Jetzt abstimmen: Wählen Sie unsere Besten 2020!

Kreis Olpe. Wer wird Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2020?

Mit dem zweiten Teil der Sportler geht unsere Kandidaten-Vorstellung in die vierte Runde. Diesmal ist ein Ass im Wasser, auf der Rennbahn und auf dem Fußballplatz dabei. Die Wahl wurde bis zum 28. Februar verlängert. Die drei Sportler:

Sportlerwahl Olpe 2020: Sportler des Jahres Wer ist für Sie Sportler des Jahes? Jan-Philipp Springob (Motorsport) Joshua Holterhoff (Leichtathletik) Jörg Heiner (Leichtathletik) Benjamin Selter (Skilanglauf) Florian Friedrichs (Fußball) Fabian Brune (Schwimmen) Simon Huckestein (Leichtathletik) Abstimmen

Sportlerwahl Olpe 2020: Sportlerin des Jahres Wer ist für Sie Sportlerin des Jahes? Liv Heite (Leichtathletik) Johanna Pulte (Leichtathletik) Helena Tröster (Leichtathletik) Annica Deblitz (Leichtathletik) Pauline Fernholz (Fußball) Isabel Schneider (Volleyball) Melina Schöttes (Skilanglauf) Abstimmen

Sportlerwahl Olpe 2020: Mannschaft des Jahres Wer ist für Sie die Mannschaft des Jahres? SG Finnentrop/Bamenohl (Fußball) SV 04 Attendorn (Fußball) SG Attendorn/Ennest, Damen (Handball) TVO Biggesee (Basketball) Crossmannschaft SG Wenden (Leichtathletik) SG Albaum/Heinsberg (Fußball) SC LWL 05 A-Jugend (Fußball) Abstimmen

Fabian Brune

Die Schwimmer hatten 2020 besonders schwer unter den scharfen Corona-Schutzmaßnahmen zu leiden. Das galt vor allem auch für Fabian Brune (Wasserfreunde/VfG Finnentrop), den WP-Sportler des Jahre 2015, 2016 und 2017. Ganz bitter: Sein großer Traum von der möglichen Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Tokio platzte.

Doch was nicht ist, kann ja noch werden: Die Paralympics sollen ja 2021 nachgeholt werden. Und Fabian Brune hat wieder gute Chancen, in der japanischen Hauptstadt dabei zu sein- wenn die Paralympics tatsächlich stattfinden. Trotz Corona konnte der WM-Sechste über 100 Meter Schmetterling von 2019 auch im Jahr 2020 einen ganz großen Titel erringen. Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen für Menschen mit Behinderung im Oktober in Berlin gewann Brune die nationale offene Klasse über 50 Meter Rücken und wurde Vierter der internationalen, offenen Klasse über 100 Meter Rücken. Hier knackte der 20-Jährige die Norm für die ebenfalls ins Jahr 2021 verschobenen Europameisterschaften in Funchal (Portugal).

Fabian Brunes Trainerin Martina Döbbeler von den Wasserfreunden Finnentrop freut sich über die Erfolge ihres Schützlings: „Fabian hat die EM-Norm erreicht, was uns sehr freut und stolz macht. Zur Qualifikation für die Paralympics fehlen nur noch Zehntel. Wir hoffen, dass bald wieder Wettkämpfe als Qualifikationsmöglichkeit stattfinden. Fabian hat im Moment Gott sei Dank die Möglichkeit, in Wuppertal weiter zu trainieren und sich vorzubereiten.“

Florian Friedrichs

Zum zweiten Mal nach 2014 ist Florian Friedrichs, der Torjäger des Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt, im „Einzel-Wettbewerb“ dabei. Damals wurde Florian Friedrichs Landesliga-Torschützenkönig. 2020 setzte er sich die Torjägerkrone in der Westfalenliga auf. In 21 Spielen erzielte Florian Friedrichs 24 Tore. Mit vier Toren Vorsprung wurde der 29-Jährige Torschützenkönig vor Phillip Hennes vom Meister und Oberliga-Aufsteiger SG Finnentrop/Bamenohl. Mit seinen 24 Treffern war der damalige FCL-Kapitän und heutige Spielende Co-Trainer maßgeblich für den guten fünften Platz des FCL verantwortlich. In der neuen Saison läuft es allerdings gar nicht rund. Der FC Lennestadt hat in acht Spielen noch keinen Punkt geholt und nur drei Tore erzielt, Florian Friedrichs erst eins. Doch die tollen Leistungen von Florian Friedrichs und der Gewinn der Torjägerkrone in der Westfalenliga in der Saison 2019/20 sind allemal ein Grund, ihn für die Sportlerwahl 2020 zu nominieren. „Ich habe auch nicht damit gerechnet. Aber ich freue mich sehr, dass die ersten drei Monate vom Jahr 2020 noch hängen geblieben sind", so Florian Friedrichs.

Jan Philipp Springob

Motorsportler Jan Philipp Springob aus Olpe startete im Jahr 2020 in der DTM Trophy, einer neuen Rennserie für GT4-Sportwagen, die im Rahmenprogramm der bekannten Tourenwagenserie DTM ausgetragen wurde. „JP“, der seit dem Jahr 2019 zum Förderkader der ADAC Stiftung Sport zählt, steuerte einen Mercedes-AMG GT4 des Bremotion-Teams aus Mühlheim bei Frankfurt/Main.

Zu Beginn der Saison war das Ziel des mittlerweile 20-jährigen Studenten der Gewinn der Junior Trophy, einer Wertung für Fahrer/-innen bis 22 Jahre, und die Platzierung im Gesamtklassement unter den ersten drei. Dass er die gesteckten Ziele nicht erreichen konnte, lag teilweise am Renn-Pech durch nicht von ihm verschuldete Unfälle. Zudem hat er aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen in der Corona-Pandemie ein Rennen ganz auslassen müssen. Dennoch landete er in der Fahrerwertung auf Platz neun und platzierte sich zum Jahresende in der Junior-Wertung auf Rang vier.

Wie es in diesem Jahr weiter geht, ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich startet der Sauerländer in der German GT4 Serie, die im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters ausgetragen wird.