Kreis Olpe: Rot ist in der Kreisliga A die Farbe der Freude

Grevenbrück/Rothemühle. Wenn Mannschaften so aufsteigen wie die beiden A-Kreisligisten Rot-Weiß Lennestadt und SV Rothemühle am Grünen Tisch – wie wird dann gefeiert?

Auf jeden Fall hisst man die Vereinsfahne. Wie es RW Lennestadt getan hat. Und trinkt zu ein paar Mann zwei, drei Bierchen. Mit gebührendem Abstand natürlich.

An Bier hat es in Grevenbrück nicht gemangelt, wie zu erfahren war. Vor dem Spitzenspiel gegen den SV Rothemühle und angesichts des erwarteten Zuschauerandrangs hatte sich Rot-Weiß Lennestadt mit 40 Kisten Bier gerüstet. Doch dann kam Corona und die Partie fiel aus. Ehe dass das edle Getränk im Keller verkommt, hatte man es intern verkauft.

Auch die Rothemühler hatten sich getroffen. Auch mit Abstand. „Feiern kann man das nicht nennen“, schilderte Aufstiegstrainer Daniel Morillo, „war schön, dass man sich wieder gesehen hat“. Wenn die Regierung wieder Zusammentreffen freigibt, dann „wird eine vernünftige Feier daraus gemacht“, kündigte Morillo an, und fügte hinzu: „Man darf auch nicht vergessen, dass uns drei Spieler verlassen werden, die uns in dieser Saison enorm geholfen haben, und die richtig verabschiedet werden müssen“. Es sind David Koch, Burak Erdem und Daniel Stein.

In kleinem Kreis beging RWL nach sieben Jahren Abstinenz die Rückkehr in die Bezirksliga. 2013 waren die Grevenbrücker aus der Bezirksliga abgestiegen. Nimmt man die als „sieben mageren Jahre“, wie es in der Bibel geschrieben steht, dann müssen nun „sieben fette Jahre“ kommen“, lacht der Stephan Vennteicher, RWL-Fußballobmann.

Starke Kreisliga A

Was eine Meistersause angeht, ist RW Lennestadt bereits in groben Planungen. Vennteicher: „Es liegt natürlich daran, was erlaubt ist und was nicht, wir warten aber erstmal ab, bis es 100 Prozent ist“. Gemeint ist der Außerordentliche Verbandstag Anfang Juni, der den Empfehlungen des Verbands-Fußballausschusses dann den offiziellen Charakter verleiht.

RW Lennestadt plant eindeutig für die Bezirksliga. Stephan Vennteicher: „Wir haben ja vor der Saison schon gesagt, dass wir hoch wollen. Aus einer so starken Kreisliga heraus kann man das nicht so einfach sagen, deshalb haben wir den Ball auch relativ flach gehalten“. Geliebäugelt hatten die Rot-Weißen und es in die Tat umgesetzt. „Dann haben wir die letzten 13 Spiele nicht verloren“, bilanzierte Vennteicher.

Auch der SV Rothemühle sieht seinen Aufstieg als verdient an. „Es ist natürlich sehr komisch, am Grünen Tisch aufzusteigen. Aber nach der Hinrunde muss ich meinen Jungs ein Kompliment machen. Nachdem ich die Mannschaft übernommen habe, sind wir zwei Mal Zweiter geworden. Wenn die Saison annulliert worden wäre, hätten wir das nicht verdient“.

Vor zweieinhalb Jahren hatte Daniel Morillo den SV Rothemühle übernommen, aber seine Geschichte am „Rothenborn“ ist viel länger. Er war Spieler dort, auch Kapitän. Elf Jahre trägt er das rote Trikot, hat die Abstiege aus der Landesliga und den aus der Bezirksliga. Den entscheidenden, bittere Stoß in die Kreisliga im „Endspiel“ bei Hickengrund verfolgte er von außen: Kreuzbandriss.

Blick nach vorn: Für potenzielle Neuzugänge ist RW Lennestadt jetzt natürlich attraktiver geworden. „Wir werden jetzt auch nochmal in die Gespräche ‘reingehen“, kündigte Stephan Vennteicher an und vermeldet, dass vier Neuzugänge soweit fix sind, ohne Namen zu nennen. Bevor es offiziell gemacht werden konnte im März, kam Corona dazwischen. Vennteicher: „Das läuft uns nicht weg. Wir haben die Zusagen“. Den einen oder anderen werde der Verein noch ansprechen.

Als das Ergebnis des Verbands-Fußballausschusses, der Bezirksliga-Aufstieg, durchgedrungen war am Mittwoch, trafen schon die ersten Glückwünsche bei RWL ein. Auch Daniel Morillo, Trainer des Hauptkonkurrenten SV Rothemühle, übermittelte sofort seine Gratulation.

Vennteicher sieht die Lösung als gerecht an: Wenn wir den Quotienten nehmen, sind wir Erster. Klar wäre noch das Spiel gegen Rothemühle gewesen.“ Aber das war direkt das erste Spiel, das wegen Corona ausgefallen war. Genau so sieht es Daniel Morillo: „Es war die fairste Lösung. Es wäre ungerecht gewesen, wenn nur eine Mannschaft aufgestiegen wäre. So gibt es kein böses Blut und wir können uns auf die kommende Saison freuen“.

Beim SV Rothemühle sollte der Fall in punkto Klasseneinteilung klar sein, es wird auf die jetzige Stafel 5 hinauslaufen. Das heißt: Tolle Derbies gegen Ottfingen, Hünsborn II, Altenhof oder Freudenberg. Spannend wird es nun, in welche Bezirksliga RW Lennestadt eingereiht wird, und wann es wieder losgeht. Vennteichers Wunsch ist die jetzige Bezirksliga 5, mit den Kreiskonkurrenten. Jetzt noch kein Thema. Vennteicher: „Wir sind erstmal froh, dass wir Bezirksliga spielen“.