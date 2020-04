Johannes Polgar: Darum hakt er Olympia 2020 ohne Groll ab

Johannes Polgar formulierte es leidenschaftlich. Und einprägsam. „Das Feuer brennt“, sagte der aus Olpe stammende Segel-Star, als er vor zwei Jahren seine dritte Olympia-Kampagne startete. Polgars persönliches olympisches Feuer loderte wieder. Lichterloh. Die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio, sie sollten ein für ihn „unfinished business“ finishen – mit einer Medaille. Dass daraus jetzt nichts wird, sieht der 42-Jährige überraschend entspannt.

„Es war eine großartige Erfahrung und ich hoffe, dass wir bei Zeiten nochmal das eine oder andere Mal zum Fliegen kommen“, sagte Polgar im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit „wir“ meinte er sich und seine Segelpartnerin Carolina Werner. In der Mixed-Klasse Nacra17 wollten die beiden im Zeichen der olympischen Ringe segeln – oder präziser gesagt foilen?

Der Arbeitgeber wartet

Beim Nacra17 erhebt sich der Rumpf aus dem Wasser und das Boot gleitet anschließend auf Grund des geringeren Widerstandes deutlich schneller über das Wasser. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, erklärte Polgar, ein Gefühl, das selbst einen so erfahrenen Segler wie ihn jedes Mal aufs Neue berauscht. Immerhin segelte der Sauerländer bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking im Tornado mit viel Pech auf Rang acht und verpasste die Olympischen Spiele vier Jahre später in London in der Starbootklasse nur knapp.

Segeln Am Biggesee beginnt es für Johannes Polgar Seinen ersten großen Titel errang Johannes Polgar 1990 mit 13 Jahren: Er gewann die German Opti Nationals. 1984 war Polgar bei einem Ferienkurs auf dem Biggesee erstmalig mit dem Segelsport in Kontakt gekommen. 1986 schloss er sich dem Yachtclub Lister am Biggesee an. Mittlerweile zieren unter anderem der Europameister-Titel 2010 im Starboot, Platz acht bei den Olympischen Spielen 2008 sowie die Deutschen Meistertitel 2000 und 2007 seine sportliche Vita.

Doch die Trainings und die Regatten im Nacra17 – sie begeisterten ihn. „Nicht selten konnten wir gleich nach der Hafenausfahrt auf die Foils springen und mit 24 bis 25 Knoten innerhalb kürzester Zeit beim Kieler Leuchtturm abgrüßen“, beschrieb er mal ein Training auf der Kieler Förde: „Wahnsinn, mit einem so kleinen Boot.“

Sie wollten zu den Olympischen Spielen nach Tokio, doch daraus wird jetzt nicht: Johannes Polgar (2.v.li.) und Carolina Werner (re.) mit dem Trainerteam. Foto: privat

Dass der olympische Traum platzte und Olympia für ihn ein unvollendetes Geschäft bleiben dürfte, liegt nicht nur an der Verlegung der Spiele von Tokio auf Grund der Corona-Krise ins Jahr 2021. „Ich kann mir beruflich kein weiteres Jahr Zeit nehmen“, sagte der 42-Jährige zu diesem Thema. Die in Ingolstadt beheimatete Audi AG hatte ihrem Mann für Event- und Sportmarketing für die Olympia-Kampagne eine Art zweijähriges Sabbatjahr gewährt und ihn sogar als Sponsor unterstützt. Jetzt muss Polgar, platt geschrieben, wieder ins Büro.

Ein Überschlag mit Folgen

Vielmehr geht allerdings sportlich aktuell auch nicht – und das ist ein weiterer Grund für das Olympia-Aus. „Ende letzten Jahres musste ich mich am Knie operieren lassen. Bei einem Überschlag hatte ich mir die Bänder und den Meniskus verletzt“, erzählte Polgar. Dadurch konnten Werner und er die Weltmeisterschaft in Australien sowie die erste Olympiaausscheidung nicht mitsegeln. „Olympia war für uns deshalb mehr oder weniger ohnehin schon erledigt“, sagte er.

Paul Kohlhoff und Alicia Stuhlemmer, mit denen Polgar/Werner regelmäßig gemeinsam trainierten und sich zu immer neuen Höchstleistungen pushten, sicherten bereits den Nationenplatz für Deutschland im Nacra17 und können sich mangels Konkurrenz nun darauf konzentrieren, die Olympia-Norm zu erfüllen. Wenn die Corona-Krise Regatten irgendwann wieder zulässt.

Anni, die kleine „Seemannsbraut“

„Aktuell benötigt mein Knie noch eine Menge Aufmerksamkeit“, erzählte Johannes Polgar, der das Segel-Einmaleins auf dem Biggesee erlernte, schmunzelnd. Aufmerksamkeit benötigt allerdings auch Anni, „die kleine Seemannsbraut“. Seit Ende September sind Polgar und seine Frau Kathrin, die unter ihrem Mädchennamen Kadelbach 2012 im 470er an den Olympischen Spielen in London teilnahm, Eltern. Die kleine Familie lebt in Berlin, „der Heimat meiner Frau“.

Kleiner, günstiger Nebenaspekt: Aus Berlin ist man schneller „zum Fliegen“ an der Ostsee als vom vergangenen Wohnort München. Denn das Feuer – es lodert bei Johannes Polgar immer noch, wenn es auch (vorerst?) nicht mehr das olympische ist.