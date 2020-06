Kreis Olpe: Rassismus ist auch im Sport ein Thema

Gewaltexzesse in den USA, Solidaritätsbekundungen mit dem Opfer George Floyd auch auf den Plätzen der Fußball-Bundesliga: Rassismus ist auf beklemmende Weise wieder zu einem großen Thema geworden.

Welche Folgen die jüngsten gewaltsamen Ereignisse in den USA haben, erlebt Shawn Scott, Basketballer des Oberligameisters TVO Biggesee, zurzeit aus nächster Nähe. Er weilt in seiner amerikanischen Heimat Phoenix.

Trainer Daniel Baethcke hat kürzlich mit ihm telefoniert. Da ist die Ausgangssperre nur ein Teil des Problems. Shawn Scott, dunkelhäutig, berichtet von einem „unguten Gefühl, wenn die Polizei hinter ihm her fährt, obwohl man nichts gemacht hat“, gibt Baethcke die Schilderung seines Spielers wider, „wenn du oder ich in Deutschland angehalten werden, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir nicht mehr zu Hause ankommen. Dass wir kontrolliert werden, und das war’s“.

Ungutes Gefühl

Aber bei Shawn Scott? „Wenn man überlegt, was die ständige Angst mit den Menschen, gerade mit den jungen Menschen macht“.

Die Basketballer des TVO Biggesee, frisch gebackene Aufsteiger zur Regionalliga, sind eine Multi-Kulti-Truppe. „Rassismus ist nichts, was uns vollkommen fremd ist“, drückte es Coach Daniel Baethcke aus, „wir haben solche Dinge mit der Mannschaft schon erlebt“. Man werde angesprochen, warum man nicht deutsch spreche, dann kommen dumme Kommentare, dumme Blicke. Das sei den beiden Amerikanern widerfahren, aber auch Waldemar Gomer, der aus Kirgisien stammt. „Er hat ein bisschen russischen Akzent, da kommt es auch vor, dass ihm Leute sagen: Ey, geh wieder nach Hause“.

Auch Baethcke selbst hat unangenehme Dinge am eigenen Leib erfahren, „mir ist das absolut nicht unbekannt“.Vergleichsweise wenig Probleme haben die Biggesee-Cracks auf dem Hallenparkett. Da spielen Basketballer gegen Basketballer, auf beiden Seiten verschiedene Nationalitäten, ein Publikum, das das kennt. Daniel Baethcke: „Da haben wir selber noch nie Probleme gehabt. Untereinander sowieso nicht“.

Auch im Basketball gibt es Vorfälle

Aber dass diese Sportart völlig frei von diesen Dingen ist, stimmt auch nicht. „Ich habe gelesen, dass es in der Bundesliga auch Vorfälle gab, dass Zuschauer Affenlaute von sich gegeben haben“. Vor den Gesten der Bundesliga-Fußballer zieht Baethcke den Hut. Traurig dagegen findet er, dass die Basketball-Bundesliga, die ja ihre Saison fortsetzt, nicht dulden werde, sollten politische Zeichen gesetzt werden. Baethcke:

„Auf der einen Seite kann ich nicht sagen, ich bin gegen Rassismus, will mündige Spieler haben, und auf der anderen Seite verbiete ich alles. Passt irgendwie nicht zusammen“.

Yasin Colak erlebt mit Türk Attendorn häufig Vorfälle.

Einer, der sich mit Rassismus ständig auseinandersetzen muss ist Yasin Colak, Trainer des Fußball-Kreisligisten Türk Attendorn. „Es ist schon etwas anderes, wenn du in einer türkischen Mannschaft spielst. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier, habe vorher in anderen Mannschaften gespielt und da war das nie ein Thema. Hier ist das schon anders“, erklärt der Spielertrainer.

Gerade bei einigen Auswärtsspielen gibt es immer wieder Probleme. „Das weiß man inzwischen und entsprechend bereite ich die Mannschaft auch darauf vor. Wir haben da schon einiges erlebt. Von Zuschauern, die unseren Spielern vor einem Einwurf eine Currywurst angeboten haben, bis hin zu Zuschauern, die uns nach dem Spiel in die Gaskammer schicken wollten“, hat Colak bereits viele negative Erfahrungen gesammelt, die weder auf einem Sportplatz, noch im Alltagsleben einen Platz haben sollten.

Wenn es beim Gegner nicht läuft...

Häufig kommt es zu Äußerungen, wenn es für die gegnerischen Mannschaften sportlich nicht läuft. „Dann wird oft versucht zu provozieren und leider lassen sich meine Landsleute davon auch manchmal anstecken. Wir haben das Glück, in den vergangenen Jahren recht erfolgreich gewesen zu sein. Da waren die Ergebnisse meistens recht deutlich und dann gibt es auch keine Probleme. Ich sage den Jungs vor dem Spiel immer, dass sie sich nicht provozieren lassen sollen, sondern wir die Antwort auf dem Platz geben werden“, betont der Attendorner Trainer.

