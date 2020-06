„Die Qualität der Mannschaft war einmalig“

Hünsborn. Vor zehn Jahren geht für Spieler und Fans von RW Hünsborn ein Traum in Erfüllung. Die Elf vom Löffelberg steigt in die Fußball-Landesliga auf.

Kinder, wie die Zeit vergeht! Am Samstag, den 15. Mai 2010, schaffte RW Hünsborn am drittletzten Spieltag der damaligen Fußball-Bezirksliga 6 mit einem 3:1-Heimsieg über den TuS Wilnsdorf/Wilgersorf den Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Zehn Jahre danach lassen wir den großen Triumph noch einmal Revue passieren.

Es war eine phänomenale Saison von RW Hünsborn. Nach dem achten Spieltag am 27. September 2009 übernahm RW Hünsborn die Tabellenführung vom FSV Gerlingen – und gab sie nicht wieder ab. Am Ende hatte die Elf vom Löffelberg 13 Punkte Vorsprung vor Vizemeister SV Ottfingen, der RW Hünsborn am zehnten Spieltag – am 11. Oktober 2009 – seine einzige Saisonniederlage zufügte.

Doch das war am Samstagabend vergessen. Denn nach dem 3:1-Sieg über Wilnsdorf war der Landesliga-Aufstieg von RW Hünsborn perfekt. „Es war natürlich eine große Erleichterung, als die Entscheidung gefallen war. Da war schon ein großer Druck abgefallen. Es war Freude pur und Stolz auf die Mannschaft. Einfach ein geiles Gefühl zu sehen, wie sich alle – Spieler, Verantwortliche und Fans – über den großen Triumph gefreut haben“, erinnert sich der „Vater des Erfolges“, Andreas Wieczorek, der gleich in seinem ersten Jahr als Trainer von RW Hünsborn – genau ein Vierteljahrhundert nach dem letzten Hünsborner Landesliga-Aufstieg im Jahr 1985 – den Landesliga-Aufstieg feiern konnte.

Platzverweis hat auch was Gutes

Und auch die Spieler haben den Augenblick der Entscheidung nicht vergessen. Zum Beispiel Vize-Kapitän Thorsten Arns. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich musste ja den Schlusspfiff von der Seitenlinie aus verfolgen, da ich wegen wiederholten Foulspiels mit der Gelb-Roten Karte bestraft wurde. Das ist natürlich noch viel schlimmer, als selbst auf dem Platz zu stehen. Nachdem Daniel Feuring den Elfmeter zum 3:1 reingehauen hatte, konnte ich mich aber bereits während des Spiels um das Verteilen der Aufstiegs-T-Shirts und das Bereitstellen der alkoholischen Getränke kümmern. Es hatte somit auch was Gutes“, lacht Thorsten Arns.

Und auch für Kapitän Marius Schneider ist der Moment des Schlusspfiffs gegen Wilnsdorf/Wilgersdorf und dem damit perfekten Aufstieg unvergessen: „Natürlich war das in erster Linie pure Freude und auch ein Stück weit Erleichterung über das Erreichte nach einem fantastischen Jahr. Wir haben als Verein so lange auf diesen Moment hingearbeitet. Jetzt konnten wir uns endlich den verdienten Lohn abholen, den uns niemand mehr nehmen konnte.“

Schlüsselspiel gegen Ottfingen

Entschieden war die Meisterschaft aber eigentlich schon lange. Spätestens nach dem 3:1-Sieg gegen Verfolger SV Ottfingen am 18. April 2010 vor 750 Zuschauern am Löffelberg war die Entscheidung gefallen. Die Ausgangslage vor dem Spiel: RW Hünsborn hatte sieben Punkte und ein Spiel mehr, als der von Ottmar Griffel trainierte SV Ottfingen. Für Ottfingen war es eine echte Chance, mit einem Sieg noch einmal aufzuschließen. Aber es kam anders. Mit dem 3:1-Sieg baute RW Hünsborn seinen Vorsprung auf zehn Punkte aus und war nicht mehr einzuholen.

