Hessen testet Zeitstrafe: Auch in Westfalen einen Versuch wert?

Kreis Olpe. Der Fußballverband Hessen probierte - bis zum Corona-Lockdown - auf Kreisebene den Einsatz von Zeitstrafen aus.

Der Fußballverband Hessen testet auf Kreisebene den Einsatz von Zeitstrafen. Der Versuch ist auf zwei Jahre angelegt, aber nunmehr durch den Corona-Lockdown unterbrochen. Angewendet wird sie bei Männern und Frauen, Jungen und Mädchen. Sie soll ein „Zwischending“ von Gelben und Roten Karten sein. Erst nach einer abgesessenen Zeitstrafe soll es dann also in der Regel einen Platzverweis geben. Der Spieler soll sich so etwa für zehn Minuten am Spielfeldrand beruhigen, in dieser Zeit können Trainer und Betreuer auf ihn einwirken. Der Wunsch nach dieser Lösung war aus den hessischen Vereinen an den Verband herangetragen worden. Der DFB hat diesem Pilotprojekt zugestimmt. Die Sportredaktion hat sich im heimischen Zirkel umgehört.

Hartmut Baßenhoff

Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses: „Die Zeitstrafe im Seniorenbereich ist ja nichts komplett Neues. Bereits in den 80-ziger Jahren hatten wir die Zeitstrafe von zehn Minuten in den Amateurligen. Die Mannschaft spielte dann in Unterzahl weiter, oftmals aber nur mit Zeitspiel. Die Zeitstrafe wurde Anfang der 90-ziger Jahre abgeschafft und es kam die Gelb-Rote Karte. Der Schiedsrichter musste die Zeitstrafe seinerzeit auch in den Spielbericht vermerken, das hatte aber nur statistischen Wert. In dieser Zeit war die Zeitstrafe oftmals ein gutes Mittel, damit sich erhitzte Gemüter wieder beruhigten, ohne dass direkt jemand vom Platz geschickt werden musste. Zehn Minuten runter zum Abkühlen waren schon okay. Spieler und Trainer wussten, dass es danach nur noch die Rote Karte geben konnte. Die Nachfolgeregelung mit Gelb, Gelb-Rot und Rot hat sich in den letzten Jahrzehnten bei Spielern, Schiedsrichtern und Zuschauern eingespielt und aus meiner Sicht auch bewährt. Das ist völlig ausreichend. Man sollte das Rad jetzt nicht wieder zurückdrehen.

Marco Cremer

Vorsitzender des Kreisschiedsrichter-Ausschusses: "Ich habe mich noch mal etwas genauer über den Test in Hessen informiert. Grundsätzlich habe ich kein Problem mit der Zeitstrafe und befürworte Testphasen. Für mich geht der Ansatz in Hessen allerdings in die falsche Richtung. Dort wird sie im Prinzip als Ersatz für eine Gelb-Rote Karte eingesetzt, analog dem jetzigen Vorgehen im Junioren-Fußball. Viel sinnvoller fände ich es, konkrete Vergehen zu benennen, bei denen die Zeitstrafe angewendet werden soll zum Beispiel bei Unsportlichkeit wie Schwalben, heftigem Reklamieren, Rudel-Bildungen ohne Tätlichkeiten. Der Einsatz als Ersatz für eine Gelb-Rote-Karte ist in meinen Augen nicht zielführend, zumal wir nach meiner Auffassung mit der Gelb-Roten-Karte gut gefahren sind.“

Tobias Stahlhacke

Sportlicher Leiter des SC Drolshagen: "Zeitstrafen sind durchaus vorstellbar, denn man muss für Neuerungen immer offen und aufgeschlossen sein. Es kann sich allerdings auf den Spielfluss gravierend auswirken".

Michael Clemens

Vorsitzender von Grün-Weiß Elben: "Grundsätzlich bin ich für Neuerungen immer offen. Man sollte die Zeitstrafe ausprobieren ein Versuch ist es allemal Wert, anschließend geht es meist besser weiter".

Engelbert Schulte

Vorsitzender des FC Finnentrop: "Eine interessante und angemessene Variante im Seniorenbereich. Für den Spieler und die Betreuer die Gelegenheit sich zu besinnen und zu entscheiden ob es sinnvoll ist den Akteur noch einmal zubringen oder auszuwechseln. Keine persönliche Bestrafung mit Folgewirkung."

Stefan Ochsenfeld

Vorsitzender des SV Rahrbachtal: "Damit kann ich mich nicht anfreunden. Der Fußball wurde in den vergangenen Jahren schon zu oft verändert. Die aktuellen Instrumente reichen aus. Sie müssen nur richtig eingesetzt werden".

Marco Jung

Geschäftsführer des SV Brachthausen/Wirme: "Die Zeitstrafe gibt es im Jugendbereich ja schon. Im Prinzip kann ich mir alles vorstellen. Eine solche Maßnahme könnte eine Möglichkeit sein, wenn sie ausgereift ist".

Björn Schneider

Vorstand und sportlicher Leiter der SpVg Olpe: "Ein schwieriges Thema. Ich bin eher skeptisch, ob die Zeitstrafe etwas bringt, dennoch kann ich mir vorstellen, dass es Vergehen für eine Zeitstrafe gibt. Ansonsten sollten wir bei dem üblichen Regelwerk bleiben".

Manuel Vogt

Geschäftsführer der Sportfreunde Biggetal: "Ich sehe die Zeitstrafe nicht als sinnvoll an. Die Kameraden, die sonntags als Heißkisten auftreten, müssen unter der Woche ins Gebet genommen werden."

Andre Weigler

Trainer des SSV Elspe: "Ich bin der Meinung, man sollte bei der alten Regelung bleiben. Von der Zeitstrafe bin ich kein Fan. Der Vorteil wäre höchstens das der Spieler in der darauf folgenden Begegnung wieder eingesetzt werden kann.

Winfried Alterauge

Langjähriger Kreisschiedsrichter-Obmann: "Nach meiner Meinung ist die jetzige Regelung mit der gelben-gelb-roten und roten Karte völlig ausreichend. Es ist nicht sinnvoll, mit Zeitstrafen zu agieren. Unsichere und junge Schiedsrichter werden mit diesem Instrument überfordert. Man stelle sich vor, die Zeitstrafen würden nicht eingehalten, dann käme es anschließend zu Protesten gegen die Spielwertung. So müssten sich die Kreissportgerichte damit beschäftigen. Über eine Episode in Sachen Zeitstrafen kann der Drolshagener aus eigener Erfahrung berichten: „Mitte der 80-ziger Jahre spielten die A-Junioren von SF Siegen gegen den FC Schalke 04. Ich habe gegen einen Schalker Spieler eine Zeitstrafe ausgesprochen und dieser kam dann nach zehn Minuten und nicht nach fünf Minuten wieder auf den Platz. Es gab Diskussionen mit dem Schalker Trainer. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Länge der Zeitstrafe auf Grund von vielen Unterbrechungen angemessen war. Der Schalker Trainer hatte dies auch dann eingesehen“.