Kreis Olpe: Drei Trainer, drei Ligen, drei Gemeinsamkeiten

Drei Trainer, drei Fußball-Ligen, drei Gemeinsamkeiten: Alle drei haben einen großen, würdigen Abschluss verdient, und ihre Vereine haben diesen auch gewiss geplant. Aber jetzt stellt sich die Frage: Was wird daraus? Wie trostlos könnte dieser Abschied werden?

Jürgen Winkel

Mit dem Keller hat Jürgen Winkel in dieser Saison nichts am Hut. Zumindest nicht mit dem Tabellenkeller der Fußball-Westfalenliga. Anders sieht es da mit dem Keller zu Hause aus. „Den habe ich erstmal aufgeräumt und neu organisiert“, verriet der Trainer des FC Lennestadt, „ich habe Dinge erledigt, die ich immer aufgeschoben habe, weil ich es zeitlich einfach nicht hingekriegt habe“. Zeit ist nun da. Der Fußball ruht und Jürgen Winkel, der in der Automobilindustrie tätig ist, ist in Kurzarbeit.

Wie kommt einer wie er mit dieser fußballerischen Leere zurecht? „Ich habe mein Fahrrad wiedergefunden“, lacht Winkel. Mit der Spielruhe fällt auch das weg, was Winkel „Hausaufgaben“ nennt: Spielanalyse, Gegneranalyse. Stattdessen widmet er sich kleinen Reparaturen im eigenen Heim. Und Gegenständen, die er schon längst hätte wegwerfen wollen.

Jürgen Winkel und Co-Trainer Moritz Thöne Foto: Michael Meckel

So lässig das alles klingt, lässt Jürgen Winkel dennoch durchblicken, dass „da etwas fehlt“. Winkel: „Ich habe das 18 Jahre gemacht, bin acht Jahre Trainer beim FC, habe davor gespielt. Wenn man dann ein paar Wochen gar nichts macht – da musst du dich erst dran gewöhnen“. Dieses Loch ist tiefer und dunkler als alle Sommer-und Winterpausen.

Zweifellos hat einer wie Jürgen Winkel einen anderen Abschied verdient als eine Saison, die im Nichts endet. „Aber rein theoretisch könnte das passieren“, weiß der Trainer. Inwiefern ihn das berührt oder ob überhaupt, darüber hat er sich noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. „Zurzeit gibt es Wichtigeres als Fußball“.

Sollte es nicht mehr weiter gehen mit der Westfalenliga, gebe es „sicherlich eine andere Möglichkeit, dass sich alle noch einmal verabschieden werden. Aber da steckst Du im Moment nicht drin“. Er hofft, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird. Auch des schöneren Abschlusses wegen.

Wichtig sei, dass der FC Lennestadt in einer gesicherten Tabellenposition verharrt. „Wir müssen nicht mehr nach unten gucken“, gewinnt Jürgen Winkel zumindest dem sportlichen Status Quo Positives ab. „Von daher ist das nicht dramatisch“. Da seien andere Mannschaften in einer undankbareren Position. Er hofft, dass man das alles noch sportlich regeln kann. „Je länger die Pause dauert, umso schwieriger wird es“.

Trainingsprogramme hat Jürgen Winkel seinen Spielern nicht mitgegeben. „Sie müssen sich selber fit halten. Ich bin sowieso kein Fan davon, irgendwelche Apps rumzuschicken und zu kontrollieren. Das macht meiner Meinung nach wenig Sinn“.

Andreas Waffenschmidt

Sein Humor ist Andreas Waffenschmidt in diesen düsteren Zeiten nicht abhanden gekommen. „In eurer Zeitung stand doch ein Satz von unserem 1. Vorsitzenden Gabriel Annen. Er versprach, dass man mir einen unvergesslichen Abschied bereiten wollte,“ erinnerte der Trainer von RW Hünsborn sich, und musste dann doch lachen: „Vielleicht war ja genau das damit gemeint. Diese Situation, einen Saison-Abbruch, würde ich dann in der Tat mein Leben lang nicht vergessen“.

Schön wäre es, wenn alle noch einmal auf dem Platz stehen und einen würdigen Abschied bekommen würden, sagt Andreas Waffenschmidt. „Aber das sind persönliche Dinge, die im Hintergrund stehen“. Sollte sich wirklich kein echtes Saisonende und damit auch keinen Abschied im Rahmen eines Spiels ergeben, wäre das bedauerlich. „Ich glaube schon, dass man da irgend eine Lösung findet, in der Vorbereitung zur nächsten Saison vielleicht ein kleines Event zu starten“, sagt der RWH-Trainer. Schade wäre es dennoch. „Es war schon geplant, alle Familienangehörigen zum letzten Spiel einzuladen. Aber wenn nicht, dann muss man es so hinnehmen“.

