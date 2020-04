Kreisliga: Was wird nun mit RW Lennestadt und SV Rothemühle?

Grevenbrück. Wie auch immer der FLVW am 23. April zum Thema Saison-Fortsetzung und -Wertung entscheidet: Knifflig ist die Situation in der Kreisliga A Olpe.

Würde die jetzige Tabelle gewertet, würde der aktuelle Tabellenzweite Rot-Weiß Lennestadt nicht aufsteigen.

So weit, so logisch. Nur: RWL hat zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Rothemühle und noch ein Spiel gegen den Tabellenletzten in der FSV Helden in der Hinterhand. Im Siegfall hätte RWL den Tabellenführer noch überholen können. Das Spiel wird aber nie stattfinden. Wir sprachen mit RWL-Trainer Wolfram Wienand.

Wie soll man dieses Dilemma lösen, ohne dass es ungerecht endet, Herr Wienand?

Wolfram Wienand: Sehr schwierig. Wie wäre es denn, wenn man den Punkteschnitt entscheiden lässt? Dann lägen wir mit 0,2 Punkten Vorsprung vorne. Bei 19 Spielen, also einem Spiel weniger als Rothemühle, hätten wir 2,3 Punkte im Schnitt. Ob das so doll ist, auf diese Weise aufzusteigen, das sei mal dahingestellt. Andererseits kannst Du nicht sagen: Rothemühle steigt deshalb auf, weil sie ein Spiel mehr haben. Das wäre totaler Quatsch. Deshalb muss irgendwie eine Punkteregelung reingebracht werden. Wir steigen nicht auf, weil wir ein Spiel weniger haben? Das hat’s ja noch nie gegeben. Auf der ganzen Welt noch nicht!

Was sagen Sie zum Ergebnis der Videokonferenz am Donnerstag?

Sie mussten irgendwas vorschlagen, da waren die vier Szenarien ja naheliegend. Wir haben auch im Vorstand schon drüber gesprochen. Wir sind der Meinung, dass man zu Ende spielen sollte. Auch ich bin dieser Ansicht.

Die Vereine mitzunehmen war doch grundsätzlich richtig, oder nicht?

Das ja. Aber ich persönlich finde es nicht unbedingt passend, alle Vereine zu fragen. Es soll keine Absteiger geben. Daher sind Vereine, ich sag mal von Platz vier abwärts, überhaupt nicht betroffen. Ihnen kann es doch völlig egal sein, was passiert. Eigentlich betreffen die vier Möglichkeiten im Grunde nur die Mannschaften, die oben stehen, deren Meinung ist doch wichtig. Aber uns ist noch etwas wichtig…

Was?

Muss der Verband überhaupt am 23. April schon eine Entscheidung treffen? Kann man nicht abwarten, was bis Mai passiert? Wenn die Entwicklung der Ansteckungen weiter runtergeht, und man merkt auf einmal: Es hätte gespielt werden können, dann beißt man sich doch in den Hintern. Ich würde mir die Zeit gönnen und noch etwas abwarten. In allen anderen Sportarten sind teilweise seit Wochen die Entscheidungen über Saison-Fortsetzung oder Abbruch gefallen.

Hat der Fußball nicht jetzt schon zu lange gezögert?

Wenn die anderen meinen, sie müssten es machen, okay. Kann ja auch richtig sein. Der Fußball hat vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen zu warten.

Bis 31. August sind alle Großveranstaltungen verboten. Würde RW Lennestadt das ausstehende Spitzenspiel gegen Rothemühle noch austragen, kämen wohl um die 700 Zuschauer an die Habuche. Eindeutig eine Großveranstaltung. Geht gar nicht...

Die hätten wir wahrscheinlich schon an diesem Wochenende gehabt. Wir hätten gegen Dünschede gespielt. Ein Nachbarduell. Bei dem Wetter wären auch schon so viele Leute hier oben gewesen. Wir reden davon, dass bis 31. August kein Fußball gespielt wird. Nehmen wir an, die neue Saison beginnt Anfang September, dann wären nach dem Spielplan, wie wir ihn gewohnt sind, schon drei Spieltage und zwei Pokalrunden gespielt. Die fehlen dann ja schon.

Was also tun?

