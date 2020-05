Kreis Olpe: Diese Vereine profitieren von Sportförderung

Kreis Olpe. Sieben Vereine erhalten Mittel aus der Sportförderung des Kreises Olpe. Sie investieren teilweise knapp 90.000 Euro in ihre Anlagen.

Der Kreisauschuss hat Zuschüsse für sieben Sportvereine bewilligt, die Investitionen in ihre Vereinsgebäude durchführen wollen.

Den SV Oberelspe unterstützt der Kreis Olpe mit insgesamt 12.650 Euro. Das Geld wird verwendet für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung (3000 Euro), die Sanierung des Ballfangzauns (1500 Euro), die Renovierung der Umkleide- und Duschräume (5350 Euro), die Erneuerung der Duschanlage (2000 Euro) und die Erneuerung der Außenfassade des Gerätehauses (800 Euro). Insgesamt kalkuliert der Verein für die Instandsetzungsarbeiten mit Kosten von knapp 90.000 Euro, die auch durch Unterstützung der Stadt Lennestadt und Bundesfördermittel aufgebracht werden.

Die Flutlichtanlagen auf dem Hauptspielfeld wie auf dem Jugendspielfeld rüstet der SC Drolshagen auf LED-Beleuchtung um. An den Kosten von zusammen etwa 45.000 Euro beteiligt sich neben der Stadt Drolshagen und dem Land auch der Kreis Olpe mit einer Summe von 6000 Euro.

Dem SV Rot-Weiß Lennestadt gewährt der Kreis Olpe Zuschüsse von 3150 Euro für eine neue Kabinentür im Umkleidegebäude (2660 Euro) und neue Heizkörper (490 Euro). Einen Teil der Kosten von insgesamt 15.700 Euro trägt neben dem Kreis auch die Stadt Lennestadt.

Rund 30.000 Euro investiert Rot-Weiß Oedingen in die Erneuerung der Flutlichtanlage inklusive Umstellung auf LED-Technik. Mit dem Zuschuss des Kreises Olpe (3000 Euro), der Stadt Lennestadt, des Bundes und des Landessportbundes sowie dem Eigenkapital ist die Finanzierung gesichert.

Ebenfalls auf eine neue Flutlichtanlage mit LED-Beleuchtung setzt der SSV Elspe 1911, der dafür auch einen 3000-Euro-Zuschuss vom Kreis Olpe erhält. Die neue Anlage soll insgesamt gut 26.000 Euro kosten und auch über eine Förderung der Stadt Lennestadt und des Bundes finanziert werden.

1700 Euro stellt der Kreis dem Wassersportverein Biggesee zur Verfügung, um zwei Optimisten für Anfänger und zwei Trainingsboote für Jugendliche mitzufinanzieren. Für die Anschaffung der vier Boote rechnet der WSV mit Kosten von knapp 8500 Euro, die teilweise auch über Spenden finanziert werden sollen.

Eine neue Heizungsanlage will der SSV Röllecken in das Gebäude mit integrierter Schießvorrichtung einbauen. Zu den Gesamtkosten von etwa 6600 Euro tragen in diesem Fall der Kreis (1320 Euro) und die Stadt Attendorn jeweils einen Zuschuss bei.