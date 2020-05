Kevin Becker und Marlon Ezekwe wechseln zum FC Altenhof

Kevin Becker (27 Jahre) wird RW Hünsborn verlassen und sich dem FC Altenhof anschließen. Becker war bereits von 2011 bis 2016 für den FCA aufgelaufen und damals maßgeblich an dem Doppelaufstieg von der Kreisliga in die Landesliga beteiligt. Dominik Holterhof, Sportlicher Leiter des FCA: „Mit Kevin Becker bekommen wir einen überragenden Defensivspieler der mit seinem Einsatzwillen immer voran geht und seine Mitspieler mitzieht. Wir freuen uns Ihn wieder in unseren Reihen zu haben.“

Auch Trainer Mike Brado begrüßt den Neuzugang: „Kevin wird kommende Saison in unserer Mannschaft eine sehr wichtige Rolle spielen. Kevin hat fußballerisch sehr viel Qualität und geht mit seiner Mentalität immer voran. Ich weiß, dass er mehrere Anfragen hatte und bin froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

Marlon Ezekwe (21 Jahre) wird RW Hünsborn verlassen und sich dem FC Altenhof anschließen. Ezekwe kam im Sommer 2019 vom A-Ligisten SV Netphen zum RWH und erzielte dort in elf Landesligaspielen zwei Treffer. „Marlon ist ein junger talentierter Offensivallrounder. Er besitzt eine gute Technik und hat Tempo in seinen Aktionen“, weiß Mike Brado. Dominik Holterhof ergänzt: „Marlon ist noch jung und entwicklungsfähig. Der Junge benötigt einfach Spielzeiten, um den nächsten Schritt zu machen.“

Kader bleibt weitgehend zusammen

Der Altenhofer Kader von 2019/20 bleibt bis auf Lukas Feldmann (SF Biggetal), Jan-Peter Stein (tritt kürzer) und noch einer offenen Personalie bestehen. Manuel Müther (SV Rothemühle), Niko Klappert (SpVg. Olpe) und die beiden A-Jugendspieler Jonas Schneider und Lukas Wurm sind im Winter ja schon zum Kader hinzugestoßen. Mike Brado: „Es war dem Trainerteam sehr wichtig, dass Manu Müther dem FCA erhalten bleibt. Er hat in den wenigen Spielen gezeigt wie wichtig er mit seiner Präsenz und Erfahrung ist.“

Dominik Holterhof blickt optimistisch voraus: „Niko Klappert muss nach seiner Zeit in Olpe, in der er wenig Spielzeit hatte, erst wieder richtig in Tritt kommen. In seiner Jugendzeit bei den Sportfreunden Siegen und Erndtebrück hat er gezeigt, wieviel Potenzial in ihm steckt. Lukas und Jonas werden sich durchbeißen und sich dem Seniorenbereich anpassen müssen. Beide haben in der Rückrunde aber schon gezeigt, dass dies gelingen kann.“