Wie sehr vermisst er den Fußball, das Spiel, das Training? „Darüber sprechen wir auch zu Hause und am Telefon mit meinen Leuten ganz oft“, sagt Waffenschmidt und fügt lachend hinzu: „Es ist für mich ja eine Generalprobe“. Eine auf den Fußball-Ruhestand. Aber: „Jetzt gibt es wirklich wichtigere Dinge. Andere kämpfen um ihre Existenzen. Diese Angst habe ich nicht. Vielleicht sollt man die Zeit nutzen, um wieder demütiger zu werden, sich an dem erfreuen, was man hat, und nicht darüber mäkeln, was man nicht hat.

Andreas Waffenschmidts Fußball-Aktivitäten sind auf Null. Außer dem Traineramt bei Rot-Weiß Hünsborn hatte er auch Fußball-Schulunterricht gegeben. „Nein. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Mein gesundheitlicher Zustand wird sich nicht mehr verbessern, deshalb habe ich alles nach und nach runter gefahren.“ Hintergrund ist eine Verletzung der Halswirbelsäule und des Rückenmarks. Waffenschmidt: „Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Da sind andere weitaus schlimmer dran“.

An seinen Plänen, mit dem Fußball zunächst aufzuhören, habe sich nichts geändert. „Ich werde immer wieder mal gefragt. Vielleicht spielt man noch mal mit dem Gedanken“, sagt er und fügt mit mit etwas Selbstironie hinzu: „Weil der Fußball das einzige ist, wo ich was zu melden habe“. Die Entscheidung werde er aber die ersten Monate, das erste halbe Jahr beibehalten. In gewisser Weise gibt er sich selbst den Rat, „daran festzuhalten. Anders als in der Politik, wo alle zwei Tage die Meinungen geändert werden, versuche ich, standhaft zu bleiben“.

Andreas Waffenschmidt glaubt nicht, dass die Saison fortgesetzt wird. Wie die Wertung ausfällt, steht auf einem anderen Blatt. „Wir sind da mit Hünsborn fein raus, weil es um nichts mehr geht.“ Aber er hofft, dass vom Verband bald klar Schiff gemacht wird. „Jeder Tag mehr gibt mehr Raum für Spekulationen“. Selbst wenn weitergespielt würde, drohten Riesenprobleme. Waffenschmidt: „Was ist, wenn sich dann einer aus den Mannschaften infiziert? Das macht ja kein Arbeitgeber mit – wenn der mitkriegt, dass wir auf dem Sportplatz rumlaufen“.

Avdi Qaka

„Alles okay“, antwortete Avdi Qaka, auf die Frage, wie es ihm gehe, „ich gehe noch arbeiten bei Schlösser Armaturen in Olpe“. Es müsse ja weiter gehen. Im Fußball geht zurzeit nichts weiter. Qaka, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfR Rüblinghausen, nimmt zum Saisonende Abschied nach acht Jahren beim Verein vom „Birkendrust“ und übernimmt den VSV Wenden. Dass möglicherweise ein würdiger Abschluss entfällt, sieht Qaka gelassen. „Das kann man nachholen“. Außerdem verliere man sich ja nicht aus den Augen.

Mehr würde ihn da schon stören, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt würde. „Man macht das ja, um sich zu messen. Immerhin kann uns sportlich nichts passieren. Wir bleiben auf jeden Fall in der Liga. Egal, ob die Hinrundentabelle genommen wird, oder der aktuelle Stand, oder es annulliert wird“.

Qaka hat damit die Aufwärtsentwicklung des VfR Rüblinghausen nahtlos fortgesetzt: Aufstieg, dann Klassenerhalt im ersten und zweiten Bezirksligajahr. Mehr geht sportlich nicht. Aber: „Man hätte es schon gern zu Ende gebracht“.

Mit seinen Spielern steht Avdi Qaka telefonisch in Kontakt. Er weist sie darauf hin, dass es noch weitergehen könnte - und das mit englischen Wochen. Heißt: Fit zu sein für den Tag X. Qaka: „Da sollte man schon eine Grundlage haben, sonst ist man schnell verletzungsanfällig“. In die Whatsapp-Gruppe stehen Workout-Übungen, auf die jeder Spieler individuell zurückgreifen kann. „Kontrollen werde ich das nicht“, so der Trainer, „ich glaube, wenn die ihr ganzes Leben Fußball gespielt haben, können sie sowieso nicht von jetzt auf gleich komplett aufhören, etwas für sich zu tun“.

Und wie ist das für einen Vollblut-Fußballer und –Trainer wie Avdi Qaka? „Eine schwierige Situation. Fußball ist ja nicht nur, dass man spielt oder das Training gestaltet“. Genauso wichtig sei das Drumherum, dass man zusammen ist, vorher und nachher in der Kabine, dass man Neuigkeiten und Geschichten hört. Qaka: „Das Miteinander fehlt extrem“! Andererseits könne er jetzt zu Hause in Rothemühle, mehr Zeit mit seinen beiden Jungs (11 und 7) verbringen. „Ich habe mit denen Spiele gespielt, von denen ich gar nicht wusste, dass wir die zu Hause haben…“