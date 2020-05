DFB-Pokal: Halbfinale als Turnier in Attendorn?

„Egal wie die Paarung gelautet hätte: Da wäre eine hoch dreistellige Zuschauerzahl da gewesen, erst recht bei diesem Wetter“, ist sich Kreis-Pokalspielleiter Ulrich Keine sicher. Die Realität aber ist: Selbst das Halbfinale der Saison 2019/20 steht noch aus. Das hatte der SV 04 Attendorn erreicht und hätte die SpVg Olpe zu Gast gehabt, während der SV Türk Attendorn sich auf den kommenden Oberligisten Finnentrop/Bamenohl gefreut hat.

In die Vorbereitung einbauen?

Nichts wurde aus alledem. Während die Ligen abgebrochen worden sind, könnte der Rest des Pokalwettbewerbs theoretisch noch ausgetragen werden.

Das ist auch der Wunsch von Ulrich Keine, der in ständigem Kontakt mit dem FLVW-Kreisvorsitzenden Joachim Schlüter steht: „Wir wollen im Kreis die Runde schon zu Ende spielen“, so Ulrich Keine, „das geht aber erst Ende August oder Anfang September, je nachdem, wann die neue Saison startet. Vielleicht kann man es in die Vorbereitung mit einbauen“. Vorbehaltlich natürlich, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt, ob zu dieser Jahreszeit schon wieder Fußball möglich ist, ob die Sportstätten wieder offen sind. Und selbstverständlich „in Abstimmung mit den vier Vereinen“, wie Keine betont. In diesem Zusammenhang würde er sich auch über Vorschläge aus den Klubs freuen.

Bislang nur Gedankenspiele

Zurzeit kann auch er nur Gedankenspiele entwerfen. Fakt ist, dass ein Halbfinale plus Endspiel wenig Termine beansprucht, erst recht, wenn eines von Uli Keines Denkmodellen umsetzbar wäre: „Ein kleines Turnier“. Und das an einem Ort. So wie es bei den Altligafußballern gang und gäbe ist. Auch die A- und B-Junioren-Endspiele im November werden hintereinander an einem Ort ausgetragen.

Das Los kommt diesen Plänen entgegen, denn beide Halbfinals finden oder fänden in Attendorn statt; der SV 04 und der SV Türk haben Heimrecht. „Da müsste man nicht zu viele Termine verbrauchen“, führt Uli Keine aus. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Attendorn an der Wiesbadener Straße über mehr als einen Platz verfügt. Da wäre es theoretisch sogar möglich, die Halbfinals zeitgleich auszuspielen. Klingt abenteuerlich im Vergleich zum Gewohnten, aber die Zeiten sind nun einmal außergewöhnlich. Und unberechenbar. Uli Keine: „Das sind so Dinge, die müssten wir abklären, vorausgesetzt, wir bekommen überhaupt Grünes Licht, wieder spielen zu können“. Im Finale hat der Siegerf aus Türk gegen Finnentrop/Bamenohl Heimrecht.

Hohe Attraktivität

Fakt ist, es soll zu Ende gespielt werden. Nicht zuletzt, weil der Kreis Olpe einen Teilnehmer am Westfalenpokal benennen muss. „Es ist nur ein kleines Rädchen in dem Ganzen, aber es fängt halt unten an und auch wir müssen unseren Teilnehmer melden“, weiß Uli Keine. Er hofft, dass es im Spätsommer weitergehen kann. „Andersherum ist die Frage: Was ist dann? Wie sieht das mit den Zuschauerzahlen aus? Wie viele Leute dürfen überhaupt auf die Sportplätze? Im Moment wird vieles gelockert, trotzdem sind da viele, viele Fragezeichen“.

An der Attraktivität des Pokals im Kreis Olpe gibt es keine Zweifel, man denke an das Finale vor zwei Jahren in Rüblinghausen gegen die SpVg Olpe vor weit über 1000 Zuschauern, oder an das letztjährige in Ottfingen, wo Finnentrop/Bamenohl triumphierte. Keine: „Der Reiz ist schon da. Wir behalten die Fortsetzung deshalb auch fest auf dem Radar“. Ziemlich sicher ist sich der Pokalspielleiter, dass bis dahin die Fans nach einer ungeheuer langen Pause „nach Fußball lechzen“.