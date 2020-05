Jochen Schnitzler, SV Rothemühle: Aufstieg nicht unverdient

Rothemühle. Jochen Schnitzler ist Geschäftsführer des SV Rothemühle. Der kehrte nach drei Jahren Abstinenz wieder in die Fußball-Bezirksliga zurück.

Wir sprachen mit Jochen Schnitzler.

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg! Ist es, obwohl man es nicht so feiern kann, wie man es gern hätte, trotzdem ein schönes Gefühl?

J ochen Schnitzler: Ja, ist es. Obwohl wir es letztendlich am Grünen Tisch, um es mal so zu sagen, erreicht haben. Aber ich glaube, es ist sportlich nicht unverdient, und da bin ich bestimmt nicht der Einzige, der das so sieht.

Wie wird der Aufstieg gefeiert?

Das ist noch nicht klar. Ich weiß, dass sich die Jungs spontan getroffen haben, als das Konzept abgesegnet war. Bestätigt ist es ja noch nicht. Sie haben bei uns auf dem Parkplatz die Kisten Bier aus dem Kofferraum geholt und sich mit gebührendem Sicherheitsabstand zugeprostet und Musik gehört. Das war alles gemäß den Corona-Regeln, aber natürlich nicht die Feier, so wie wir sie uns vorgestellt haben. Wir wollen schon einen Feier-Akt planen, aber was wir da machen, wissen wir noch nicht genau.

Für den SV Rothemühle geht mit dem Aufstieg auch eine bittere Zeit zu Ende. Kann man das so sagen?

Was mich angeht, auf jeden Fall. Ich denke, da kann ich auch für andere sprechen, für die Mitglieder aus dem Vorstand mit Sicherheit.

Der Sturz in die Kreisliga schien damals fast undenkbar, trat aber dann doch ein. Welche Erinnerungen haben Sie an die schwärzeste Stunde des SVR, damals im entscheidenden Spiel bei der SG Hickengrund?

Ich war da noch nicht involviert im Vorstand, sondern noch Mitglied der Altliga. Mitbekommen habe ich es natürlich auch, es war ganz bitter. Ich weiß noch, dass da einige Wochen die Köpfe nach unten gingen, viele waren geknickt.

In der Folge gab es Turbulenzen, Wechsel auf wichtigen Positionen…

Ja, die gab es. Turbulenzen, so kann man es nennen. Es gab mehr Wechsel als uns lieb war und als wir eigentlich geplant hatten.

Ist nun Stabilität und Kontinuität eingekehrt?

Das denke ich schon. Jetzt heißt es erst mal, zu planen, wie es weiter geht mit dem Training, zum Beispiel. Der Jugendvorstand ist uns da auch so ein bisschen im Nacken, die haben insbesondere Interesse, dass sie mit ihren Kindern, ihren Jugendlichen wieder auf den Sportplatz können. Gerade bei diesem Wetter der letzten Wochen nervt die fußballlose Zeit besonders. Deshalb kann ich verstehen, dass der Jugendvorstand da etwas mehr Druck macht als zum Beispiel die Altliga. Obwohl auch die natürlich gern wieder kicken möchte, keine Frage.

Und was ist mit der Ersten Mannschaft? Die sind doch garantiert nicht minder heiß, oder?

Sind sie, ja. Aber sie halten im Moment trainingsmäßig den Ball eher flach, denn wenn’s normal gelaufen wäre, käme jetzt sowieso die fußballlose Zeit, und die trainingslose Zeit. Aber auch für die müssen wir für die Zukunft etwas anbieten, denn auch für die Bezirksliga muss trainiert werden.

Es gibt also noch keinen Plan, wann Trainer Daniel Morillo die Mannschaft wieder zusammentrommelt

Nein, heute noch nicht. Aber das sage ich jetzt Jochen Schnitzler, nicht unbedingt als Geschäftsführer: Ich bin eher defensiv. Ich bin noch nicht so ganz im Reinen damit, ob das ganz schlüssig ist, ab 30. Mai auch Kontaktsport zu ermöglichen. Ich habe eine spanische Frau, ich kenne auch andere Bilder und andere Verhältnisse in anderen Ländern. Deswegen bin ich vielleicht defensiver als andere. Aber auch ich bin bereit, ein Konzept mitzutragen, das der Corona-Schutzverordnung standhält, dass unsere Kinder und Jugendlichen jetzt in den nächsten drei, vier Wochen endlich wieder auf den Sportplatz können.

Zu den Planungen für die nächste Saison: Der klassenhöchste Neuzugang ist Hendrik Boßert vom Westfalenligisten FSV Gerlingen. Sind Sie mit der Bezeichnung ,Königstransfer‘ einverstanden? Oder ist das ungerecht anderen gegenüber?

Das ist immer ein bisschen ungerecht – aber ich weiß, was Sie meinen. Ja, ihn kann man schon als Königstransfer bezeichnen. Würde ich auch, was soll ich da rum eiern? Er ist ein Heider Junge, hat eine Rothemühler Vergangenheit, ist fußballerisch höherklassig unterwegs gewesen. Er wird ja nicht nur Spieler, sondern auch Co-Trainer mit Daniel Morillo. Da kommt schon jemand zurück, der seine Wurzeln bei uns hat. Sowas finde ich immer toll. Obwohl ich mich natürlich auch sehr gefreut habe, dass Marius Stracke zu uns kommt von Möllmicke und Thomas Gaumann vom TuS Deuz. Das sind meiner Meinung nach auch echte Verstärkungen. Thomas Gaumann hat bei Fortuna Freudenberg und SuS Niederschelden schon höherklassig gespielt. Von daher auch ein großes Kompliment an unser Ressort Sport, an Dominik Quast und Eric Barthel.

Ein positives Resümee der Zwangspause?

Ja, unbedingt. Das haben sie schon sehr gut gemacht, von Daniel Morillo ganz zu schweigen. Das sage ich auch an jeder Stelle. Das ist immer noch ein Ehrenamt, das vergessen leider viele, es bekommt niemand Geld dafür. Es gibt Phasen im Verein, da hat man eher weniger zu tun, aber auch Phasen, da gibt es viel. Zum Beispiel, als der Jugendvorstand damals komplett die Brocken hingeschmissen hat, da mussten wir kurzfristig dafür Sorgen tragen, dass wir einen neuen Jugendvorstand bekamen. Es sind immer solche Wellen gewesen. In diesem Zusammenhang möchte ich Pille (Christian Pilz, d.Red.) loben, er ist immer das Herz des ganzen Vereins und Sprecher des ganzen Vereins. Er lebt ihn wirklich. Ohne ihn wäre vieles nicht ganz so möglich gewesen.

Sie wohnen in Hünsborn. Rot-Weiß Hünsborn hätte im Juli sein Hundertjähriges gefeiert. Wie schade finden Sie, dass das nicht stattfindet?

Klar, man verfolgt das. Natürlich ist das sehr schade. Wir hätten gern gratuliert, und mit ihnen zusammen gefeiert. Sowohl als Nachbarverein als auch der Verein, mit dem RW Hünsborn eine Jugendspielgemeinschaft hat. Auch das ist Corona zum Opfer gefallen.