das ist eine Turnierserie auf elektronischen Löwen-Darts-Geräten. Er ist genau so entspannt und nett, wie man ihn aus dem Fernsehen kenn. Und einen sehr guten Humor!“

Ralf Rademacher freut sich sehr darüber, dass er mit seiner Firma bisher gut durch die Corona-Krise gekommen ist: „Durch das ziemlich große Wachstum des Dart-Marktes während des ersten Lockdowns blieb erstmal wenig Freizeit. Wir haben dann drei Monate lang in zwei Schichten gearbeitet, um den Betrieb auch bei einer Ansteckung am Laufen zu halten, zum Glück hat sich bisher kein Mitarbeiter oder jemand aus der Familie angesteckt. Von daher sind wir einer der Gewinner dieser Krise. Wir haben uns dann auch mit zwei wohltätigen Aktionen rund um die Pandemie beim Kinderhospiz Balthasar engagiert und konnten ca. 1500 Euro dorthin überweisen.“

Aber die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Dartssport insgesamt seien schon enorm gewesen. „Die Auswirkungen waren schon erheblich“, berichtet Ralf Rademacher. „Die Amateur-Ligen sowie die Amateur-Turniere stehen seit Monaten still. Das wird einschneidende Veränderungen in der Gastronomie nach sich ziehen, in der Darts normal stattfindet. Der Profi- Bereich konnte sich durch Hygiene-Konzepte und dank einiger großer Sponsoren ziemlich gut darauf einstellen, aber auch dort werden zeitnah wieder Zuschauer benötigt, um die Turnier-Serien wie gewohnt am Laufen zu halten. Vielen Profis gingen die Einnahmen durch Shows und Eiladungsturniere durch, was einige an den Rand der Existenz bringt. Hier gab es Hilfen in Form von Überbrückungskrediten der PDC.“