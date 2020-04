Erfolg mal zwei: Die Fußballschwestern Fernholz

Vorreiterrolle im deutschen Frauenfußball hatten die Geschwister Pia und Tina Wunderlich, die beide beim FFC Frankfurt, sowie in der deutschen Nationalmannschaft für Erfolge standen.

Im heimischen Zirkel und benachbarten Siegerland sind die Geschwister Lotta und Pauline Fernholz von Fortuna Freudenberg ein Begriff. Die beiden hatten beim SV Hillmicke die ersten Fußball-Schritte unternommen, Pauline Fernholz wird mit ihrer Schwester Lotta nach deren überstandener Verletzung das Sturmduo bei den „Freundinnen“ bilden.

Es sind zwei Spielerinnen mit hoher Qualität. Die Großeltern und Mutter Britta haben sich den Ausdauer-Läufen verschrieben. So lag diese Sportart auch bei Pauline und Lotta nahe. Zunächst jedenfalls. Ihr Leichtathletik-Trainer bei der SG Wenden zu jener Zeit war Egon Bröcher. „Zuerst sind wir über 800 und 1000 Meter gelaufen, aber anschließend Halbstrecken über 5 und 10 Kilometer“, so Pauline Fernholz und fügt hinzu: „Wir haben die Laufgene. Das war bei Fortuna Freudenberg, wo wir gemeinsam gespielt hatten, die Grundlage für unsere Spielweise und für unser Durchsetzungsvermögen, dazu kommt die intensive Vorbereitung“.

WM 2006 als entscheidender Schub

Das Fußball-Sommermärchen 2006 war für die Schwestern der entscheidende Schub in Richtung Fußball. Beide erlernten die ersten Schritte beim SV Hillmicke und nach deren Auflösung im Damen und Mädchenfußball zogen beide nur einige Kilometer weiter zum FSV Gerlingen. Jürgen Pechmann früherer Torjäger und Vorsitzender der Bieberg-Klubs, war ihr Trainer. „Es hat Spaß gemacht. Meine Schwester Lotta und ich haben uns spielerisch weiter entwickelt“, erinnert sich Pauline Fernholz noch gerne an die Zeit beim FSV Gerlingen.

2013/14 folgte der nächste Schritt für Lotta Fernholz. Fortuna Freudenberg lockte mit den Spielen in der Westfalenliga. In der Saison drauf spielte sie mit Schwester Pauline beim Verein „im Flecken“ zusammen. „Die Anforderungen waren hoch. Abläufe verinnerlichen, Tempospiel und Schnelligkeit ausspielen, diese Qualitäten waren dank der Leichtathletik vorhanden“, erklären die beiden Schwestern.

In der aktuellen Spielzeit 2019/20 wechselte Pauline Fernholz von Fortuna Freudenberg zum früheren Frauenvorzeigeverein SF Siegen, um den Wunsch zu verwirklichen, mit Schwester Lotta in einer Mannschaft zu spielen. „Es ist richtig ärgerlich, das jetzt die Corona Pause gekommen ist. Unsere Mannschaft ist gut in Schuss, wir befinden uns in einer guten Ausgangslage im Kampf um die Meisterschaft,dennoch müssen wir die Entscheidung des westfälischen Fußballverbandes abwarten. Es ist alles ungewiss und es wird keine Entscheidung geben, die für alle Mannschaften fair ist“, betonte Pauline Fernholz.

Auf einen gemeinsamem Einsatz mit Schwester Lotta musste Pauline für längere Zeit verzichten. Lotta riss sich das vordere Kreuzband, und der Meniskusschaden ist durch eine unglückliche Drehung im Spiel gegen BSV Ostbevern passiert“, erzählt Lotta Fernholz und hat diese Aktion noch in Erinnerung. Im Kreisklinikum Siegen ist die Spielerin erfolgreich operiert worden. Eine umfangreiche Reha erfolgte, „doch den Kontakt zur Mannschaft habe ich nie verloren, ich war oft vor Ort“, ergänzt Lotta Fernholz. Ein Comeback für die laufende Saison war in Aussicht. Doch Corona machte einen Strich durch die Planung. Trotzdem ist der sportliche Ehrgeiz von Lotta Fernholz ungebrochen.

Nach den Stationen Gerlingen und Freudenberg nun also Regionalliga bei den Sportfreunden Siegen. In den 80er und 90er Jahren waren die Siegenerinnen das Aushängeschild des Frauen-Fußballs. Hier spielte die frühere Bundestrainerin Silvia Neid oder Doris Fitschen, beide waren Kapitäne der Nationalmannschaft.

Sportbegeisterte Familie

Das ist Schnee von gestern, dennoch haben die „Freundinnen“ immer noch einen guten Ruf. „Das ist auch der Grund, weshalb ich dort hin gewechselt bin“, verrät Lotta Fernholz. Dabei war ein Wechsel zunächst nicht ins Auge gefasst worden. „Die sportliche Herausforderung war nicht mehr gegeben“, bemerkte Lotta Fernholz, „sportlicher Stillstand ist nicht mein Ding. Ich muss eine Perspektive haben, sowie das Vertrauen des Trainers“.

Ein hohes Tempo und Vollgas-Fußball das ist Lotta Fernholz’ Vorteil. „Lotta Fernholz ist eine Spielerin, die zu unserer Mannschaft passt. Wir profitieren natürlich vom Abstieg von Fortuna Freudenberg.“, stellte die frühere Siegener Trainerin Manuela Frettlöh fest, „sie hatten wir schon länger in unserem Fokus. Dazu kommt, dass wir Akteure aus der näheren Umgebung in unserem Team haben wollen“.

Ohne das große ehrenamtliche Engagement der sportbegeisterten Familie hätte die Laufbahn der Schwestern wohl so nicht stattgefunden. Zum Spiel und zu den Trainingseinheiten wurde beide in die Familienkutsche gepackt. Die stolzen Eltern Britta Fernholz und Martin Schröder spielten den Chauffeur zu den Trainingseinheiten nach Freudenberg und jetzt einige Kilometer weiter ins Leimbach-Stadion oder zu den Spielen vor Ort. „Wir wollen uns schon die Spiele unserer Kinder ansehen und ihnen die Daumen drücken“, sagte Britta Fernholz, „es ist wichtig, dass sie unsere Unterstützung erfahren.“

Aber warum ging der Weg von Lotta zunächst zu Fortuna Freudenberg? Eigentlich ganz einfach: „Ich habe eine E-Mail vom langjährigen Freudenberger Trainer Michael Schirdewahn bekommen“, gab Lotta Fernholz zu verstehen. Zuvor hatte sie beim FSV Gerlingen unter Jürgen Pechmann trainiert und gespielt. Lotta: „Aber ich wollte im Fußball nach vorne kommen.“

Jürgen Pechmann, ihr Trainer in Gerlingen, hatte den Wechsel aus leistungssportlichen Gründen befürwortet. Nach vorn gekommen ist die offensive schnelle Außenspielerin schneller als sie dachte. Nachdem es bei Fortuna Freudenberg während der Hinrunde 2013/14 einen personellen Umbruch gab, feierte Lotta Fernholz ihren Einstand dort und damit im hochklassigen Fußball.