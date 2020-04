Es ist unmöglich, allen Vereinen gerecht zu werden

Die Vereine sollen mitreden, wie es mit der wegen Corona seit dem 15. März unterbrochene Fußball-Saison 2019/20 weitergehen soll. Das wurde am Donnerstag auf einer Videokonferenz der Kreis uns Verbände beschlossen (wir berichteten).

Der FLVW-Kreisvorsitzende, Joachim Schlüter, betonte, dass es sich nicht um eine verbindliche Abstimmung handele und der Verband hat das letzte Wort habe. Der FLVW möchte sich aber ein Meinungsbild aus seinen Vereinen beschaffen. Der FLVW erwartet die Antworten bis zum 22. April. Am 23. April soll dann eine Entscheidung fallen.

Folgende Fragen stellen sich nun:

1 Besteht immer noch die Chance, dass im Mai oder Juni wieder Fußball gespielt wird?

Einer Fortsetzung der Saison im Mai/Juni werden kaum Chancen eingeräumt. „Ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Fortführung der Saison vorstellen. Ich lehne gar keine Lösung ab. Ich denke, dass der Verband sich über alle Varianten Gedanken macht. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Es wird nicht möglich sein, allen Vereinen gerecht zu werden“, sagt Uwe Kipping, Trainer und Sportlicher Leiter des Bezirksliga-Zweiten SV Ottfingen.

Auch André Ruhrmann, Sportlicher Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl, ist skeptisch. „Jetzt wurde die Kontaktsperre bis Anfang Mai verlängert. Frühestens dann können wir wieder trainieren und frühestens zwei Wochen später wieder spielen. Man weiß ja auch nicht, was noch an Auflagen kommt. Ich glaube, dass der Fußball in der Prioritätenliste der Politiker erst an dritter oder vierter Stelle steht. Es wird noch länger dauern, bis wir wieder auf den Platz dürfen.“

Und auch Joachim Schlüter, FLVW-Kreisvorsitzender und Vorsitzender des Bezirksligisten VfR Rüblinghausen ist sich sicher: „Im Mai/Juni wird es meiner Meinung nach nicht gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen.“

2 Welche Szenarien gibt es?

Folgende Varianten gibt es:

1. Die Annullierung der Saison. Die Saison ist nie gespielt worden. Alles wird auf auf null gestellt.

2. Abbruch der Saison. Der Stand der Hinrunde wird gewertet. Es gibt nur Aufsteiger, keine Absteiger.

3. Abbruch der Saison Der aktuelle Tabellenstand wird gewertet. Es gibt nur Aufsteiger, keine Absteiger. Ausnahme: Mannschaften, die zurückgezogen haben, sind auch im Fall eines Abbruchs abgestiegen.

4. Die Fortsetzung der Serie im Herbst.

3 Was spricht für/gegen die einzelnen Szenarien?

Ganz bitter wäre die Variante eins zum Beispiel für Westfalenliga-Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl. Gut wäre dies zum Beispiel für den abstiegsbedrohten Westfalenliga-Aufsteiger FSV Gerlingen, Bezirksligist FC Altenhof und das abgeschlagene Kreisliga-Schlusslicht FSV Helden.

Die Variante zwei käme dagegen der SG Finnentrop/Bamenohl zugute. Die Mannschaft von Trainer Ralf Behle wäre Oberligist. Ein Nutznießer wäre in diesem Fall auch der FC Altenhof.

Von der Variante negativ betroffen wären vor allem die Bezirksligisten SV 04 Attendorn und SV Ottfingen, die auf den Plätzen eins und zwei rangieren. Sollte nämlich die Hinrundetabelle gelten, würde Herbstmeister TSV Weißtal, der in der Rückrunde nur vier Punkte holen konnte, auf Platz fünf abrutschte und schon sieben Punkte Rückstand auf Attendorn hat, aufsteigen. Gegen diese Variante würde in einigen Ligen die uneinheitliche Anzahl an Spielen sprechen. So hat zum Beispiel die SG Finnentrop/Bamenohl ein Spiel mehr als Verfolger Wanne-Eickel.

Nutznießer der Variante drei (Wertung aktueller Tabellenstand) wären unter anderem alle abstiegsbedrohten Mannschaften sowie Westfalenliga-Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl.

4 Welches Szenario bevorzugt der Kreisvorstand?

„Ich möchte mich da bewusst zurückhalten. Die Vereine sollen frei ihre Meinung äußern“, sagt FLVW-Kreisvorsitzender Joachim Schlüter. In Szenario vier (Fortsetzung der Saison im Herbst) sieht Schlüter allerdings eher als „theoretische Möglichkeit“ an. „Dem stehen auch rechtliche Dinge wie Arbeitsverträge von Trainern und Spielern im Weg. In der Oberliga sieht die Welt zum Beispiel ganz anders aus, als bei uns im Kreis Olpe.“

5 Welches Szenario bevorzugen die Vereine?

Für André Ruhrmann, den Sportlichen Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl, ist die Sache klar: „Ich bin dafür, dass die Hinrunden-Tabelle zählt. Da hat jeder einmal gegen jeden gespielt. Eine Annullierung der Saison wäre unfair. Da wäre viel Zeit und Herzblut, was man in investiert hat, umsonst gewesen. Eine Wertung nach aktuellem Stand geht nicht, da die Vereine unterschiedlich viele Spiele absolviert haben.“

Der FSV Gerlingen könnte der große Gewinner sein, wenn die Saison ohne Absteiger gewertet und die Aufsteiger nach dem aktuellen Tabellenbild bzw. Stand nach der Hinrunde ermittelt würden. Dann bliebe die 1. Mannschaft die zweite Saison in der Westfalenliga und die FSV-Reserve machte den Sprung in die Kreisliga A.

„Es sollte relativ klar sein, wohin wir tendieren“, sagt der Sportliche Leiter des FSV Gerlingen, Stefan Büdenbender. Das heißt im Klartext aus der Sicht der Verantwortlichen vom Bieberg: keine Absteiger, Aufsteiger ja. Bei den Szenarien 2 und 3 steigt die Gerlinger Zweitvertretung auf jeden Fall auf. Sie stand nach der Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz und steht nach dem letzten regulären Spieltag noch immer dort.

Beim Landesligisten VSV Wenden geht die Tendenz klar zu Szenario 3: Die abgebrochene Saison wird mit dem aktuellen Tabellenstand gewertet. Alles andere wäre aus VSV-Sicht eine Überraschung, denn das Team von Trainer Jörg Rokitte stand nach Abschluss der Hinrunde auf einem Abstiegsplatz und hat sich in der Rückrunde bis auf Rang 9 vorgearbeitet. „Wir sollten die Rückrunde mitberücksichtigen, da gab es ja schon einige Spiele“, wäre für den Sportlichen Leiter des VSV Wenden, Christoph Clemens die Wertung nach der Hinrunden-Tabelle „ein bisschen grenzwertig“. Clemens möchte „nicht auf dem Stuhl derjenigen sitzen, die entscheiden müssen“.

Für Tobias Stahlhacke, Sportlicher Leiter des Landesligisten SC Drolshagen, ist die Wertung nach der Hinrunden-Tabelle „wesentlich realistischer und gerechter“. Jede der 14 Landesligamannschaften habe zu diesem Zeitpunkt die gleiche Anzahl von Spielen absolviert.

Eugen Litter, Trainer des SV 04 Attendorn, plädiert „ganz klar für Variante Nummer 3“, sprich die Wertung der Saison nach dem jetzigen Tabellenstand.

