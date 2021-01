FSV Helden: Ronny Stosik und Tobias Müller bilden Trainerduo

Helden. Der FSV Helden geht mit dem gleichberechtigten Trainer-Duo Ronny Stosik und Tobias Müller in die kommende Saison der Fußball-Kreisliga B.

Da Ronny Stosik aufgrund einer Kreuzbandverletzung nur noch als Trainer, aber nicht mehr als Spieler zur Verfügung stehen wird, wurde mit dem 32-jährigen Offensivspieler Tobias Müller ein neuer Spielertrainer verpflichtet, der der jungen Mannschaft des FSV auch auf dem Platz weiterhelfen wird. Das teilte Marius Pulte, 2. Geschäftsführer des FSV Helden, mit.

Tobias Müller ist aktuell Spielertrainer bei der SG Kirchveischede/Bonzel in der Kreisliga A und zeigte sich zuvor schon in selber Position für den SV Heggen verantwortlich. Stosik und Müller kennen sich seit vielen Jahren und waren in der Vergangenheit beide gemeinsam für Rot-Weiß Lennestadt aktiv. Das neue Trainer-Duo freut sich auf eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, mit der sie gemeinsam wieder sportliche Erfolge feiern wollen.

Bereits Mitte Dezember hatte der FSV Helden mit Trainer Ronny Stosik verlängert. Der hatte die Mannschaft im Sommer in einer schwierigen Situation nach dem freiwilligen Rückzug aus der Kreisliga A übernommen.