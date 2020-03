Luca Cordes: „Ich bin mit Herz und Leidenschaft dabei“

Das war wichtig. Nach dem 3:2 gegen Neheim haben die B-Juniorenfußballer der JSG von Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhausen/ Dahl-Friedrichsthal (RHIDF) Anschluss ans Bezirksliga-Mittelfeld und freuen sich im Westfalenpokal auf das Spiel gegen Preußen Münster am 18. März.

Mit dem Sieg im Westfalenpokal bei Teuto Riesenbeck und dem Heim-Los Preußen Münster in der nächsten Runde haben Sie richtig Furore gemacht. Welche Reaktionen haben Sie erfahren?

Luca Cordes: Am Rosenmontag war ich mit Frederik Döppeler in Schönau. Da kamen Leute auf uns zu, die ich gar nicht kannte und beglückwünschten uns. Das hat uns dann doch gewundert und gefreut. Jetzt können wir das nachholen, was wir vor zwei Jahren durch die 0:3-Niederlage im Pokal gegen Lipperreihe verpasst haben. Da hätten wir in der nächsten Runde auch gegen Preußen Münster gespielt.

Sie sind erst 23 Jahre alt. In diesem Alter trainiert ein aktiver Fußballer, wenn überhaupt, eher die sehr jungen Jahrgänge. Sie dagegen tragen Verantwortung für B-Junioren, die nicht viel jünger sind als Sie. Ist das nicht kompliziert?

Nein. Die Jungs sind alle in Ordnung und lassen sich was sagen. Ich kenne die Spieler des 2003er-Jahrgangs, wir sind im dritten Jahr zusammen. Umgekehrt kennen sie mich auch und wissen, was für ein Typ ich bin.

Und was für ein Typ sind Sie?

Als Spieler und Trainer emotional. Ich bin mit Herz und Leidenschaft dabei. Aber bis jetzt habe ich als Trainer nur eine Gelbe Karte bekommen, vom Platz geflogen bin ich noch nie.

Emotionalität ist ja nicht die schlechteste Eigenschaft...

Genau. Sonst staut sich zu viel auf.

Ein Trainer ist immer auch ein bisschen in der Vaterrolle, der auch hier und da zu Dingen außerhalb des Fußballs um Rat gefragt wird. Kann da der geringe Altersunterschied hinderlich sein?

Nein, nicht bei uns. Natürlich sprechen wir auf den Auswärtsfahrten nicht nur über Fußball. Aber ich brauche den Jungs gar keine Ratschläge geben. Wir sind als Verein in dieser Beziehung super aufgestellt, man denke nur an die Zusammenarbeit mit den Firmen Gebr. Kemper und Hufnagel Service. Dazu haben wir mit Werner Heuel einen Mann im Verein mit jahrzehntelanger Erfahrung beim Arbeitsamt. Wir kennen die Jungs gut und wissen, was der eine oder andere beruflich vor hat und stehen daher auch den Jungs neben dem Fußballplatz mit Rat und Tat zur Seite.

Wie gut ziehen die Jungs mit?

Sehr gut, wir haben eine Trainingsbeteiligung von 17, 18 Spielern! Ein Beispiel: Als viele von ihnen mit der Fahrschule begannen, haben sie gefragt, ob man mit dem Training nicht auch früher anfangen kann. Das haben wir hingekriegt. Daran sieht man: Sie wollen, genauso wie ich. Ich freue mich auch, wenn ich ein Training leiten kann.

An welchem Ihrer ehemaligen Trainer orientieren Sie sich?

Natürlich an meinem A-Jugend Trainer Markus Wurm, dann Stefan Breuer, mein erster Seniorentrainer. Der trainiert ja heute in der Westfalenliga beim FSV Gerlingen. Der Verein hat im Seniorenfußball sehr viel richtig gemacht. Von Stefan Breuer selbst konnte ich unheimlich viel mitnehmen, er ist für mich ein sehr guter Trainer.

Wie sind Sie denn in den Trainerjob gekommen?

Durch Robin Brucker und Christian Melcher. Mit Robin habe ich bei Balcke-Dürr zusammengearbeitet, er fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm die C-Jugend zu trainieren. Im Jahr danach hat Robin die B-Jugend übernommen, ich machte die C-Jugend allein. Danach bin ich hoch zur B-Jugend gegangen, habe sie gemeinsam mit Eugen Germann trainiert, und heute mit Frederik Döppeler.

In der nächsten Saison trainieren Sie die A-Junioren. Da ist die Herausforderung sicher größer, weil es für die Spieler die letzte Station vor dem Seniorenbereich ist und für den A-Jugendtrainer die unmittelbare Aufgabe, die Jungs fit zu machen für die erste Mannschaft, sprich, für Sebastian Wasem.

Deshalb war es auch ungemein wertvoll, dass die A-Jugend den Sprung in die Bezirksliga gepackt hat. Da geht es Woche für Woche ganz anders zu. Da haben wir und auch der Gegner immer Bock auf Fußball. Wenn ich dagegen auf Kreisebene die Tabellen sehe, und die vielen Ausfälle - das ist sehr schade. Hinzu kommt der große Zusammenhalt zwischen Senioren und Junioren, aber auch innerhalb der Juniorenabteilung. Man denke nur an letzten Sommer. Da haben A-, B- und C-Junioren unsere D-Junioren beim Kreispokalendspiel in Rhode angefeuert. Das war sensationell.

Welche Zukunftspläne haben Sie fußballerisch?

Im Sommer möchte ich die B-Lizenz machen. Ich sehe mich in nächster Zukunft als Trainer nicht im Seniorenfußball, als Spieler kann ich aufgrund einer Verletzung seit fast einem Jahr nicht trainieren und will ich erst einmal wieder fit werden. Ich fühle mich in Rüblinghausen sehr wohl und möchte das mir entgegengebrachte Vertrauen gern zurückzahlen.

Ihr schönstes Fußballerlebnis?

Das war, als wir mit der Hünsborner A-Jugend beim Spiel in Holzwickede doch noch den Bezirksliga-Klassenerhalt geschafft haben, obwohl wir schon sieben Punkte Rückstand hatten. Da wurden wir auf dem Hünsborner Schützenfest äußerst freudig empfangen. Und natürlich der Bezirksligaaufstieg mit dem VfR Rüblinghausen.

Ihr Vater Ralf war ein hochklassiger Fußballer, spielte unter anderem in der Landes- und Verbandsliga. Wieviel Ralf steckt in Luca, fußballerisch betrachtet?

Relativ viel, wenn es um Fußball geht. Zum Beispiel der Grundsatz: Was man macht, muss man vernünftig machen. Dazu gehört auch, dass man Zusagen und Verpflichtungen einhalten muss.

Wie kritisch ging und geht er mit Ihnen um?

Mit mir als Fußballer schon sehr kritisch. Als Kind fand ich das so nicht toll, heute stelle ich fest, es hat mir gutgetan.