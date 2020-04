Jugendfußball: Westfalenpokal wird abgebrochen

Der laufende Westfalenpokal-Wettbewerb wird abgebrochen und nicht mehr fortgeführt.

Damit platzt der Traum der A-Junioren des SC LWL vom Gastspiel des VfL Bochum, auch Preußen Münster wird nicht in Rüblinghausen bei der B-Jugend antreten, und auch das Spiel der Drolshagener A-Juniorinnen gegen Arminia Bielefeld fällt aus.

Eine entsprechende Mail erhielt Raimund Nöker, Kreisjugend-Obmann, am Dienstag aus Kaiserau vom Verbands-Jugendausschuss (VJA), vertreten durch Holger Bellinghof und Harald Ollech. „Wann hat man mal so ein Losglück, wie wir im Kreis Olpe in diesem Jahr“, fühlte Raimund Nöker mit den Vereinen, „es ist zum Weinen. Man kann es nicht anders sagen“.

In der E-Mail wurde ferner bekannt gegeben, dass der vom 24. bis 26. April geplante Jugendspieltag abgesetzt wird. Auch sei „nicht angedacht“, nach dem 25. Juni, also Ferienbeginn, den Spielbetrieb im Jugendfußball fortzusetzen. Aber entschieden sei hierüber noch nicht. (LL)