Fußball: Die Sorge, dass die Jugendspieler wegbleiben

Lothar Witwer macht sich da seine Gedanken: „Wir laufen Gefahr, dass Kinder, die sowieso schon immer auf der Kippe standen, nicht wiederkommen“, sagt der Jugendvorsitzende des SSV Elspe. Raimund Nöker, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses (KJA) Olpe, ergänzt: „Die Gefahr ist groß, riesengroß“. Das sei ihm schon länger durch den Kopf gegangen. Nöker: „Im schlimmsten Fall haben sie fünf Monate gar nichts getan“. Sie müssten dann auf einen Spielbetrieb vorbereitet werden, „wenn sie überhaupt noch kommen“, ergänzt Nöker, „aber es wagt von uns keiner, eine Tendenz festzulegen“. So sei ja nichtmals sicher, ob der Spielbetrieb im September wieder beginne.

Unsicherheit ist da

Am Donnerstag seien zwar Erleichterungen verkündet worden, „aber da macht man vielleicht ein Nottraining“. Jedenfalls habe er in seinen Gesprächen mit den Vereins-Jugendvorständen registriert: „Die Unsicherheit in den Vereinen ist schon da“.

Möglicherweise ist die Zeit, in der den jungen Spielern der Fußball entzogen wurde, am Ende zu lang gewesen. Eine Zwangspause, die so lang und prägend sein könnte, das die Kinder sich nachhaltig vom Kicken abwenden. „Dazu kann kommen, dass möglicherweise die Eltern noch etwas ängstlich sind, ihre Jungen oder Mädchen auf den Sportplatz zu schicken“, ergänzt Wittwer, „das kann ein ganz hartes Ding werden, das da kommt“. Ein Schwund an Nachwuchsfußballern eben.

Christof Saure, Jugendvorsitzender der JSG Dünschede/Helden, will zunächst noch nicht allzu schwarz malen. Seine Abteilung umfasst neun Mannschaften. „Wie sich das entwickelt, das kann man jetzt schlecht sagen, vielleicht geht es ja auch ganz normal weiter“, lässt er jetzt, im Mai, hinsichtlich einer Prognose für den Spätsommer Vorsicht walten, „einige sind heiß drauf und wollen wieder kicken, aber die Wackelkandidaten? Die könnten vielleicht zu Hause bleiben“. Sein Sohn gehöre klar zur ersten Gruppe. „Der ist im ersten Jahr in der Ersten, er kann’s kaum erwarten“.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Freizeitangebot außerhalb des Fußballs groß ist wie nie. Saure: „Die haben teilweise andere Interessen. Das sehen wir auch, wir kriegen teilweise gar keine A-Jugend zusammen und kaum eine B-Jugend, obwohl wir mit Grevenbrück zusammen sind“. In den jüngeren Jahrgängen sieht es etwas besser aus. „Die Kindergärten hier im Repetal sind rappelvoll“ berichtet Christof Saure, „Minikicker und F-Jugendliche haben wir sehr viele“.

Dass Eltern möglicherweise Scheu haben, ihre Kinder wieder auf die Plätze zu schicken, glaubt Christof Saure weniger. „Training ist ja möglich ab 1. Juni. Dann könnten sie nochmal bis zu den Sommerferien trainieren, und vielleicht noch einen kleinen Abschluss machen“. Dieses Training sei dann auf freiwilliger Basis. Christof Saure: „Wenn die Eltern das nicht wollen, müssen die Kinder eben zu Hause bleiben“. Schmunzelnd fügt er hinzu: „Einige Eltern sind vielleicht froh, wenn die Kinder mal wieder weg sind“.

Raimund Nöker hat denkt an die vielen engagierten Jugendtrainer. Nicht unbedingt an die, die für eine Bezirksligamannschaft verantwortlich sind. „Da steht das Leistungsprinzip schon eher im Vordergrund. Aber was ist mit uns hier unten, mit den E-Junioren zum Beispiel, wo Fußball gespielt wird aus Lust und Freude am Fußball? Was ist mit den Mannschaften der B-Jugend oder C-Jugend, die einfach kicken wollen?“

Das halte Nöker hier „für viel entscheidender“ als im höherklassigen Bereich. „Kann ja sein, dass sich mancher Spieler sagt; Jetzt habe ich fünf Monate FIFA gezockt, jetzt habe ich mich so daran gewöhnt, jetzt brauche ich keinen grünen Rasen mehr zu sehen“. Das würde ein schwerer Schlag werden, wenn es so komme. Wie groß das Ausmaß ist, ist offen, aber: „Dass Mannschaftszahlen darunter leiden, da brauchen wir uns alle nichts vorzumachen“.

Das Szenario beunruhigt Lothar Witter. „Die Kinder kommen auf einmal nicht mehr, dann stehst du da“, so drückte er es aus. Da kannst du planen und tun – aber wer weiß, was dann nach den Sommerferien ist. Ob die alle wiederkommen, das lassen wir mal dahingestellt sein..

Alle scharren mit den Füßen

Die Kinder seien im Moment „sowieso die Gelackmeierten“, weiß Lothar Wittwer, „hätte man gesagt: Wir spielen noch weiter, dann hätte es auch Theater gegeben“. Sein Sohn etwa spiele in der A-Jugend, „der macht das Abitur. Wenn der Mitte Mai seine Prüfungen hat, dann hätte er sowieso keinen einzigen Ball getreten“. Darüber hinaus seien einige Dinge wichtiger als Fußball, so die Einsicht, die sich nach und nach durchsetzen könnte. Und das womöglich auch dann, wenn der Start der neuen Saison anstehen sollte.

Mit seiner A- und B-Jugend hatte Lothar Wittwer ein Fitnessprogramm erarbeitet, bestehend aus Laufen, Fahrradfahren, Liegestütz. Er hat sie in Gruppen eingenteilt, die bestimmte Ergebnisse erzielen müssen. Zum Beispiel 100 Kilometer Radfahren. „Da kann der eine 60, der andere 40 Kilometer fahren“, erläutert Wittwer, „wir lassen das über eine App laufen, da sehe ich, wer wie viele Liegestütze macht, wer wie viel läuft“. Die Geschichte sei gut angekommen, die Jungs hätten „sich hochgeschaukelt“, vielleicht gibt es eine zweite Runde. Im Endeffekt seien das „lustige Sachen, mit denen ich sie bei Laune halte“, weiß der Elsper Jugendvorsitzende, „nur gibt es keinen Ersatz für das Spiel“.

Schon Ende April hatte Wittwer das festgestellt: „Die sind alle am Scharren, dürfen aber nicht“. Wohl wahr! Als am Donnerstag neue Erleichterungen im Sport öffentlich wurden, seien jede Menge Anfragen von Spielern auf ihn eingeprasselt. „Dürfen wir drauf au den Platz?“ Nein, dürfen sie nicht. „Wir haben sofort beim Ordnungsamt angerufen. Da kam ein Nein. Die Sportanlage ist noch zu, auch unser Kleinspielfeld ist geschlossen“, so Lothar Wittwer.

Die Materie ist unberechenbar. Hinzu kommt die Frage, die auch noch niemand verbindlich beantworten kann: Raimund Nöker: „Stand der Dinge heute kann ja niemand sagen, wann wir wieder in den Spielbetrieb gehen. Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie bis in den Herbst hinein“? Vor diesem Hintergrund ist zumindest eines offiziell: Der Junioren-Staffeltag im Kreis Olpe, vorgesehen für den 23. Juni, ist bereits abgesagt worden.