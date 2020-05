Der magische Maifeiertag des SV Heggen vor 60 Jahren

Am 1. Mai 1960 sicherte sich die Mannschaft von Spielertrainer Hubert Kümhof mit einem 2:1-Auswärtssieg beim RSV Meinerzhagen die Meisterschaft in der Bezirksliga 7. Beide Tore Heggen erzielte Rechtsaußen Hubert Meier. Bereits zwei Spieltage vor Saisonschluss waren Meisterschaft und Aufstieg unter Dach und Fach gebracht.

Unneinnehmbare Festung Daspel

Die Basis für den Erfolg legte die Mannschaft auf dem heimischen Sportplatz, sie gewann dort 13 von 14 Heimspielen, saisonübergreifend war sie sogar zwei Jahre zu Hause ungeschlagen. In dieser Zeit entstand auch der Mythos vom Daspel als uneinnehmbare Festung. Überhaupt hatte der SV Heggen in 28 Spielen der Saison 1959/60 insgesamt 23 Siege errungen und einmal unentschieden gespielt.

Am 22. Mai 1960 fand nach dem letzten Spieltag eine große Meisterfeier in der Heggener Schützenhalle statt. Zuvor hatten die Daspel-Kicker gegen den VfB Meggen vor 1500 Zuschauern ihr vorerst letztes Bezirksligaspiel mit 1:0 gewonnen. Der Empfang in Heggen war gigantisch, er war noch größer als drei Jahre zuvor beim neuen Bezirksligisten SV Heggen. Laut dem Zeitungsbericht hatten am rund 1000 Fans die Wagenkolonne mit den Aufstiegshelden vor dem Gasthof Rinke an der Attendorner Straße in Empfang genommen, wo die Mannschaft einkehrte. Begeisterte Heggener schwenkten grün-weiße Fähnchen und begrüßten ihren neuen Landesligisten enthusiastisch.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr und das Tambourcorps geleiteten in einem stattlichen Festzug die Mannschaft und die Sportfreunde zur Schützenhalle. Transparente und Birkengrün schmückten die Straße, Walter Scheerer und seine Turner scheuten keine Mühe, ihren Sportkameraden einen solchen Empfang zu bereiten.

In der Schützenhalle begrüßte der damalige 1. Vorsitzende des SV Heggen, Hubert Funke, zur offiziellen Feierstunde die Vertreter des Fußballkreises Olpe und vom Fußballverband sowie die Vorstände der örtlichen Vereine. Die Feier wurde durch Darbietungen des MGV Sängerbund unter der Leitung von Paul Siepe und des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr unter der Leitung von Kapellmeister Willi Halbe verschönt.

Klaus Berghaus, Junior der 1a-Jugend eröffnete mit einem Gedicht die Gratulationscour. Mannschaftskapitän Paul Becker danke allen Gratulanten. Dem Ehrenvorsitzenden und Gründer des Sportvereins, Josef Sternberg, wurde im Rahmen der Feierstunde eine besondere Ehrung zuteil. Man dankte ihm herzlich für die früher geleistete, wertvolle Aufbauarbeit.

Die Meister 1959/1960: Aland Breidebach, Werner Kess, Josef Berghaus, Rudi Dowerg, Gottfried Rameil, Ludwig Kümhof, Hubert Meier, Manfred Becker, Hubert Kümhof, Karl Hesener, Paul Becker (Kapitän), Herbert Allebrodt, Heinz Entrup, Albert Sondermann, Karl-Josef Schulte (Betreuer).