Doch diese Vorfälle seien zum Glück die Ausnahme, wie Colak weiter erklärt. Auch möchte er keinen Verein pauschal kritisieren. „Die Mannschaften und Vereine sind alle in Ordnung. Es sind immer Einzelne, die auffällig werden. Das sieht man ja auch bei anderen Vereinen“, spielt Colak auf die Vorfälle beim Westfalenligaspiel der SG Finnentrop/Bamenohl gegen YEG Hassel oder beim Spiel in der Kreisliga D zwischen der SG Albaum/Heinsberg und Vatanspor Meggen II an.

Kritik an Aktionen in sozialen Netzwerken

Mit gemischten Gefühlen sieht der Attendorner die Aktionen, die nun in den sozialen Netzwerken gestartet wurden. „Ich sehe das als einen Trend an. Wenn einer sein Profilbild in ein schwarzes Bild ändert, weil es alle machen, dann ist das für den Moment ein gutes Zeichen. Das nützt aber nichts, wenn du danach nichts in deinem Alltag änderst. Wenn ein Arbeitskollege einen rassistischen Witz erzählt, dann sollte man ihm sagen, dass das nicht in Ordnung ist und nicht einfach mitlachen“, gibt Colak zu bedenken.

Isabel Schneider, Weltklasse-Beachvolleyballerin aus Ottfingen, ist seit Jahren international unterwegs, „alle Länder, alle Hautfarben, alle Kulturen sind da vertreten“. In ihrer Umgebung habe sie keinen Rassismus wahrgenommen, „aber das heißt ja nicht, dass er nicht existiert“, fügt Isabel Schneider hinzu.

Sie hat die Gesten der Fußballer gesehen. Die des Dortmunders Sancho, die der gesamten Mannschaft des FC Liverpool. „Ganz toll!“ Die Fußballprofis hätten „eine große Strahlkraft“, weiß sie, „sie erreichen viele, viele Menschen“.

Auch das Duo Bieneck/Schneider hat sich in den sozialen Medien positioniert. „Wir haben natürlich im Vergleich zu den Fußballprofis nur eine kleine Reichweite. Aber wenn es nur ein kleines Zeichen ist, ist es trotzdem wichtig. Vielleicht erreicht man ein paar Menschen. Die Ereignisse haben sicher nochmals den Ausschlag für etliche Menschen gegeben, drüber nachzudenken, sich zu informieren.“

Schwierige Anfangszeit

Avdi Qaka ist in Günzburg geboren, hat dort drei Jahre verbracht, dann ist die Familie ohne Vater, der in Deutschland weiter Geld verdiente, in den Kosovo. Als dort der Bürgerkrieg ausbrach, kam die Familie nach Deutschland zurück. „Wenn ich auf mein Leben blicke, war es am Anfang schon schwieriger. Weil es zunächst schwer war, sich zu artikulieren. Zum Beispiel im Fußball: Wenn ein Foul passiert, dann hat es der Gegenspieler direkt ziemlich leicht, einen anzugreifen, wenn man sich selbst nicht so gut ausdrücken kann. Da ist in dem Fall eine Schwäche gegeben“.

Heute merke Avdi Qaka keinen Unterschied. Er ist anerkannter Fußballspieler, anerkannter Trainer und Fachmann. Im Sommer übernimmt er mit de VSV Wenden eine der führenden Adressen im heimischen Fußball. „Wie es klappt mit dem Zusammenleben, hängt auch davon ab, in welchen Kreisen man sich bewegt“, so Avdi Qakas Erfahrung, „ich glaube, der größte Erfolg von mir war, dass ich jetzt so integriert bin wie ich bin. Das hat nicht nur was mit dem Fußball zu tun. Ich habe so viele Freunde, die Ausländer sind, die deutsch sind. Wenn man sich in diesem Umfeld aufhält, hat man mit sowas wie Rassismus nichts zu tun“. Schon gar nicht, wenn man Qakas Familiengeschichte betrachtet: „Ich habe zwei Jungs. Sie sind halb Kosovare, zu einem Viertel deutsch und zu einem Viertel Italiener“.

Schlüsselerlebnis mit 72-Jährigen

Die Solidaritäts-Gesten der Bundesligaspieler am Wochenende fand er „weder gut noch schlecht“, sagte er. „Schlecht ist, dass sowas überhaupt heute noch passiert. Das ist für mich unvorstellbar. Die meisten Kriege entstanden durch Religion, dabei haben wir, wenn wir weit zurück gehen , alle die gleiche Abstammung“.

Ein Schlüsselerlebnis hatte Avdi Qaka, als er einen 72-Jährigen traf, der die Frage stellte: „Meinst du, dass sich ein Afrikaner, wenn er könnte sich nicht aussuchen würde, nicht da geboren zu werden, wo er geboren wird? Dass er auf die Welt kommt und direkt nichts zu essen hat? Jeder strebt doch nach Freiheit, sich aussuchen können, wo man lebt, nach Reichtum, der eine mehr, der andere weniger“.