Alles andere wäre ja auch verwunderlich. Denn mit dem 3:0-Heimsieg über den TSV Weißtal am 8. März, dem letzten regulären Spieltag, haben die Hansestädter zum ersten Mal in dieser Spielzeit die Tabellenführung der Bezirksliga 5 übernommen. Weißtal, nach der Hinrunde noch auf Rang 1, hat bereits sieben Punkte Rückstand. Aus „neutraler Sicht“ würde es Litter aber begrüßen, „wenn alle Spiele durchgeführt werden“ und bringt eine Verlängerung der Meisterschaftsrunde ins Spiel. „Der Sommerurlaub fällt ohnehin aus. Wir sind bereit“.

Oliver Mack, Trainer des FC Altenhof, kann sich in punkto Aufstieg „ein kleines Turnier der ersten vier oder sechs Mannschaften“ vorstellen. Die Wertung nach dem Tabellenstand der Hinrunde findet er nicht richtig. Um allen obenstehenden Teams die Möglichkeit zu geben, weiter um die Meisterschaft und den Aufstieg zu spielen, schlägt Mack eine Art Relegation vor. Auf Absteiger sollte der Verband in diesem Jahr verzichten.

Martin Köper, Vorsitzender des A-Kreisligisten FSV Helden, weiß, dass auch alle „sieben Weltwunder“ zusammen seinen FSV Helden sportlich nicht vor dem bitteren Gang in die Kreisliga B retten können. Die Corona-Pandemie öffnet dem abgeschlagenen Kreisliga-A-Schlusslicht möglicherweise eine Hintertür, um dem Abstieg zu entgehen. „Wir nehmen es so, wie es kommt und stellen keine Forderungen“, wartet der 1. Vorsitzende der Repetaler ab, was die Verantwortlichen entscheiden. Eines glaubt Martin Köper auf keinen Fall: dass die Saison ordnungsgemäß zu Ende gespielt wird. „Alle werden nicht zufrieden sein“, rechnet Martin Köper mit „einigen Härtefällen“, egal wie die Saison gewertet wird.

6 Welches Szenario bevorzugen die Spieler?

Eine ganz andere Meinung, als sein Sportlicher Leiter André Ruhrmann vertritt SG-Torwart Ingmar Klose: „Die sportlich fairste Lösung wäre die Fortsetzung der Saison im Herbst. Zwar würde der Saisonrhythmus erstmal aus der geordneten Bahn geraten, aber diesen könnte wieder einpendeln lassen oder sogar dauerhaft für die kommenden Saisons auf Probe ändern. So würde es zumindest keine sportlichen Verlierer geben. Bei den weiteren Varianten werden sich immer Mannschaften benachteiligt fühlen.“

7 Was bedeutet das finanziell/rechtlich für die Vereine?

Für Joachim Schlüter ist klar: „Alle Vereine werden finanzielle Einbußen durch den Wegfall von Eintrittsgeldern und Catering haben. Ich hoffe aber, dass wir alle ein so gutes Verhältnis zu unseren Sponsoren haben, dass sie die Vereine nicht allein im Regen stehen lassen und sie uns helfen, diese Durststrecke zu überwinden.“

8 Welche Fragen sind jetzt noch offen?

Im Fall einer Fortsetzung der Saison käme auch die knifflige Frage auf: Was ist eine Großveranstaltung, die ja bis 31. August untersagt ist? Wo ist die Untergrenze? Dieses Problem würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am letzten Spieltag beim Westfalenligaderby SG Finnentrop/Bamenohl gegen FC Lennestadt auftreten. Das Spiel ist ein echter Publikumsmagnet.

Bleibt auch die Frage, gibt es überhaupt Spiele mit Zuschauern? André Ruhrmann lehnt Geisterspiele strikt ab. „Das ist ein absolutes Unding. Wir sind auf Eintrittsgelder mehr angewiesen, als die Profivereine. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vereine von sich aus die Beschränkung vornehmen können, indem sie am Eingang Kontrollen durchführen und nur eine bestimmte Anzahl an Zuschauern an den Platz lassen.“