Du schaffst mehr Bezirksligen als zurzeit zwölf. Vielleicht mit je 14 Mannschaften. Dann brauchst du weniger Termine, 26 statt 30.

Die Verantwortung, Spiele im Großveranstaltungs-Format zuzulassen, wird niemand auf sich nehmen. Der Heimverein nicht, der FLVW nicht. Da sagt der Verband lieber alles ab und geht auf Nummer sicher. Verständlich, oder?

Es ist sehr, sehr schwierig, Regionalliga bis Kreisliga C gleich zu bewerten. Nehmen wir unsere Klasse, wo es oben mega-eng ist. Ebenso wie unten, da können noch einige Mannschaften Vorletzter werden. Das ist vielleicht in anderen Klassen nicht so extrem. Von der C1 weiß ich, dass Oberelspe unangefochten Erster ist, da wäre es kein Problem, abzubrechen. Eigentlich müsste man jede einzelne Liga betrachten, und nicht pauschal sagen: Der, der jetzt auf Eins ist, bleibt Eins, und es steigt keiner ab. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist.

Was bedeuten würde, dass die gute Saison von RW Lennestadt wertlos wird. Oder sehen Sie eine andere Version, die nach jetziger Lage realistisch ist?

Jetzt hast du 13 Spiele nicht verloren, zehn Siege, drei Unentschieden. Von daher wäre so ein Abschluss sehr traurig. Ich habe Mails gekriegt von Zuschauern, die schreiben: ,Es hat so viel Spaß gemacht mit euch, es ist so schade, dass Corona dazwischen gegrätscht ist‘. Das habe ich den Jungs weitergeleitet, die haben sich gefreut. Ich sage aber auch ganz ehrlich: Rothemühle hätte es genauso verdient, aufzusteigen. Das Beste wäre, wenn es auf sportliche Art entschieden würde, von mir aus auch mit einer Relegationsrunde. Was Rothemühle angeht: Ich kenne ja Daniel Morillo (Rothemühler Trainer, d.Red.). Ich glaube nicht, dass er mit Glanz und Gloria feiert, wenn er aufgestiegen ist. Auch wir würden, wenn wir aufstiegen, keine Mega-Party machen, das Ganze hat ja nichts Sportliches. Und wenn wir es nicht sind, würden wir gratulieren. Heute muss man sagen: Wir hätten besser das Spiel gegen Helden nicht verlegt…

Das Spiel gegen den Liga-Letzten, das RW Lennestadt jetzt fehlt?

Ja. Wir hatten das Spiel in Helden wegen der Veranstaltung ,Flirtshower‘ vorgezogen. Das ist dann abgesagt worden wegen Schnee. Und das Nachholspiel fiel dann schon in die Corona-Zeit, und wurde nochmals abgesagt.

Wie ist denn die Stimmungslage in der Mannschaft zu diesem Thema?

Die Spieler nehmen es so hin, wie es entschieden wird. Wenn so was passiert wie die Video-Konferenz am Donnerstag, kommt das sofort in die Whatsapp-Gruppe und wird diskutiert. Aber Wertungen gab es nicht, bis auf den Wunsch, es sportlich zu regeln. Einer schrieb sogar rein: ,Ich will einfach nur Fußball spielen‘. Das ist eine typische Aussage. Aber man kann dem Verband keinen Vorwurf machen dafür, dass es nicht möglich ist.

Was sagt der Vorstand?

Wir hatten miteinander kommuniziert, Jan Remmel, Stephan Vennteicher, Dietmar Steinberg und ich und werden etwas dazu verfassen. Das was Rothemühle schreibt und Türk Attendorn schreibt und wir, das ist sicher ein Maßstab auch für andere Mannschaften, die vielleicht sagen: Dann lassen wir es so und fangen nächstes Jahr neu an. Wir äußern nur unsere Meinung.

Und wie lautet die?

Was uns wichtig ist, klar zu stellen: Wir wollen nicht auf Biegen und Brechen aufsteigen. Das will Rothemühle sicherlich auch nicht. Das Eleganteste und für das freundschaftliche Verhältnis beider Vereine am besten wäre: Beide steigen auf. Klar, dann wären die Bezirksligen aufgebläht. Aber dann kann man ja mehr Bezirksliga-Staffeln schaffen, und das in den Saisons drauf durch vermehrten Abstieg wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen.