Kathrin Brüseken: Sprung in ein völlig neues Sportlerleben

Beides gelang ihr sehr erfolgreich. Über 30 Jahre begleitete der Handball das sportliche Leben der trickreichen Außenspielerin der HSG Lennestadt/Würdinghausen. Eine Spielerin die für hohes Tempospiel und für einfache Tore prädestiniert war und so dem Spiel ihren Stempel in engen Begegnungen aufdrückte.

Gut in Erinnerung ist der der Landesligaaufstieg mit der TSG Lennestadt 1996 in die Verbandsliga. Der war hauchdünn ausgefallen. Die HSG ging mit 32:4-Punkten durchs Ziel, die der HSVE Villgist/Ergste mit 31:5 Punkte. „Da bin ich gerade aus der Jugend in die Mannschaft gerutscht und habe meine Spielanteile bekommen. Somit hatte ich auch einen kleinen Anteil am Titelgewinn“, sagte Katrin Brüseken, und fügte hinzu; „mit Verena Beul von der SG Attendorn/Ennest hatte ich eine überragende Außenspielerin vor mir. Von ihr habe ich viel gelernt und auch die Qualität der Mannschaft hat mich richtig gut nach vorne gebracht“. Einkleiner Wermutstropfen: „Die Aufstiegsfeier zur Verbandsliga hatte ich wegen des Urlaubs leider verpasst“.

Vereinstreue ist mehr als ein Wort

Nur ein Jahr spielte die HSG in dieser Liga, dennoch profitierte Kathrin Brüseken von der Verbandsliga-Episode in ihrer weiteren Handball-Karriere: „Ihre körperliche Robustheit war immer vorhanden“, erinnert sich ihr früherer Trainer Klaus Kraß an seine Spielerin.

Der Begriff Vereinstreue ist bei ihr keine Worthülse. „Kathrin hatte das Potenzial höherklassig zu spielen wie zum Beispiel in der Landesliga bei der SG Attendorn/Ennest oder in der Verbandsliga beim TuS 09 Drolshagen. Sie hatte im Spiel immer Lösungen parat“, betonte Regina Ludwig die langjährige Trainerin der Frauen der HSG Lennestadt, „man kann froh sein, dass sie geblieben ist. So war sie ein Aushängeschild, charakterstark und eine Konstante bei der HSG Lennestadt“.

2016 musste die Lennestädterin ihre leistungssportliche Laufbahn wegen eines Knorpelschadens im Knie beenden. Dr. Martin Nosiadek aus dem medizinischen Zentrum im Altenhunden gab das Ende der Handballlaufbahn von Kathrin Brüseken bekannt. „ Dennoch habe ich die Saison zu Ende gespielt, weil ich die Mannschaft nicht im Stich lassen wollte“. Die Optikerin erinnert sich: „Meiner Handballer-Laufbahn weine ich noch manchmal eine Träne nach“.

Den Sport als abgeschlossen betrachten, dies kam für Kathrin Brüseken nicht in Frage. So hat sie mit den Ausdauer- und Marathonläufen eine neue sportliche Herausforderung gefunden. Kampfgeist waren der Handballerin durch eine jahrelange Vorbereitung in der Bezirks-und Landesliga nicht fremd. „Ich komme aus einer Lauffamilie, aber das war lange nicht mein Ding“, erzählte die Lennestädterin.

Zunächst war es der Sprung in eine neue und intensive Sportart. „Ich habe Lust am Laufen bekommen “, erinnert sich Kathrin Brüseken an den Beginn ihrer zweiten sportlichen Karriere, die nun in den Mittelpunkt ihres Lebens rückte. Eine intensive Aufgabe für die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die in Vollzeit als Optikerin arbeitet. Doch sie ist eine Familienmanagerin, wie sie im Buche steht.

Gleich beim ersten Training hatte es für die motivierte Spätstarterin gefunkt. Die Königsdisziplin Marathon war das große Ziel. Der Gegensatz zum Handball war extrem. Hier stand der Teamsport im Vordergrund, dagegen ist man beim Marathon auf sich selbst gestellt.

Steil bergauf ging es in ihrer zweiten Karriere, der Südsauerland-Lauf in Wenden 2017 stellte die Weichen. „Es war eine anspruchsvolle 10 Kilometer Strecke, aber ich habe es geschafft“, erinnert sich Kathrin Brüseken an die Laufpremiere. Nervös sei sie gewesen, nervös wie vor dem Anwurf beim Handball. „Ich dachte, dass ich als Letzte über die Ziellinie laufen würde“. Das passierte natürlich nicht. Im Gegenteil, sie belegte in ihrer Altersklasse den dritten Platz und stand neben der Siegerin Carmen Otto auf dem Treppchen“. Haften geblieben ist bei ihr die tolle Atmosphäre im Konrad-Adenauer-Schulzentrum: „Eine große Familie“.

Für Kathrin Brüseken war es eine Motivation für den Silvesterlauf von Werl nach Soest. Mit ihren Lauffreunden Martin Vollmert und Ingo Wirth war sie dann vor Ort. „Es war der Start in ein neues Leben sowie ein schöner Jahresabschluss zugleich“. Das Jahr, in dem sie von der Rolle der Mitläuferin bis zum Halbmarathon fand.

Kraftakt in Köln

Stück für Stück ging es nun weiter. Das nächste Ziel war der Halbmarathon im Oktober 2018 in Köln. Viele Fragen standen im Raum. Schaffe ich den Halbmarathon überhaupt? „Ich habe es geschafft bei einer tollen Atmosphäre“, freute sich Kathrin Brüseken, „Die Zuschauer fühlen mit und man wird mit seinem Namen angefeuert. Diese steht ja auf der Startnummer.“

Der Kraftakt in der Rheinmetropole war der Input für den ersten Marathon. Auf der Rückfahrt von Köln nach Altenhundem reifte der Entschluss dazu. „Es war der Griff nach den Sternen“, sagte Kathrin Brüseken. Die Sportsfreunde Martin Vollmert und Ingo Wirth suchten einen passenden 42,125 Kilometerlauf aus. Wien war das Traumziel einer Sportlerin, die es in einem Jahr von der Nichtläuferin zur Marathonläuferin geschafft hatte.

Doch nun war eine Steigerung des Trainingsumfanges unvermeidbar. Ausdauer-Kraft-Schnelligkeit standen immer auf dem Trainingsplan. 70 Kilometer pro Woche nach der anspruchsvollen Tätigkeit als Optikerin nach Dienstschluss. „Sonntagmorgens habe ich mir um 8 Uhr die Laufsachen angezogen und dann ging es los. Nach einem Halbmarathon im April in Frankfurt ging es in Richtung Wien. „Ich war an jenem Wochenende mit meinem Eltern und den Lauffreunden von Donnerstag bis Sonntag in Wien. Man kann es nicht erzählen, sondern man muss Wien einfach erlebt haben“, steht Kathrin Brüseken heute noch die Freude im Gesicht wenn sie über diese Sportereignis das ihr alles abverlangt hat spricht.

Für die Premiere war die Zeit von 3:53:48 Stunden eine Hausnummer mit 10,83 Kilometer pro Stunde und 5:33 für zehn Kilometer. „Anschließend gab es einen Budenzauber beim Heurigen in Wien“, so Kathrin Brüseken. Als nächstes stand der Halbmarathon in Koblenz an. „Hier habe ich mit 1:42:58 Stunden den schnellsten Halbmarathon in meiner bislang kurzen Laufbahn geschafft“. Ein Ende der neuen Sportart ist nicht abzusehen. „Es war auch ein Start in ein neues Leben“