Golfclub Repetal: Trauriges Grün unter heiterem Blau

Niederhelden. Nichts geht. Was für nahezu alle Sportarten gilt, gilt auch für Golf - obwohl dort die räumliche Distanz zwischen den Sportlern sehr groß ist.

Stille liegt über dem Golfplatz im Repetal. Selbst aus der Ferne, selbst mit dem nahezu kompletten Überblick, ist kein heller Fleck, sprich kein Spieler zu sehen, der das bis zum Horizont reichende Grün optisch unterbricht, genauso pur ist das Blau des Himmels über der ganzen Szenerie.

Traumhaft war das Wetter die ganze Woche über. Aber was für nahezu alle Sportler gilt, gilt auch für die Golfer: Nichts geht. Auch die herrliche Anlage des Golfclubs Repetal, inklusive Clubhaus, ist zugesperrt. So wie alle Sportanlagen. „Jedem Golfer blutet jetzt das Herz“, weiß Monika Barutta, Präsidentin des Golfclubs Repetal.

Doch was spricht gegen Golf in Corona-Zeiten? Schließlich liegen viele Meter zwischen Spielerinnen und Spieler. Nicht selten hundert und mehr. Eine Ansteckung sollte angesichts der Weitläufigkeit des Geländes doch ausgeschlossen sein.

Zweischneidiges Schwert

Aber so einfach ist es nicht. Wer könnte das besser beurteilen als Monika Barutta. „Es ist ein zweischneidiges Schwert“, sagt sie, „natürlich ist Golfen ähnlich wie Joggen, man ist weit voneinander entfernt.“ Die riesigen räumlichen Verhältnisse gestatten hohe Flexibilität bei der Ausübung des Sports. Da stimmt Monika Barutta zu: „Klar, man kann das regulieren, indem immer nur zwei Personen gemeinsam loslaufen, bestenfalls sogar zwei aus der gleichen Familie“. Auch über Buchungen könne man einiges steuern, dahingehend, dass der Platz nicht allzu voll wird.

Hinzu kommen außer den räumlichen auch die zeitlichen Abstände. „Es liegen ja zwischen den einzelnen Flights, wie das im Golf heißt, im Allgemeinen zwischen acht und zehn Minuten Unterschied beim Starten.“ Die Wahrscheinlichkeit, sich auf der Bahn zu nahe zu kommen, geht gegen Null. „So gesehen ist das schon sehr schade, dass man nicht spielen darf“, bedauert Monika Barutta.

Aber es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Rücksicht ist das Stichwort. Oder wie Monika Barutta es formuliert: „Solidarität gegenüber den anderen Sportarten, wo das, was im Golf geht, nicht geht.“ Auch wenn Golfer bessere Möglichkeiten haben, die corona-bedingten Regeln einzuhalten – sind sie nicht auf eine Sonderstellung aus. Monika Barutta: „Was wir definitiv nicht möchten, ist das Image, der Sport der Elitären und Reichen zu sein, dass einem genau dieser Stempel wieder aufgedrückt wird.“ Als „gut“ bewertet Monika Barutta die Unterstützung durch den deutschen Golfverband. „Durch ihn sind wir immer wunderbar informiert, der hilft uns auch bei Rechtsfragen.“

Statt großer Andrang herrscht gähnende Leere auf dem Golfplatz im Repetal. Foto: Privat

Was das Spielen anbetrifft, werde auch seitens des Verbandes die Solidarität zu anderen Sportarten sehr groß geschrieben. Dennoch sei „ein Brief ans Ministerium verfasst worden. Monika Barutta: „Dass man vielleicht, wenn über Lockerungsmaßnahmen allgemein gesprochen wird, auch über Sportarten wie Golf, Bogenschießen, Segeln, Tennis nachdenkt.“ Dänemark und Norwegen öffneten nach Ostern ihre Plätze, weiß Monika Barutta, „aber unter strengen Auflagen“. Nur zu zweit, mit großen Abständen, die Fahnen dürfen nicht berührt werden, das Clubhaus muss geschlossen bleiben.

So wie dem Golfer bei diesem Wetter das Herz blutet, weil er nicht auf das Gras darf, ist für die Verantwortlichen des Vereins die wirtschaftliche Seite der Corona-Krise beklemmend. Einnahmen fallen weg. Einerseits durch abgesagte Turniere. „Aber auch durch sonstige Greenfee-Spieler, die beispielsweise durch die umliegenden Hotels zu uns kommen und bezahlen“, fügt Monika Barutta hinzu, „das sind Einnahmen, die uns fehlen werden. Plus kleinerer Einnahmen für Bälle, die gezogen werden, plus Getränke-Umsätze“. Weil der Golfclub Repetal ein eingetragener Verein ist, hat er die Mitgliedsbeiträge sicher, anders als andere, nicht gemeinnützige Sportanbieter. „Das hilft uns aktuell“, sagt Monika Barutta. 430 Mitglieder hat der Verein, „es könnte gern einiges mehr sein“.

Kurzarbeit angemeldet

Aktuell haben die Repetaler fünf festangestellte Mitarbeiter. Die Sekretariats-Kraft sei „zu hundert Prozent in Kurzarbeit“, berichtet Monika Barutta. Das Greenkeeper-Team schwanke zwischen 50 und 80 Prozent Kurzarbeit, das könne man so exakt nicht sagen, weil es ja vom Wetter abhänge. Monika Barutta: „Die machen nur das Nötigste, damit der Platz in seinen Grundzügen erhalten bleibt. Und das entlastet uns natürlich finanziell.“ Dennoch: „Es stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel, wenn das jetzt noch schlechter laufen würde“, ist sich die Club-Präsidentin bewusst.

Zurzeit liquide

Der NRW-Rettungsschirm, der ja für Unternehmen wie auch für Sportvereine zur Verfügung steht, ist für den Golfclub Repetal (noch) kein Thema. Monika Barutta: „Den können wir im Moment nicht in Anspruch nehmen, dadurch, dass wir die ganzen Beiträge schon eingezogen haben. Deshalb sieht unser Konto noch ganz gut aus, so dass es uns aktuell nicht zusteht.“

Aber die Luft könnte dem Verein zum Ende des Jahres ausgehen. Sollte es den Rettungsschirm dann noch geben, habe der Verein Anspruch. Monika Barutta: „Zur Zeit sind wir liquide und uns geht der Optimismus nicht verloren, dieses auch in Zukunft zu sein.“