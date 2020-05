FC Altenhof: Ein Team, 162 Jahre Vorstandsarbeit

Dahinter verbirgt nichts anderes als das Motto „Wir bleiben dabei“. Es bezeichnet eine Vereinigung innerhalb des FC Altenhof.

Zehn Mann stark ist diese Gruppe. Was sie verbindet: Allesamt sind sie ehemalige Vorstandsmitglieder des Fußballklubs, haben ihre Verdienste um den Vereins vom Winterhagen und sind nun Ehemalige, also aus der vordersten Front heraus. Auf insgesamt „162 Jahre Vorstandsarbeit“ kommen die Zehn, hat Frank Stahl, aktueller 1. Vorsitzender des FCA, ermittelt.

Gisbert Nies selbst war 17 Jahre Vorsitzender. Als er sein Amt 2014 abgab, ernannte ihn der Verein zum Ehrenvorsitzenden.

Viel Organisatorisches

So ganz gehen kann man nicht nach einer solch erfüllten Zeit. „Dafür hat man mit viel zu viel Herzblut gearbeitet damals“, weiß Gisbert Nies. Dennoch legt der Ehrenvorsitzende Wert auf die Feststellung: „Wir arbeiten nun im Hintergrund“. Das Tagesgeschäft, wie Spieler- und Trainerverpflichtungen, erledigt der aktuelle Vorstand um den Vorsitzenden Frank Stahl. Nies: „Das klappt ja wunderbar“. Aber bei besonderen Aufgaben, wie dem Klubhausanbau als ein besonders großes Projekt, bringt sich die Zehner-Mannschaft mit ein. Und natürlich mit Rat und Tat.

Zum Faktor „Tat“ gehören die Bewirtung im Sportheim während des Spielbetriebs, Organisation der Verlosung – und die Organisation des Gemeindepokalturniers, mit dessen Ausrichtung der FC Altenhof diesmal an der Reihe gewesen wäre. Wäre, leider. Denn auch der ist abgesagt. Aber ungeachtet dessen ist Frank Stahl froh, auf diese Zehn bauen zu können: „Man kann ihnen an Organisatorischem alles eins-zu-eins übergeben, und du musst als Hauptvorstand vielen Dingen nicht mehr hinterherlaufen und dir Gedanken machen: Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Sie alle wissen, worauf es ankommt“.

Der entscheidende Unterschied für die Männer von „Mej blejben dobej“: Die Verantwortung ist nicht mehr da wie früher. „Mit 57 Jahren, wie ich damals war, muss man nicht unbedingt mehr Vorsitzender sein. Da kann man auch aus der zweiten oder dritten Reihe dem Verein helfen“, so Gisbert Nies‘ Meinung, „das kann von dort aus auch gut“. Die Bedingungen für die Aufnahme ist übrigens nicht nur geleistete Vorstandsarbeit für den FC Altenhof, sondern auch für andere Vereine. Als Beispiel nennt er Herbert Meurer. „Er ist zwar von Hillmicke, unterstützt aber den FC Altenhof und hilft mit, wenn irgendwas ist“.

Aus dieser Sichtweise heraus kam der FC Altenhof auf die Idee mit „Mej blejben dobej“. Zum einen habe man sich immer gut verstanden, und es auch zu aktiven Vorstandszeiten stets Arbeit und Geselliges prima unter einen Hut bekommen. Mindestens einmal im Monat trifft der Zehner-Kreis sich, ab und zu auch alle zwei Monate, dann werden Projekte beraten.

Schwierige Saison

Ein Gebilde diese Art hat Seltenheitswert. „Als ich vor anderthalb Jahren gesagt habe, dass ich aufhören würde, haben sich doch viele besonnen, und sind nun eine große Unterstützung für den Hauptvorstand“, stellt der 1. Vorsitzende Frank Stahl heute zufrieden fest. Zudem kommt ein „Event-Team“, das parallel läuft, jüngere Sportskameraden, die reinwachsen wollen. Frank Stahl: „Das ist generationsübergreifend: Die, die schon da waren, die die jetzt aktiv sind, und die, die reinkommen und reinwachsen sollen“. Der Vorsitzende ist sich sicher: „Wären wir nicht so gut aufgestellt, wären wir nicht so gut durch diese sportlich schwere Zeit gekommen“.

Sportlich ist die Saison abgehakt. Als 13. der Fußball-Bezirksliga 5 beendete der FC Altenhof ein enttäuschendes 2019/20, „wobei der nach dem Landesliga-Abstieg 2018 unfreiwillig erfolgte Umbruch, mit dem Weggang vieler Leistungsträger, sich nun auch in der Tabelle wiederspiegelt hat“, so Herbert Meurer.

Der VFA-Beschluss, dass es keine Absteiger geben würde, ersparte dem FCA einen harten Kampf bis zum Schluss. „Es wäre eng geworden“, so Gisbert Nies, „ich habe das Drama einmal miterlebt, das fängt man so schnell nicht auf“. Danach landete der Verein mit der Verpflichtung von Trainer Oliver Mack einen „Volltreffer“, wie Gisbert Nies es ausdrückte, raste bis in die Landesliga.

Drei Neuverpflichtungen

Nun hoffe man am Winterhagen „wieder auf sportlich bessere Zeiten“, wünscht sich nicht nur Herbert Meurer. So werden die Personalplanungen für die kommende Spielzeit intensiv vorangetrieben. Mit einem neuen Trainerduo Mike Brado (Spielertrainer), Jan Wycisk (Co-Trainer) und den bisherigen drei Neuverpflichtungen um Rückkehrer Marcel Hagenbäumer und Kevin Becker sowie dem jungen Marlon Ezekwe (alle RW Hünsborn, wir berichteten) möchte man „mittelfristig in der Bezirksliga einen gesicherten Tabellenplatz erreichen“ so Meurer. Doppelaufstiegs-Trainer Oliver Mack hört nun nach sechs Jahren (mit kurzer Unterbrechung) auf und wechselt zum B- Kreisligisten SSV Solbach/Buchen.

Bereits seit vielen Jahren lautet die Philosophie des Vereins, eher mit jungen Spielern zu arbeiten. Bei den Verantwortlichen hatte deshalb immer eine gute und moderne Infrastruktur auf dem Sportgelände höchste Priorität, getreu dem Motto „Steine statt Beine“.

Herbert Meurer: „Fans, Zuschauer und Vereine hoffen und fiebern mit, dass der Spielbetrieb im Spätsommer wieder aufgenommen werden kann“.

Bauvorhaben am Winterhagen

Der FC Altenhof kennt keinen Stillstand. So hat er bereits diverse Bauvorhaben im Visier: In diesem Jahr soll ein neues LED-Flutlicht kommen, geplant ist ferner ein Kleinspielfeld.

Hinzu sollen noch Arbeiten am Vereinsheim verrichtet werden, und eine neue Eingangshütte. Frank Stahl: „Die Planungen sollen zeitnah umgesetzt werden“, kündigt Frank Stahl an, „es lebt wieder, die Leute haben schwierige Zeiten durchgestanden, aber aktuell wieder Spaß“.