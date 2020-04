Klaus Hochstein aus Oberhundem: Kreativ und sportverrückt

Kreativität prägt sein sportliches Leben. Und das schon ein knappes halbes Jahrhundert.. Schließlich bringt er seine sportliche Leidenschaft auch in sein berufliches Umfeld als Polizeibeamter ein. Klaus Hochstein aus Oberhundem ist ein Mann mit vielen interessanten Facetten. Von seinem Engagement profitieren Migranten in gleicher Weise wie Kollegen und viele Sportler – unter dem Strich die Gesellschaft.

Wer in dem beschaulichen Kirchhundemer Ortsteil Oberhundem aufwächst, kann eigentlich nur dem Wintersport verfallen, vor allem in einer Zeit, als es noch richtige Winter gab. Und dann, wie es zumindest früher für „richtige“ Jungen üblich war, zog ihn neben dem Skilanglauf auch der Fußball an, des Deutschen immer noch liebstes (Sport-)Kind an.

Zwei Knieoperationen

Beim TV Oberhundem durchlief er alle Schüler- und Jugendklassen. „Nach vielen Jahren Seniorenfußball und dazu parallel zahlreichen Trainingskilometern im Laufen, häufig auch mit gepacktem Rucksack über das Steinerne Kreuz zur damaligen Dienstelle, der Polizeiwache Lennestadt, machte ein Knie nicht mehr mit“, erzählt Klaus Hochstein, „zwei Knieoperationen waren die Folge.“ Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt mit 40 Jahren suchte der „positiv Sportsüchtige“, wie er sich selbst bezeichnet, nach Ideen und Alternativen für den Umstieg auf gelenkschonende Ausdauersportarten.

Stundenlange Mountainbike-Touren durch die Wälder des Sauerlands erfüllten ihn zwar sportlich, aber die Belastung durch Beruf einerseits und Familie andererseits machten nachdenklich – und er verquickte das eine mit dem anderen. „Von Oberhundem zu seiner Dienststelle in Olpe sind es hin und zurück 64 Kilometer. Das geht auch mit dem Rad.“ Gesagt, getan.

„Der Kommissar mit dem 1-PS-Sportwagen“ titelte diese Zeitung am 7. März 2012. „Ja, ich bin drei Jahre lang mit einem vollverkleideten Liegerad, einem sogenannten Velomobil, zum Dienst gefahren. 33.000 Kilometer, dank zweier milder Winter.“

Jetzt sieht man die allen Verkehrsteilnehmern auffallende „feuerrote rollende Trampelliege“, wie Volker Eberts damals im WP-Artikel den 1-PS-Boliden nannte, nicht mehr. Klaus Hochstein wollte wieder runter von der Straße. „Im Wald bin ich, sowohl mit dem Rad als auch zu Fuß, immer noch am liebsten unterwegs.“ Aber mit dem Pedelec fährt er weiterhin zwei, drei Mal pro Woche zur Arbeit nach Olpe.

Auspowern wollte er sich immer noch. Aber es sollte eben gelenkschonend und in kürzerer Zeit möglich sein. Da waren Inliner unter Zuhilfenahme von Stöcken die erste Option im Jahr 2006. „Aber das ging nur auf Asphalt. Ich konnte meinen Sport nicht mehr im Wald ausüben.“ Die nächste Option bot eine Campingmesse. „Da fand ich mein ideales Sportgerät, nämlich die Cross-Skates. Mit diesen luftbereiften Skates, die ebenfalls mit Stöcken gelaufen werden, bin ich nun seit Jahren unterwegs.“ Häufig auch auf Feld- und Waldwegen.

Wie beim Skilanglauf beansprucht das Cross-Skating etwa 90 Prozent der Muskulatur, so Hochstein. „Das hat mich so in den Bann gezogen, dass ich seitdem versuche, diese Begeisterung in Kursen, Vorträgen und Veranstaltungen an Sportbegeisterte weiterzugeben.“ Und mit berechtigtem Stolz führt er aus, dass dies wohl auch gelingt, wie die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer belegen. „Häufig erfolgen die Veranstaltungen auch in Kombination mit der vereinseigenen Laserbiathlon-Anlage, echte Klappscheiben als sogenannter Sommer-Biathlon.“

Es ist die andere Facette des Klaus Hochstein ist, die Begeisterung am Sport auf die Jugend zu übertragen. Und das zeigte sich schon früh beim Skiclub wie auch im Turnverein Oberhundem, Abteilung Fußball. Der Wettkämpfer Hochstein engagierte sich frühzeitig in beiden Vereinen. Er war beim TVO neun Jahre Trainer in der Jugendabteilung. Momentan ist er noch Kassierer der Altliga. Seine ungebrochene Fußballbegeisterung übertrug sich auf seinen Sohn Nils. „Er spielt beim FC Lennestadt.“

Doch Fußball hin oder Fußball her: seine ungebrochene Leidenschaft gehört dem Skisport – in welcher Form auch immer. Für seinen Verein bietet er zahlreiche Trainings- und Kursangebote an: früher im Alpin-Ski, heute im Cross-Skaten. Dazu Andreas Schöttes, Vorsitzender des SC Oberhundem: „Klaus engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen für den Verein. Vor allem bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie beispielsweise dem Inlinecup. Da ist seine Unterstützung nicht wegzudenken.“

Der auch beruflich hoch engagierte Polizeibeamte nutzt seine Funktion als „Kontaktbeamter für die muslimischen Organisationen im Kreis Olpe“ auch für den Verein. „Auf seine Initiative hin“, so Andreas Schöttes weiter, „wurde der Ski-Club Oberhundem als ‚Anerkannter Stützpunktverein‘ des Bundesprogramms ‚Integration durch Sport‘ ausgezeichnet.“

Für den Kreissportbund Olpe führt Hochstein ebenfalls diverse Lehrgänge durch. Geplant ist eine Aktion im Regenbogenland mit Zuwanderern. Thema: Cross Shaping. Cross Shaping? Doch das ist wieder eine andere Geschichte, eine weitere Facette des Allrounders Klaus Hochstein, der Innovationen immer aufgeschlossen gegenübersteht.