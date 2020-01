FC Kirchhundem freut sich auf Marco Holterhoff

Marco Holterhoff wird ab dem kommenden Sommer nicht nur im Mittelfeld die Fäden ziehen, sondern FCK-Cheftrainer Friedhelm Sasse als „spielender Co-Trainer“ zur Seite stehen. Der kommende Neuzugang freut sich auf seine Aufgabe „Ich will hier was bewegen. Ich werde Friedhelm bei seiner Arbeit unterstützen. Wir werden uns viel austauschen. Aber Friedhelm hat das Sagen. Er wird bei Entscheidungen immer das letzte Wort haben“, betont der 29-Jährige.

„Eine Herzensangelegenheit“

Die Rückkehr zum FC Kirchhundem sei für ihn eine „Herzensangelegenheit“. Marco Holterhoff: „Ich habe vier tolle Jahre beim FC Lennestadt gehabt, sowohl sportlich wie menschlich. Aber ich habe immer gesagt, dass ich zu meinem Heimatverein FC Kirchhundem zurück gehen werde. Der Zeitaufwand in der Westfalenliga ist doch sehr groß. In Kirchhundem bin ich in drei Minuten auf dem Sportplatz. Auch meine Familie wollte das gerne, zumal ich bald Vater werde. Ich bin froh und glücklich, dass es mit der Rückkehr geklappt hat“.

Und auch Friedhelm Sasse freut sich auf die Zusammenarbeit mit Marco Holterhoff: „Das wird eine spannende Geschichte. Ich freue mich sehr, dass Marco zurückkommt. Ich sehe uns als Team und werden alles gemeinsam machen. Ich bin mir sicher, dass Marco etwas von den vier Jahren Training unter Jürgen Winkel mitbringen wird. Davon werden wir alle profitieren.“

Dessen ist sich auch FCK-Vorsitzender Hartmut Baßenhoff sicher: „Es ist toll, dass Marco ab Sommer wieder da ist. Dann bilden zwei Urgesteine aus zwei Generationen ein Trainerteam, die sich gegenseitig ergänzen. Da ist nicht unbedingt normal. Marco hat sich in den letzten vier Jahren beim FC Lennestadt super weiterentwickelt. Er ist gereift und gewachsen.“

Er sei sich sicher, so Baßenhoff weiter, dass Marco Holterhoff vor allem für die jungen Spieler als Führungsspieler und Identifikationsfigur für den Verein sehr wichtig sei. Neben Marco Holterhoff steht mit Marius Friedrichs ein weiterer Neuzugang vom FC Lennestadt fest.

Das Ziel: Eigengewächse einbauen

Mittelfristiges Ziel des neuen Trainerduos Sasse/Holterhoff ist es die Mannschaft weiter zu verbessern und verstärkt Eigengewächse und Nachwuchsspieler einzubauen. Friedhelm Sasse: „Wir wissen, wo wir herkommen. Für Kirchhundem ist ein guter Platz in der Kreisliga A eine tolle Sache. Wir wollen attraktiven Fußball spielen und so die Zuschauer auf den Platz kriegen und junge Spieler einbinden.“

Dem stimmt Hartmut Baßenhoff zu: „Sportlich möchten wir mit unserer Altligaabteilung, unseren drei Seniorenmannschaften und unserer Jugendabteilung einfach nur den maximalen Erfolg anstreben und die sportliche Entwicklung weiter vorantreiben.“

Besuch der Michael-Rummenigge-Schule

Die Jugendabteilung des FC Kirchhundem um Jugendobmann Marko Kosanke stellt sich mit modernen Konzepten derzeit neu auf. Hier besteht auch schon eine Kooperation mit der Grundschule und dem Kindergarten. Hartmut Baßenhoff: „Weiterhin haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende auf 400 Mitglieder zu wachsen. Hier möchten wir beim FC Kirchhundem noch viel bewegen. Auch im Bereich der Schiedsrichter möchten wir nicht nachlassen, neue Kandidaten zu gewinnen.“

Ein wichtiger Termin 2020 ist der Besuch der Michael-Rummenigge-Schule vom 21. Bis 23. August.Große Ereignisse stehen 2021 an. So feiert der FC Kirchhundem sein 75-jähriges Jubiläum. Geplant sind u.a. eine Sportgala und ein ganztägiges Jugendturnier. Zudem ist der FC Kirchhundem Ausrichter vom Gemeindefeldpokal-Turnier. Darüber hinaus soll die Sportstätte in Kirchhundem im Jubiläumsjahr 2021 modernisiert werden.