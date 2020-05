Kreis Olpe: So kann Pfingsten sehr sportlich werden

Kreis Olpe. Einige der Lockerungen in der Corona-Krise betreffen auch den Freizeitsport. Was geht wieder, was geht noch nicht?

Wir haben uns bei einer Auswahl von Sportarten und Sportstätten umgehört, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Klettern

Für Inhaber Gottfried Herr vom Kletterpark Repetal sind die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen „wie ein Fallbeil“. Der Betreiber der Anlage mit einer laut Homepage 1,7 Kilometer langen Kletterstrecke, elf Seilbahnen, einem Kletterfelsen, einer Kletterwand und einem 25 Meter hoher Kletterbaum sowie anderen sportlichen Angeboten hat sich auf Teambildungsmaßnahmen von Unternehmen und Gruppen spezialisiert. „Wenn die Firmen wieder alle arbeiten, haben sie andere Sorgen“, sieht Herr für seinen seit 16 Jahren bestehenden Kletterpark schwarz. Deshalb bleibt die Anlage im Repetal in diesem Jahr wohl geschlossen.

Seit gut einer Woche ist das Klettergebiet „Unterer Elberskamp“ bei Heggen mit über 50 verschiedenen Routen für alle Freizeitsportler wieder geöffnet. Zuvor war das vom Deutschen Alpenverein (DAV), Sektion Gummersbach, betreute Gebiet mit Flatterband abgesperrt, was auch kontrolliert wurde. Die „kletterfreie“ Zeit nutzten Frank Burghaus und seine Mitstreiter von der DAV-Ortsgruppe Attendorn, um die Haken und Ketten im Felsen zu warten. „Beim Klettern ist es kein Problem, den Abstand zu wahren“, sagt Burghaus, der auch ein leidenschaftlicher Eiskletterer ist.

„Klettern ist möglich“, informiert Jens Kühmstedt vom im Kletterpark in Olpe-Rosenthal, „wir haben ein Hygiene- und Schutzkonzept vom Ordnungsamt“. Dazu gehört Hand-Desinfektion. Eigentlich wollte man nur am Wochenende öffnen, doch es gab schon einige Anfragen, „wir überlegen, täglich offen zu machen. Auch aufgrund des schönen Wetters“. Reservierungen sind nicht erforderlich. Infos unter www.kletterpark-biggesee.de

Minigolf

Stand jetzt wird der Minigolfplatz in Elspe am 20. Juni eröffnet. „Wir haben noch große Renovierungsarbeiten“, sagt Silas Klein, Betreiber. Selbstverständlich werde ein umfangreiches Hygieneprogramm aufgelegt, Bälle und Schläger desinfiziert. Der Ausfall des Elspe-Festivals stellt nicht das große Problem dar, wohl aber, wenn Gruppen beispielsweise aus den Niederlanden, fernbleiben. Und man wartet den 8. Juni ab, „vielleicht wird ja dann die erlaubte Gruppenstärke auf zehn ausgeweitet“, so Silas Klein.

Der Minigolfplatz am Olper Biggerandweg ist geöffnet. Desinfektion und Abstand sind Voraussetzung, um zu spielen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, Tickets gibt es am Kiosk des „Bootshauses“, wie Angelina Kettner, Mitarbeiterin im Bootshaus informiert.

Sterngolf

Helmut Lutz ist Gründungsmitglied. 1. Vorsitzender und Platzwart des Sterngolfclubs Attendorn. Mit zehnwöchiger Verzögerung wird die Anlage des SSC in Neu-Listernohl am Samstag um 14 Uhr auch für Gäste und Touristen wieder geöffnet. Die Vereinsspieler dürfen schon seit zwei Wochen auf die Anlage in der Spechtstraße, unter Beachtung der Abstandsregeln.

Anmeldungen sind für Hobbyspieler nicht erforderlich, allerdings können Wartezeiten entstehen. „Die Bahnen liegen nicht direkt nebeneinander“, ist Vereinschef Lutz zuversichtlich, die Corona-Bedingungen einhalten zu können. Das kleine Clubheim bleibt geschlossen.

Cross-Golf

Die Anlage in Bilstein ist sonntags ab 11 Uhr geöffnet, auch am kommenden Pfingstsonntag. In der Woche ist Spielen auf Anmeldung möglich. Auch hier gelten die gängigen Regeln: Desinfektion von Ball und Schläger, Mindestabstand. Bereits an Christi Himmelfahrt war die Anlage offen, „es wurde gut angenommen“, berichtete Anne Cramer. Der Platz ist leicht zu finden, er liegt am Ortsausgang Richtung Bonzel. Was ist Cross-Golf? Auf etwa 6000 Quadratmetern ist das Golfspielen für Jedermann auf 10 „Bahnen“ möglich. Teilweise auf gepflegtem Rasen, auf gemähtem Wiesengelände, aber auch zwischen alten Bäumen und blühendem Rhododendron wird der etwas leichtere Golfball in aufgehängte Körbe oder Motorradreifen, eine eingegrabene Schubkarre oder einfach nur in einen Autoreifen „eingelocht“. Kontakt und Anmeldungen bei Anne Cramer (0151-59154484) oder Marese Heermann (0152-09449813).

Trampolin

Die Trampolinhalle am Obersee in Olpe (Sea Bounce) öffnet „ab Samstag ab 11 Uhr“, erklärte Conny Klotz, Geschäftsführerin. Sie ist gespannt, wie es sich entwickelt - und sie ist da optimistisch. Erst recht, „wenn die ersten da sind und es sich rumspricht“. Reservierungen sind per E-Mail möglich unter info@sea-bounce.de

Fahrrad

Fahrradverleihe gibt es in Lennestadt am Bahnhof Altenhundem (02723/60800) und in Saalhausen (02723/8502), jeweils bei der Tourist-Info. Fahrradfahren boomt gehörig, das belegt Clemens Lüdtke vom Tourismusbüro Lennestadt an Zahlen, die auf der Radstrecke zwischen Langenei und Saalhausen ermittelt werden: „Im Jahr haben wir dort insgesamt 25.000 Bewegungen, in diesem Jahr waren es schon 15.000“.

In Olpe werden Fahrräder durch die Beherbergungsbetriebe vermittelt, darüber informiert Klarissa Hoffmann, Geschäftsführerin von „Olpe Aktiv“. Die Nachfrage sei groß, Radfahren sei angesagt auf den schönen Radwegen. Klarissa Hoffmann legt noch einen werbewirksamen Spruch oben drauf: „Das E-Bike macht das Sauerland flach“. Besser kann man’s nicht ausrücken.

Players Lounge Finnentrop

Seit rund fünf Jahren betreiben die Geschwister Mariola und Michael Joschko ihre Event- und Erlebniswelt „Players Lounge“, die ehemalige Tennishalle Metten, direkt am Sauerland-Radring.

Dazu gehören acht Bowlingbahnen, drei Indoor-Tennisplätze und ein umfangreiches gastronomisches Angebot. Nach einer zweimonatigen Pause ist die Halle in Finnentrop wieder geöffnet. Allerdings stehen Corona-bedingt nur vier der acht Bowlingbahnen zur Verfügung. Eine Reservierung ist erforderlich. Die Öffnungszeiten für die „Players Lounge“ sind eingeschränkt von donnerstags bis sonntags.

Tretboot

Täglich ab 10 Uhr ist der Tretbootverleih am Obersee in Olpe geöffnet, die Schlusszeit richtet sich nach dem Betrieb. Wie für den Minigolfplatz in Olpe gilt: Interessierte melden sich am Kiosk des „Bootshauses“.