„Das Spiel werden wir alle nicht vergessen. Es war eines unseren besten Saisonspiele überhaupt. Wir lagen 0:1 zurück und konnten das Spiel noch 3:1 gewinnen. Es war ein tolles Erlebnis. Für solche Spiele sind wir Fußballer geworden“, schwärmt Andreas Wieczorek.

Auch Thorsten Arns kann sich noch gut an dieses Derby erinnern: „Besonders ist mir das Heimspiel gegen den Erzrivalen aus Ottfingen in Erinnerung geblieben. Es war das Spiel „Erster gegen Zweiter“. Volle Hütte auf dem Löffelberg. Wir lagen zu Beginn durch einen Treffer von Mehmet Er 0:1 im Hintertreffen. Was dann folgte, war eine unfassbare Topleistung unseres Teams. Andreas Wieczorek erzielte das 1:1 und wir drehten das Spiel durch Treffer von Brado und Stein in einen 3:1-Sieg. Es war das absolute Schlüsselspiel. Wir hatten den SV Ottfingen distanziert und die Tür zur Landesliga sehr weit aufgestoßen.“

Kapitän Marius Schneider hat persönlich noch ein anderes Spiel als Highlight: „Der war der 2:0-Heimsieg gegen den Siegener SC. Obwohl ich nie als Torjäger bekannt war, konnte ich in der 83. Minute das 1:0 köpfen. Es war der achte Spieltag und wir waren nach dem Sieg erstmals Tabellenführer. Darüber hinaus unvergessen sind natürlich die Derbys gegen Ottfingen und Wenden. Im Heimspiel gegen den VSV stand es nach 20 Minuten schon 4:0 für uns. Solch einen Start hatten wir noch nie hingelegt“, erzählt Marius Schneider.

Danach marschierte RW Hünsborn unbeirrt zum Aufstieg. „Die Qualität der Mannschaft war einmalig. Wir hatten eine gesunde Mischung und alle wollten den Erfolg. Es hat alles gepasst“, so Andreas Wieczorek. Persönlich wolle er eigentlich keinen Spieler herausstellen. Aber so Andreas Wieczorek: „Besonders hat es mich für Marius Schneider und Thorsten Arns gefreut. Das sind echte Hünsborner Jungs, die viele Jahre auf dieses Ereignis hin gefiebert haben.“

Seine Spieler geben das Kompliment zurück. Thorsten Arns: „Wir waren eine komplette Einheit mit der perfekten Mischung aus jungen, hungrigen Spielern wie Steffen Becker, Mike Brado, Lorenz Zorko, Patrick Waginzik oder Jan-Peter Stein und erfahrenen Spielern wie Jens Weber, Dennis Schmidt, Marius Schneider oder meiner Person. Mit Andi Wieczorek hatten wir einen fußballverrückten Trainer. Das tat uns auf und neben dem Platz sehr gut. Dazu kam der damalige Betreuerstab um den verstorbenen Siegbert Halbe, Falko Brucker und Bernd Schönauer. “

Sonntage reine Fußballtage

Er persönlich wäre in der Saison für jeden einzelnen Spieler durchs Feuer gegangen. „Vom ersten bis zum letzten Spieltag hatten wir ein tolles Umfeld. Zu den Spielen hatten wir immer 250 bis 300 Zuschauer. Zu den Derbys waren es mindestens 500 Leute. Die Sonntage waren für uns reine Fußballtage. Es wurde sich intensiv vorbereitet. Und nach den Siegen wurde anschließend gemeinsam gefeiert. Von der Kabine ins Vereinsheim, vom Vereinsheim ins Vereinslokal „Zu den Dreikönigen“ und der letzte Absacker wurde im „Treffpunkt“ genommen. Heute ist das alles undenkbar“, so Thorsten Arns.

Und auch Marius Schneider lobt den damaligen Meistertrainer. „Andreas konnte unserem Spiel als erfahrener Spieler seinen Stempel aufdrücken. Er hat die Mannschaft dirigiert und perfekte Standards getreten. Darüber hinaus hat er es geschafft, die Mannschaft über ein Jahr hinweg optimal einzustellen. Mit Torsten Göbel als Co-Trainer hatte er einen „verlängerten Arm“ zur Seitenlinie. Die beiden haben als Duo zusammen mit unserem Betreuerstab hervorragend harmoniert.“