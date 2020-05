Jörg Rokitte: „Leider kann ich es nicht zu Ende führen“

Doch verwehrt er gleichzeitig auch seinem Trainer Jörg Rokitte, der geplant hatte, seine Karriere zu beenden, einen angemessenen Abschluss einer großen, 30-jährigen Laufbahn. Wie denkt er als Trainer, aber auch als Physiotherapeut über die aktuell schwierige Lage?

Die wichtigste Frage zuerst: Wie geht es Ihnen?

Gut. Alles fit und gesund.

Wie sieht Ihr Traineralltag aus und wie läuft die Kommunikation mit Ihren Spielern?

Die Kommunikation findet hauptsächlich über Whats-App statt. Wir haben es den Spielern selbst überlassen, wie sie sich fit halten. Orientierungspunkte von Training und Spiel haben sie ja, und wir haben großes Vertrauen, dass dies auch umgesetzt wird.

Der VSV Wenden hätte noch Punkte gegen den Abstieg gebraucht. Nun gibt es keinen Absteiger und damit keinen Abstiegskampf mehr. Sie werden Ihrem Nachfolger Avdi Qaka einen Landesligisten übergeben. Wie fühlt sich das für Sie als Trainer an?

Dieser Fakt ist positiv, ganz klar. Wobei ich es schon gern zu Ende gebracht hätte. Wir stehen auf Platz 9 und wir sind alle davon überzeugt, dass wir es sportlich geschafft hätten. Es sah ja bis zum Schluss auch ganz gut aus. Da sind mein Co-Trainer Nils Lüke und ich einer Meinung. Klar, wir haben den Klassenerhalt sicher, hätten es aber gern sportlich geregelt.

Das letzte Spiel des VSV Wenden vor der Saison-Unterbrechung war am 8. März, also vor acht Wochen, der 3:2-Sieg gegen die SpVg Olpe. Danach wäre mit Bad Berleburg ein weiterer Mitkonkurrent im Abstiegskampf gekommen, das Spiel hätte die Chance zu einem weiteren großen Schritt eröffnet, fiel aber aus. Das spricht dafür, dass der VSV Wenden es sportlich hätte schaffen können, oder?

Ja, auf jeden Fall. Zumal wir auch eine Entwicklung gesehen haben. Wenn man die beiden Spiele nach der Winterpause mitbekommen hat, und wir eine Woche später gegen Berleburg mit Alami und Schöler noch zwei Leute dazu bekommen hätten, erst recht. Wir haben uns das Vertrauen schon erarbeitet, so dass wir mit Selbstvertrauen in die Restspiele gegangen wären, und auch mit der entsprechenden Überzeugung in das Spiel gegen Bad Berleburg. Hinzu kommt, dass es mit den Spielern und mit Nils Lüke angefangen, richtig Spaß zu machen.

Dabei ist die Winterpause nicht optimal verlaufen…

Es war die schlechteste Wintervorbereitung, die ich mitgemacht habe. Aber wenn man gesehen hat, was die Mannschaft gegen Menden und Olpe an Einstellung gezeigt hat, dann hat das Appetit auf mehr gemacht.

Nun fehlen die Emotionen. Ist es nicht schade, dass der große, erlösende Jubel auf dem Platz, wenn der Klassenerhalt perfekt ist, nicht stattfindet?

Die Entscheidung hat sich ja abzeichnet. Das, was da vom FLVW veröffentlicht wurde, war nicht mehr überraschend. Man hatte sich im Laufe der Zeit damit abgefunden, dass es sicherlich keine sportliche Entscheidung geben würde, und dass aus den Emotionen nichts werden würde.

Apropos Emotionen. Sie hatten angedeutet, nach dieser Saison als Trainer aufzuhören. Ist es nicht schade, dass eine 30-jährige, glanzvolle Trainerkarriere praktisch im Nichts, in einem Saisonabbruch, endet?

Aufgehört habe ich ja eigentlich schon im letzten Jahr. Mit dem Klassenerhalt war das ja ein prima Abschied. Fakt ist, dass ab Sommer kein neues Engagement geplant ist. Die Zeit wird zeigen, ob ich mit dieser Entscheidung gut leben kann…

Wird Ihnen nicht eher der Gedanke kommen: Nein, so darf meine Karriere nicht enden? Corona versaut Ihnen einen würdigen Abschluss.

Das ist eine Sache, mit der ich nun wirklich nicht rechnen konnte. Dass da mal ein Virus kommt und meine Tätigkeit beendet. Deswegen ist es auch eine Ausnahmesituation. Natürlich ist es schade, es nicht zu Ende führen zu können.

Rücktritte von Rücktritte werden zumeist argwöhnisch beobachtet. In Ihrem Fall wäre er aufgrund der höheren Gewalt sicher nachvollziehbar, oder etwa nicht?

Das ist schon eine Ausnahmesituation. Mit einem Virus als Grund für einen Saisonabbruch hat wohl niemand gerechnet.

Zu Ihrem Beruf: Sie sind Physiotherapeut bei Annenvita. Ihre Branche hat bislang schwer unter Corona gelitten. Wie sehr hat Sie die Krise persönlich getroffen?

Es ist so, dass gerade am Anfang eine große Unsicherheit da war, auf Therapeuten- Seite genauso wie bei den Patienten. Man muss auch sagen, dass die allgemeinen Informationen oft ungenau und falsch waren. Das hat uns wie in jeder anderen Branche auch Probleme bereitet. Die Leute waren ziemlich verunsichert, ob die Praxen geöffnet sind, wie die Behandlungen gegebenenfalls durchgeführt werden können. Mittlerweile haben wir das aber gut im Griff.

Vor ein paar Wochen erschien hier ein Interview mit Adolf Schmidlin, Physiotherapeut aus Attendorn. Der hatte damals von Existenzangst gesprochen…

Es ist wie überall so, dass die Bewältigung der jetzigen Situation, für alle ein ordentlicher Kraftakt ist. Unter dem Dach von annenvita existieren vier Praxen. Zwei in Kreuztal, eine in Geisweid und eine in Wenden. Addi Schmidlin ist ja ähnlich aufgestellt und hat noch einen großen Trainingsbereich. Das ist für die Geschäftsführungen schon eine harte Aufgabe...