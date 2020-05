Florian Friedrichs: „Dieser Sport hat mir so viel gegeben“

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Winkel stand beim Abbruch der Spielzeit auf dem fünften Platz und stellte darüber hinaus mit dem 28-jährigen Florian Friedrichs den Torschützenkönig der Westfalenliga.

Die wichtigste Frage vorab: Wie sind Sie gesundheitlich durch die Corona-Krise gekommen?

Es ist immer noch alles bestens. Danke der Nachfrage!

Wie haben Sie sich in den letzten Wochen fit gehalten?

Mal Fahrrad fahren, mal laufen. Aber es fehlt natürlich was.

Für Ihre Mannschaft und Sie persönlich lief es bis zur Unterbrechung prima. Sie standen auf dem fünften Platz. In der letzten Saison mussten Sie bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern. Was war das Erfolgsgeheimnis Ihrer Mannschaft in der Saison 2019/20?

Wir haben uns als Mannschaft weiterentwickelt, sind erfahrener geworden und haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Bis auf wenige Ausnahmen haben wir es geschafft, das auch auf dem Platz zu zeigen.

Wann haben Sie gemerkt: Hoppla, in diesem Jahr können wir mehr, als nur gegen den Abstieg spielen

Nach dem Start mit vier Siegen in den ersten vier Spielen haben wir gemerkt, dass da mehr geht. Darauf konnten wir aufbauen.

Zum Beginn der Winterpause lagen Sie sogar auf Platz vier. Auch das Jahr 2020 begann dann sehr erfolgreich. Da waren zunächst die Triumphe beim Stadtpokal- und beim Hallenmasters-Turnier im Januar. Und dann folgten Mitte Februar und am 1. März die spektakulären Heimsiege gegen Erkenschwick (6:3) und Schüren (6:2). Was hatten Sie sich für die Rückrunde noch vorgenommen?

Wir wollten genau da weiter machen und einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften erreichen.

Doch dann kam Corona und machte Ihnen die Saison kaputt. Wie sehr ärgert Sie das?

Natürlich ist das auch für uns extrem ärgerlich. Aber aufgrund unseres Tabellenplatzes trifft es andere viel härter.

Nach knapp zweimonatigem Warten und langen Diskussionen wurde die Saison nun abgebrochen und auch gewertet. Der aktuelle Tabellenführer -nach Quotienten-Regelung - und der Herbstmeister steigen auf. Absteiger gibt es nicht. Finden Sie die Lösung gerecht und was hätten Sie bevorzugt?

Was ist in so einem Ausnahmefall schon gerecht. Auch jetzt gibt es klar benachteiligte Vereine. Aber die Entscheidung war schwer genug. Deshalb sollten wir Sie jetzt akzeptieren.

Immerhin hatte der Abbruch auch einen „Gewinner“. Sie wurden mit 24 Treffern Torschützenkönig vor Phillip Hennes vom Meister Finnentrop/Bamenohl, der 19 Mal traf. Nach 2014 und 2018 in der Landesliga sowie 2010 in der Bezirksliga 7 wurden Sie nun zum ersten Mal Torschützenkönig in der Westfalenliga. Was bedeutet Ihnen das?

Ich glaube, ich habe jetzt in jeder Liga, in der ich mal mindestens eine Saison gespielt habe, auch die Krone geholt. Bezirksliga, Landesliga und jetzt Westfalenliga. Das ist eine schöne Bestätigung der Leistung und bedeutet mir dementsprechend auch was.

Was sagen Sie zum Meister SG Finnentrop/Bamenohl im Allgemeinen und zu Phillip Hennes, Ihrem Konkurrenten um die Torjägerkrone, im Speziellen?

Die gesamte Mannschaft unter Ralf Behle hat sich nochmal weiterentwickelt. Ich ziehe mein Hut vor Phillips Leistungen. Sein Abschluss ist einmalig. Er wird auch in der Oberliga seine Tore machen.

Seit über einem Jahrzehnt verbreiten Sie Angst und Schrecken bei den gegnerischen Torhütern und Abwehrspielern. Seit ihrem Debüt in der 1. Mannschaft beim 4:0-Sieg über den FC Kirchhundem im August 2009 - damals noch als A-Jugendspieler - haben Sie allein in den Punktspielen 267 Tore für den FC Lennestadt erzielt, obwohl Sie auch einige langwierige Verletzungen hatten. Wie haben Sie es geschafft, immer wieder fit zu werden und eine so lange Zeit solch eine Konstanz in Ihrer Leistung zu halten?

Dieses Wir-Gefühl auf dem Platz, der Spaß in der Kabine, das ist doch einfach nur geil. Dieser Sport hat mir schon so viel gegeben, dass ich am liebsten keine Sekunde verpassen würde. Ich glaube, das sieht man dann auch auf dem Fußballplatz.

Bei aller Klasse von Ihnen. Sie haben allein 24 der 55 Tore des FC Lennestadt erzielt. Das ist fast die Hälfte aller FCL-Tore. Ist das Spiel des FC Lennestadt nicht zu sehr von Ihnen abhängig?

Das denke ich nicht. Wir haben viele Jungs in der Truppe, die total unterschätzt werden. Wir alle zusammen haben 55 Tore erzielt.

Doch nun kommt der große Umbruch. Nach 5,5 Jahren hört Trainer Jürgen Winkel, der die Mannschaft zwei Mal in die Westfalenliga führte, auf. Für ihn kommt Thomas Hütte. Was war Jürgen Winkels große Stärke und sein Erfolgsrezept in den vielen Jahren?

Jürgen aus der Ruhe zu bringen, ist fast unmöglich. Er hat all die Jahre neben seinen eigenen Vorstellungen auch immer wieder in die Mannschaft reingehört und uns miteinbezogen.

Auch die Mannschaft wird ein völlig neues Gesicht bekommen. Wie bitter ist für Sie vor allem der Wechsel Ihres langjährigen Weggefährten Moritz Thöne zur SG Finnentrop/Bamenohl?

So richtig glauben kann ich das immer noch nicht. Mo ist hier eine Legende und gehört zum FC. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich schon wusste, wo er hin spielt, bevor er es selber wusste.

Darüber hinaus verlassen mit Marco Holterhoff und Venhar Bivolaku zwei weitere ganz wichtige Mittelfeldspieler den Verein. Glauben Sie, dass die Lücken geschlossen werden können?

Speziell die beiden verlassen uns ja wegen privater Gründe. Zeitaufwand usw. Ich glaube, jeder Verein muss mal durch so eine Art Kaderverjüngung. Wir haben ein paar, die das Potenzial haben. Wie schnell wird sich zeigen.

Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft im nächsten Jahr das Zeug hat, wieder so eine starke Rolle zu spielen oder geht es eher wieder gegen den Abstieg?

Zunächst ist es für den Verein wichtig, dass die jungen Spieler sich entwickeln. Das ist die Zukunft. Wir verlieren unfassbar viel Erfahrung. Deshalb sollten wir erstmal schauen, dass wir Punkte gegen den Abstieg holen.